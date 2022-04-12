 香港外國記者會停辦人權新聞獎 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.04.2022

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时政风云

香港外國記者會停辦人權新聞獎

人權新聞獎自1995年起舉辦，本屆得獎名單原定於5月3日「世界新聞自由日」公佈。據悉立場新聞獲得9個大小獎項，該平台去年底在國安處搜查後停運。親北京報章《文匯報》曾指，人權新聞獎得獎作品抹黑警隊及中央政府。

Hongkong | Protest für Pressefreiheit in China

自2020年6月30日國安法實施後，已有多家香港傳媒被搜查後關閉，包括《蘋果日報》及立場新聞，眾新聞也在今年初停運。

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港警國安處人員11日清晨以「串謀發布煽動刊物罪」拘捕香港媒體人區家麟。由於區家麟曾在《立場新聞》發表評論文章，所以外界認為此行動應該與去年底發生的《立場新聞》案件有關。

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（德國之聲中文網）香港外國記者會（FCC）周一（25日）發出公告，以「不想誤墮法網」為由暫停頒發今年的人權新聞獎，聲明沒有提及來年會否續辦。

該組織主席、前《華盛頓郵報》資深記者瑞凱德（Keith Richburg）在聲明表示，過去兩年香港新聞工作者在新「紅線」下工作，對什麼是允許或不允存，存在太多不確定性，會方無意誤墮法網，因此決定暫停頒獎。

他形容這是非常艱難的決定，曾考慮不同選項但找不到可行方案，在頒獎日兩星期前才決定停辦是很痛苦的事，向參賽者、評委及工作人員致歉。他重申，該會會繼續推廣新聞自由，但因應近日事態可能要改變現有做法。

香港特首林鄭月娥周二（26日）回應港媒提問時表示，該獎項是由私人機構舉行，政府官員無從評論，但她理解這個事件為「個別事件」。她強調新聞自由和其他各種人權及自由，都在《基本法》當中明文保障，但重申「在行使自由之前必須遵守法律」。

涉立場新聞獲獎

據悉本屆評審已完成，原定於5月3日「世界新聞自由日」公佈結果。《明報》報導指，去年底被國安處搜查後停運的網媒「立場新聞」今屆贏得9個大小獎項，得獎報導包括「智慧監獄」報導，及有關支聯會和民主派初選案的報導。其中，「智慧監獄」的報導曾被保安局長鄧炳強點名批評妖魔化執法部門。

瑞凱德回應《明報》稱，事前並無收到香港警方或中方就新聞獎警告，而是早前留意到部分得獎中文報道在當下環境可能引起問題，董事會決定不能只頒部分獎項，因此決定停辦。

多名委員辭任表達不滿

停辦的決定引起香港外國記者會内部震蕩，至少8名委員辭任新聞自由小組職務，包括《華盛頓郵報》東南亞及香港分社社長Shibani Mahtani。她表示作為曾經的得獎者和評委，對該會決定深表遺憾，也不贊成有關做法，因為人權新聞獎不僅對香港，對亞洲人權新聞的記者都有意義。

另一名辭任的Quartz記者Mary Hui也對停辦的決定表示遺憾和失望，她對《華盛頓郵報》說：「我認為我們發出了一個相當令人擔憂的訊息，就是捍衛新聞自由作為香港外國記者會的使命，已經站不住脚了」。

此前，該會已就立場新聞的問題產生内部分歧。立場新聞專欄作家、資深傳媒人區家麟4月11日清晨被香港警方國安處上門拘捕，被控涉嫌密謀發布「煽動性資料」。事發後，香港外國記者會董事會否決發出關注事件的聲明，當時已引起該會新聞自由小組不滿。

已辭任該小組委員的自由記者Timothy McLaughlin對法新社表示，「審查聲明和停辦人權新聞獎，不僅没有堅守協會的核心使命，還會被利用作道具，去維持香港仍在正常運作的神話」。

去年12月立場新聞高層被捕事件後，香港外國記者會曾發聲明。《明報》引述3個消息透露，外交部駐港特派員公署隨後曾傳召香港外國記者會主席瑞凱德，警告他不要再發聲明。瑞凱德對此傳聞沒有評論。

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文匯報：得獎作品抹黑中央

人權新聞獎自1995年起舉辦，今年已是第26屆。該獎項旨在表彰亞洲區人權新聞報導，提高公眾對人類基本權利的尊重。

去年得奬的英文報導，主題橫跨新冠病毒、香港國安法、印度穆斯林大屠殺、中國壓迫少數民族、緬甸羅興亞人權等。中文得奬報導方面，多數是中國及香港人權相關議題，包括《蘋果日報》的「武漢肺炎直擊系列」、《蘋果日報》的「國安法落實3個月噤聲系列」、《蘋果日報》的「踢爆港府密謀12人送中 警坐定翼機 監視偷渡艇」報導、《鏡傳媒》的「國家的囚徒 中國709大抓捕案律師王全璋」、《鏡傳媒》的「從沒有臉孔的人到沒有聲音的人系列：香港抗爭者群像」，以及《報導者》發表、台灣學者吳叡人撰寫的評論「致一場未完的革命」等等。

官媒《文匯報》今年1月的報導稱，人權新聞獎得獎作品抹黑警隊及中央政府，並指吳叡人是「台獨」分子，其獲獎文章是「鼓吹港獨的毒文」，有煽動市民對國家憎恨的情緒，涉違反國安法「分裂國家罪」、「顛覆國家政權罪」或刑事罪行條例的「煽動意圖罪」，促請警方調查。

自2020年6月30日國安法實施後，已有多家香港傳媒被搜查後關閉，包括《蘋果日報》及立場新聞，眾新聞也在今年初停運。

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（明報、法新社、華盛頓郵報）

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