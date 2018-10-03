香港外国记者协会副主席签证被拒延

（德国之声中文网）据英国《金融时报》周五（10月5日）报道，该报亚洲编辑马利特（Victor Mallet）的延签申请被拒。

德新社评述说，这一极受争议做法的背景明显是亲北京港府对今年8月港独赞同者陈浩天应邀演讲的不满。作为香港外国记者会的副主席，马利特主持了那次违逆当局旨意而举行的讨论会。

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《金融时报》发言人泰勒（Rhonda Taylor）女士表示，"这样的情况我们是首次经历。没有对我们说明拒签的理由"。随着拒延这位58岁记者工作签证，作为中国特别行政区的香港当局效法了北京政府。北京曾一再拒绝延长它不喜欢的外国记者工作签证。此举实际上等同于驱逐。

香港应享有新闻和言论自由，因此，拒绝延长签证令人惊讶，并将被其他记者视为是一种威慑手段。立法会议员涂谨申对《南华早报》说，他认为，这是当局的一种报复措施。他指出，"当局由此向国际社会释放了一个完全错误的信息，即：香港与任何其它中国城市没有区别"。

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自这个前英国直属殖民地的主权于1997年移交给中国以来，拥有700万居民的这一经济大都享有比中国内地更多的自主权和自由度。但随着港内出现要求有更多民主的呼声，北京的路线越来越强硬。陈浩天的小党-民族党主张建起一个"自由和独立的香港"。该党两周前刚被禁，理由是，它危及国家安全与公共秩序。

凝炼/苗子（德新社）