 香港外国记者协会副主席签证被拒延 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.10.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

香港外国记者协会副主席签证被拒延

香港当局拒绝延长外国记者协会副主席马利特（Victor Mallet）在港工作签证。马利特曾邀请主张港独的民族党负责人讲演。

USA l Chinatown in Manhattan, New York City (picture-alliance/imageBROKER/W. G. Allgöwer)

香港外国记者协会副主席曾邀请香港民族党召集人陈浩天演讲

（德国之声中文网）据英国《金融时报》周五（10月5日）报道，该报亚洲编辑马利特（Victor Mallet）的延签申请被拒。

DW.COM

香港外国记者会邀请香港民族党召集人陈浩天本周二（8月14日）演讲，引发激烈反应，先有北京外交部驻港特派公署派人阻拦，继而前特首及现任特首亦连番批评。陈浩天接受德国之声专访时表示，为了自由与尊严，他仍会坚持接受邀请前往演讲。 (13.08.2018)

香港外国记者会(FCCHK)原先计划在8月14日邀请宣扬港独的香港民族党召集人陈浩天发表演讲，但是遭到中国外交部方面施压。外国记协方面则表示，不会取消邀请。这起事件持续发酵，香港特首、前特首、末任总督等纷纷发声。 (10.08.2018)

德新社评述说，这一极受争议做法的背景明显是亲北京港府对今年8月港独赞同者陈浩天应邀演讲的不满。作为香港外国记者会的副主席，马利特主持了那次违逆当局旨意而举行的讨论会。

更多阅读：北京施压香港外国记协 事件持续发酵

《金融时报》发言人泰勒（Rhonda Taylor）女士表示，"这样的情况我们是首次经历。没有对我们说明拒签的理由"。随着拒延这位58岁记者工作签证，作为中国特别行政区的香港当局效法了北京政府。北京曾一再拒绝延长它不喜欢的外国记者工作签证。此举实际上等同于驱逐。

香港应享有新闻和言论自由，因此，拒绝延长签证令人惊讶，并将被其他记者视为是一种威慑手段。立法会议员涂谨申对《南华早报》说，他认为，这是当局的一种报复措施。他指出，"当局由此向国际社会释放了一个完全错误的信息，即：香港与任何其它中国城市没有区别"。

观看视频 04:01
直播
04:01 分钟

载着争议上路的香港高铁

自这个前英国直属殖民地的主权于1997年移交给中国以来，拥有700万居民的这一经济大都享有比中国内地更多的自主权和自由度。但随着港内出现要求有更多民主的呼声，北京的路线越来越强硬。陈浩天的小党-民族党主张建起一个"自由和独立的香港"。该党两周前刚被禁，理由是，它危及国家安全与公共秩序。

 

凝炼/苗子（德新社）

 

相关音频视频

载着争议上路的香港高铁  

相关内容

Screen shot youtube-Video chinesische Reporterin auf Tory-Parteitag festgehalten

孔琳琳事件激发讨论：如何看言论自由？ 03.10.2018

央视记者孔琳琳在英国保守党会议上“闹场”的事件，在中国的社交媒体上引起轩然大波。网络意见明显两极分化，很多人为孔琳琳叫好，也有不少人为她的“表演”感到汗颜和愤怒。一些网络名人也加入了讨论的行列。

Flaggen von China und Großbritannien

央视记者英国闹场掴人 升级外交风波 02.10.2018

香港问题有多惹火？英国保守党年会的座谈会出现火爆一幕，一名央视记者当场發炮，更以两巴掌表达不满。但是如今中国高声护航，这回英国又要道歉了吗？

Hong Kong Island abendliche Skyline

瑞银公布全球房产泡沫：香港最严重 慕尼黑其次  29.09.2018

瑞银集团（UBS）"全球房产泡沫指数"2018年最新一期刚刚公布。排在前20位的城市中，香港高居榜首。

广告

媒体看中国

China Symbolbild Xi Jinping und Mao (Getty Images/AFP/G. Baker)

德语媒体：学生、机器人和明星学“习思想”

德国政府计划修法限制中资收购德企，是否是明智之举？瑞士报章对此有所评论。中国湖南卫视推出的一档以学习习近平思想为主题的知识竞赛秀则引起德语媒体的关注。 