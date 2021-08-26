香港壹传媒所有董事辞任 前高管：北京铲除香港的自由媒体

(德国之声中文网) 继《香港苹果日报》今年6月因母公司壹传媒的帐户遭冻结而被迫停刊後，壹传媒的董事会5日发布公告表示，包含该公司主席叶一坚在内的4名董事已辞职，并计画公司清盘，希望藉此提供股东丶债权人丶员工与前员工最佳保护。

香港联合交易所网站上的资料显示，壹传媒4名董事的辞职在5日晚间11点59分生效。事实上，壹传媒的股票早在今年6月17日上午9点起便已暂停交易，而在5日的消息传出後，该公司的股票继续暂停买卖，直到传出最新消息。

该公司的董事在声明中表示，港府从未表明《香港苹果日报》发布的哪些文章违反国安法，尽管目前都尚未判刑或定罪，但港府援引国安法後可影响公司与员工，公司可以在没有法院介入的情况下被迫进行清盘。

他们指出，希望清盘能完成能对公司创造价值的交易，并产生资金使债权人能受益。壹传媒董事会也在声明中感谢苹果日报的读者，写道：「您信任我们记者的工作，您明白自由社会和自由市场取决於资讯的自由流动。当言论自由被剥夺後，没有其他任何的权利是安全的。」

在公告中，四人表示在两名董事与创办人黎智英被捕後，有7名前壹传媒与《香港苹果日报》的高阶管理人员丶编辑与社论作家也被捕，相关事件也引起恐慌。四名剩馀的董事在声明中表示：「这种不确定性造成了一种恐惧气氛，导致公司在香港的剩馀员工中有许多人辞职，包括负责壹传媒这间上市公司法规遵循事务的员工。」

四人指出，对於让数百人在香港失去工作感到抱歉，并写道：「我们深深相信，如果我们能与在监狱里的公司创办人丶大股东和董事会前主席黎智英先生沟通，他也会和我们一起表达感激之情。」

「港府以监管『埋葬』媒体机构」

因被国安法通缉而被迫离开香港的壹传媒前高管Mark Simon告诉德国之声，香港政府对壹传媒的一连串打压所传递出来的讯息很简单，那就是如果任何媒体越过了国安法下「那条不断移动的红线」的话，港府就会以高额的法律费用与如暴风雪般的监管来「埋葬」这些媒体机构。

Mark Simon还说，《苹果日报》会因为作为被中国共产党压制的民主之声而闻名。他向德国之声表示：「《苹果日报》所经历的事情非常简单，所以人们很容易记住。这件事就是一个非常大的民主新闻机构因被视为对中国共产党的威胁，中共便铲除了它，并在过程中顺道把香港的自由媒体也一起铲除。」

壹传媒资产清算有助部分前员工?

在5日发声明宣布剩馀全体董事都辞职前，壹传媒3日表示，已接获联交所上市科关於恢复交易指引的信件，表示若壹传媒在2022年12月16日之前无法补救导致该公司暂停买卖的所有问题，达成恢复交易指引及遵守上市规则来让联交所信纳及恢复其股份买卖，联交所上市科会建议上市委员会开始取消壹传媒的上市地位。

近几个月来，壹传媒持续面临港府的各种打压。香港财政司司长陈德霖任命一位调查公司财务的监察员去调查壹传媒，香港审计监督机构财务汇报局也在上个月开始展开调查。由於审计公司拒绝与壹传媒共事，导致外界也怀疑壹传媒是否能按政府要求，在9月底提交财务报表。

自从壹传媒因帐户被冻结无法支付数百名员工的薪水後，部分前员工找到了新工作，但也有前员工创办新媒体，专注报导与网络娱乐或赛马相关的议题。由於仍有部分前员工未找到工作，外界认为壹传媒公司资产的清算能帮助前员工取得部分欠款。

香港记者协会有向壹传媒旗下刊物的前员工发放现金购物券，但由於壹传媒在银行内仍有钱，所以其前员工无法获得政府为破产公司的失业员工设立的资金。

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