 香港增长未达预期 期待更多入境游客 | 经济纵横 | DW | 31.10.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

香港增长未达预期 期待更多入境游客

香港政府最新公布的经济数据显示，虽然第三季度的增长幅度仍然未达到市场预期，但入境旅游和私人消费已经承担起了香港经济火车头的功能。

香港经济正面临传统推动力澎湃不再的挑战（资料图片）

香港经济正面临传统推动力澎湃不再的挑战（资料图片）

（德国之声中文网）根据香港政府周二公布的数据，尽管本地经济受到游客回归和当地消费的提振，但第三季度的增长仍然未达到市场预期。

港府统计署的预估数据显示，与去年同期相比，香港2023年7月至9月的实际国内生产总值（GDP）年化增长率为4.1%。彭博社报道称，这低于经济学家之前预期的5.2%增速。

香港经济经历了2019和2020年的深度衰退，当时香港经济因为争取民主的抗议活动和疫情的爆发而深受打击。

但到了2021年，由于严格的新冠管控措施，香港大部分时间都保持了无疫情状态，经济增长率一度反弹至6.4%。然而，2022年疫情的大范围爆发又消除了这一增长趋势。

香港的未来 还是要依靠旅游和消费（资料图片）

香港的未来 还是要依靠旅游和消费（资料图片）

增长的主要动力

由于近三年的防疫限制，香港在金融领域落后于区域竞争对手——比如新加坡。但到2022年底，大部分的限制已被解除。政府发言人表示，今年第三季度香港经济的小幅增长归因于“入境旅游和私人消费”。期间，私人消费增长了6.5%，服务业出口同比增长了24%。但受到外部需求疲软的影响，货物出口下降了8.6%。

香港外資專才撤離潮：什麼令他們非走不可？

恒生银行经济研究部主管兼首席经济师薛俊昇向“香港经济周报”表示，尽管对外贸易持续呈现下滑趋势，私人消费和旅游业仍是推动香港经济增长的主要力量。他还提到，今年前三季度，香港经济的平均增长为2.8%，略低于恒生银行全年4%的经济增长预测。

展望未来，港府发言人预期，入境旅游和私人消费将继续支撑年底之前的经济增长。随着接待能力进一步回升，香港有望迎来更多的游客。但同时，外部的地缘政治和金融环境的紧张局势可能继续对货物出口、投资和消费情绪构成压力。

香港政府在去年11月高度赞扬了城市的“重启”，并宣布了吸引外国企业和游客回归的举措。香港政府将在11月10日发布第三季度GDP的修正数字，并提供最新的全年经济增长预测。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

第三季度经济数字出炉 中国经济是否走出困境？

第三季度经济数字出炉 中国经济是否走出困境？ 18.10.2023

中国官方10月18日公布了第三季度经济数字，其增速超出市场预期。在数字发布后，摩根大通和野村证券均上调了对中国2023年GDP增长的预期。而法新社报道指出，中国官方在努力遏制前所未有的房地产危机的同时，仍面临要求采取更多刺激措施的呼声。

Tianjin, China, 2023, World Economic Forum, WEF

7月中国经济数据疲软 年度增长前景黯淡 15.08.2023

本周二，中国国家统计局公布了7月经济数据。同一日央行宣布再度降低政策利率。离岸人民币跌破1美元兑人民币7.31元。经济分析人士认为中国正在经历痛苦的转型期，今年的GDP增长可能会低于中国政府指定的5%的目标。

©ChinaFotoPress/MAXPPP - JIUJIANG, CHINA - NOVEMBER 10: (CHINA OUT) Employees work on the production line at Changhe Suzuki Automobile Co.,Ltd on November 10, 2011 in Jiujiang, Jiangxi Province of China. China:'s automobile sales dropped 7.37percent month-on-month to 1.52 million units in October, according to the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) on Wednesday. (Photo by Hu Guolin/ChinaFotoPress)***_***422959853

世界银行: 中国困境威胁东亚经济 08.10.2023

作为世界主要经济引擎之一的中国经济萎靡不振，这对整个东亚造成了沉重的压力。但世界银行表示，只要一个行业的改革就可能会带来复苏。

广告
IEA预测，到2030年，道路上的电动汽车数量将是现在的10倍，而且整体太阳能发电量将超过当今美国电力系统的总发电量

国际能源署：化石燃料使用量仍然“过高”

国际能源署表示，清洁能源转型“势不可挡”，但只有降低对化石燃料的需求才能实现目标。如果全球政策不发生实质性变化，本世纪全球平均气温可能会上升约2.4摄氏度。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。