香港增长未达预期 期待更多入境游客

（德国之声中文网）根据香港政府周二公布的数据，尽管本地经济受到游客回归和当地消费的提振，但第三季度的增长仍然未达到市场预期。

港府统计署的预估数据显示，与去年同期相比，香港2023年7月至9月的实际国内生产总值（GDP）年化增长率为4.1%。彭博社报道称，这低于经济学家之前预期的5.2%增速。

香港经济经历了2019和2020年的深度衰退，当时香港经济因为争取民主的抗议活动和疫情的爆发而深受打击。

但到了2021年，由于严格的新冠管控措施，香港大部分时间都保持了无疫情状态，经济增长率一度反弹至6.4%。然而，2022年疫情的大范围爆发又消除了这一增长趋势。

香港的未来 还是要依靠旅游和消费（资料图片）

增长的主要动力

由于近三年的防疫限制，香港在金融领域落后于区域竞争对手——比如新加坡。但到2022年底，大部分的限制已被解除。政府发言人表示，今年第三季度香港经济的小幅增长归因于“入境旅游和私人消费”。期间，私人消费增长了6.5%，服务业出口同比增长了24%。但受到外部需求疲软的影响，货物出口下降了8.6%。

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恒生银行经济研究部主管兼首席经济师薛俊昇向“香港经济周报”表示，尽管对外贸易持续呈现下滑趋势，私人消费和旅游业仍是推动香港经济增长的主要力量。他还提到，今年前三季度，香港经济的平均增长为2.8%，略低于恒生银行全年4%的经济增长预测。

展望未来，港府发言人预期，入境旅游和私人消费将继续支撑年底之前的经济增长。随着接待能力进一步回升，香港有望迎来更多的游客。但同时，外部的地缘政治和金融环境的紧张局势可能继续对货物出口、投资和消费情绪构成压力。

香港政府在去年11月高度赞扬了城市的“重启”，并宣布了吸引外国企业和游客回归的举措。香港政府将在11月10日发布第三季度GDP的修正数字，并提供最新的全年经济增长预测。

（综合报道）

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