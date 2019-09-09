香港基建受挑战　林郑拒绝暴力升级

(德国之声中文网)在9月10日的记者会上，香港特首林郑月娥首先指出香港的重要基建在周末受到严峻挑战。她感谢工作人员让机场不至于受到太严重的冲击，还能维持顺畅运作。另一方面她说，因为港铁有超过90个站、每天运输超过500万次旅客，在动员保护上显得不切实际，这导致周末的抗议当中，港铁站遭到破坏的程度，众人有目共睹。她说她在周一与运房局长共同视察破坏状况，感到十分痛心。
林郑呼吁示威者放下暴力:「看到港铁被疯狂破坏，已经远远超过反逃犯条例诉求，暴力升级不可解决社会问题，只会令矛盾冲突撕裂更深，令日后修补撕裂的路更漫长。」
央视记者提问，特区政府有没有统计数字评估港铁受到的损害? 有没有对破坏城市设施的行为做出阻止的行动? 林郑重申，香港铁路的系统庞大，要动员去保护每个地铁站是不可能的要求 : 「我们不知道哪天、哪个时候，暴徒要到哪里去破坏地铁。现在最重要的是市民对于我们基建是珍惜爱护的，对破坏者说我们不再容忍这个行为。」
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9月8日晚间，港媒报导称，游行队伍离开领事馆后，聚集在中环和金钟一带，有示威者在多处纵火，警方进入港铁铜锣湾后，在一出口处施放了催泪瓦斯，驱散人群。港府随后谴责激进示威者的违法行为，称他们破坏港铁设施的行径是剥夺其他市民使用港铁的权利，强调「这些行动必须立即停止」。港铁称到9月8日晚间九点为止，中环、金钟、湾仔及天后等站设施都遭大肆破坏。然而港铁人员彻夜抢修，成功使港铁站隔天正常开放。
拒绝美国成为「持份者」
美国国会已经于周一（9月9日）复会，此后或将讨论《香港人权及民主法案》。根据美国国会法案追踪网站，此法案目前停留在提案阶段。
9月8日，示威主办单位在周日现场收集《香港人权与民主宣言》的连署并且遊行至美国领事馆，将连署书交给美国领事馆代表。
此前，港府对美国国会提出法案的消息「表示遗憾」，林郑在记者会上也重复相同立场。她认为香港是中国特区，外国国会干预香港内部事务不恰当，亦不会成为持份者。她说: 「希望不要再有本地人士，特别是身处在位置的人士，去主动要求美国国会通过这个将影响香港的人权及民主法案。」
林郑也强调香港政府与美国之间的关系是互利性质的，不管是双边签署的自由贸易协定、或是避免双重课税协定，不只是香港人，美国在香港的企业也会获益。这个说法大致与中国官媒环球网在9月9日发表的社评意见一致，当时该社评写道：「中国有能力排除美国的各种干扰前进。香港的特殊关税地位不是美国对这座自由港的恩惠，它的本质是互利性质的。香港的未来将取决于中国有多强大，而不取决于美国对香港持什么态度。」
最后有记者问到，撤回修例后不见社会纷乱就此平息，港府成立独立调查委员会有无后续? 林郑只强调要继续与民众真诚沟通，呼吁香港人对暴力说「不」，而没有直接给出成立或是不成立的答案。
罗法/杨威廉(综合报导)
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林郑月娥好多场记者会，都说了什么?
6.12 ｢不能纵容孩子任性」
林郑接受TVB专访中，强调自己是两个孩子的母亲，用母子关系比喻她和｢反送中」示威者的关系，说自己不能纵容孩子任性，否则孩子长大后悔，会回头来指责母亲。 她也泛泪说表示不能接受有人批评她｢卖港」，但她为香港做出不少个人牺牲，连老公都说她当了特首后｢卖身给香港」。
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林郑月娥好多场记者会，都说了什么?
6.12 ｢暴动」
立法会原定6月12日对《逃犯条例》修订内容进行二读。 这天，大批香港市民占领立法会周遭干道，导致立法院取消会议。 香港特首林郑月娥傍晚以电视录像发言，三度形容金钟发生的冲突是｢暴动」。 这项批评也催生日后｢反送中」示威者的五大诉求之一｢撤回6.12暴动定性」。
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林郑月娥好多场记者会，都说了什么?
6.15 「暂缓修例」
《逃犯条例》的修订初衷是因应陈同佳案，但是台湾社会在港人大规模游行后，公开表示絶不接受修订的《逃犯条例》。 有鉴于此，林郑月娥在记者会上说，《逃犯条例》在今年通过的迫切性便不复存在。 林郑认为修法仍有其必要性，提出｢暂缓」，让社会冷静一下。她强调这并非撤回。
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林郑月娥好多场记者会，都说了什么?
6.18 「我真诚道歉」
在民阵「反送中」6.16大遊行号称超过两百万人上街之后，林郑月娥在6月18日下午4点举行记者会。她表示，针对《逃犯条例》修订，「我個人需為此負好大責任，對於引起社會矛盾紛爭焦慮，我真誠道歉。」 林郑月娥在记者会上没有提及是否撤回修例。在记者多次追問下，林鄭重申﹕「港府暫緩後沒有重啟的時間表。」
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林郑月娥好多场记者会，都说了什么?
7.02 凌晨四点紧急召开记者会
7月1日，香港主权移交中国22周年纪念，示威者在包围金紫荆广场导致升旗礼改至室内举行后，又在下午开始冲撞立法会玻璃。 之后，香港示威者进入立法会大楼，但在午夜前就全数撤出，最终警方仅花三小时便完成外围清场。2日凌晨，林郑月娥反常地在凌晨召开记者会，谴责示威者。
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林郑月娥好多场记者会，都说了什么?
7.09 「寿终正寝」
林郑在记者会上承认，修例工作｢完全失败」，逃犯条例｢寿终正寝」。 然而，示威者并不满意林郑的用词，认为林郑刻意回避法律用语上的｢撤回」一词，相当于为草案的｢复活」留后路。
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林郑月娥好多场记者会，都说了什么?
7.21 (林郑没有出现)
7月21日晚上发生了两件重大事件: 一件是示威者包围中联办，另一件是白衣人在元朗地铁站无差别袭击市民。 示威者涂污中联办国徽虽然引发批评，但是元朗车站溅血、白衣人与警察互动良好等影像与照片像火一般的扩散开来，其触目惊心很快的便夺去媒体的注意力。 林郑月娥在隔天下午三点才召开记者会时，被记者质疑，之前都可以凌晨开记者会，为何这次如此慢? 对于记者会的时机，她则说她要在掌握的情况下才向社会作出交代。
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林郑月娥好多场记者会，都说了什么?
7.22 「强烈谴责涂污国徽者」
林郑月娥在7月22日下午三点召开记者会，谴责部份激进示威者污蔑国徽，将会依法追究。记者质疑林郑在讲话中先谴责示威者涂污国徽、才谴责元朗发生的暴力事件，是不是意味着认为涂污国徽的重要性大于元朗的人身安全? 林郑月娥强调，市民的安全与一国两制的底线都是她的关切重点。 记者会后，中国媒体大幅报导示威者涂污国徽一事，同中国官方予以强烈谴责。
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林郑月娥好多场记者会，都说了什么?
8.20 构建沟通平台
林郑在行政会议前会见记者表示，特区政府将马上展开工作，构建沟通对话平台，和不同背景、阶层和政治意见的人对话。
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林郑月娥好多场记者会，都说了什么?
8.27 「重点不是不回应诉求，而是不接受诉求」
在这个记者会的前一个周末，警方第一次出动水炮车、又第一次鸣枪示警。林郑在那之后召开的第一个记者会上表示，关于构建沟通平台的工作还在进行中，但她提到自己在前一个周六已经约了19人见面听取意见，为时3小时。现场有记者问道，如果政府已经决意不接受示威者的诉求，那么构建平台又有甚么用意? 林郑回答道，政府在过去两个月都持续有对民众的诉求做出回应，「所以问题並非不回应诉求，而是不接受诉求。 」她继续说: 「如果我们因为民众抗议就接受诉求，那對政府而言，這是非常不妥当且不能接受的作法。 」
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林郑月娥好多场记者会，都说了什么?
9.03 ｢从未提出辞职」
9月2日晚上，路透社公布了一段香港特首林郑月娥与商界人士闭门会议的录音，录音中她说自己给香港带来｢不可原谅的浩劫」，｢若有选择，会第一时间辞职下台」。 这段24分钟的录音引发不同看法，有的人感到同情，有的人怀疑她是刻意博取同情。 隔天，林郑抢在中联办表定下午的记者会之前，先行召开记者会。 林郑月娥说，对于在私人场合的发言被录音并交给媒体十分失望。 有记者问她，是不是刻意外流录音，她严正否认。她表示，从未向中央提出过辞职要求。
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林郑月娥好多场记者会，都说了什么?
9.05 「撤回修例」
9月4日下午，消息传出林郑急召建制派上礼宾府，料将撤回修例，还有可能成立｢真相调查委员会」。 消息一传出，港股飙升近千点。 当晚，林郑发表6分钟电视讲话，宣布正式撤回《逃犯条例》，但是没有如传闻成立新委员会，仍坚持按照既定机制由监警会调查事件。 翌日上午，林郑召开记者会，覆述她在电视上提出的四项行动。 她回复记者提问说，撤回修例决定是港府提出、中央支持。