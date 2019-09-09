 香港基建受挑战　林郑拒绝暴力升级 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.09.2019

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时政风云

香港基建受挑战　林郑拒绝暴力升级

香港特首林郑月娥周二召开记者会表示，港铁系统庞大，要出动人力保护每个港铁站是「不可能的要求」。另一方面，她也不认同美国透过法案影响香港情势的做法。

China Hongkong PK Carrie Lam (Reuters/K. Pfaffenbach)

香港特首林郑月娥没有正面回答成立独立调查委员会的可能性或进度

(德国之声中文网)在9月10日的记者会上，香港特首林郑月娥首先指出香港的重要基建在周末受到严峻挑战。她感谢工作人员让机场不至于受到太严重的冲击，还能维持顺畅运作。另一方面她说，因为港铁有超过90个站、每天运输超过500万次旅客，在动员保护上显得不切实际，这导致周末的抗议当中，港铁站遭到破坏的程度，众人有目共睹。她说她在周一与运房局长共同视察破坏状况，感到十分痛心。

林郑呼吁示威者放下暴力:「看到港铁被疯狂破坏，已经远远超过反逃犯条例诉求，暴力升级不可解决社会问题，只会令矛盾冲突撕裂更深，令日后修补撕裂的路更漫长。」

央视记者提问，特区政府有没有统计数字评估港铁受到的损害? 有没有对破坏城市设施的行为做出阻止的行动? 林郑重申，香港铁路的系统庞大，要动员去保护每个地铁站是不可能的要求 : 「我们不知道哪天、哪个时候，暴徒要到哪里去破坏地铁。现在最重要的是市民对于我们基建是珍惜爱护的，对破坏者说我们不再容忍这个行为。」

延伸阅读: 香港示威者向美求助 中国官媒批「揽炒」

9月8日晚间，港媒报导称，游行队伍离开领事馆后，聚集在中环和金钟一带，有示威者在多处纵火，警方进入港铁铜锣湾后，在一出口处施放了催泪瓦斯，驱散人群。港府随后谴责激进示威者的违法行为，称他们破坏港铁设施的行径是剥夺其他市民使用港铁的权利，强调「这些行动必须立即停止」。港铁称到9月8日晚间九点为止，中环、金钟、湾仔及天后等站设施都遭大肆破坏。然而港铁人员彻夜抢修，成功使港铁站隔天正常开放。

拒绝美国成为「持份者」

美国国会已经于周一（9月9日）复会，此后或将讨论《香港人权及民主法案》。根据美国国会法案追踪网站，此法案目前停留在提案阶段。

9月8日，示威主办单位在周日现场收集《香港人权与民主宣言》的连署并且遊行至美国领事馆，将连署书交给美国领事馆代表。

此前，港府对美国国会提出法案的消息「表示遗憾」，林郑在记者会上也重复相同立场。她认为香港是中国特区，外国国会干预香港内部事务不恰当，亦不会成为持份者。她说: 「希望不要再有本地人士，特别是身处在位置的人士，去主动要求美国国会通过这个将影响香港的人权及民主法案。」

林郑也强调香港政府与美国之间的关系是互利性质的，不管是双边签署的自由贸易协定、或是避免双重课税协定，不只是香港人，美国在香港的企业也会获益。这个说法大致与中国官媒环球网在9月9日发表的社评意见一致，当时该社评写道：「中国有能力排除美国的各种干扰前进。香港的特殊关税地位不是美国对这座自由港的恩惠，它的本质是互利性质的。香港的未来将取决于中国有多强大，而不取决于美国对香港持什么态度。」

最后有记者问到，撤回修例后不见社会纷乱就此平息，港府成立独立调查委员会有无后续? 林郑只强调要继续与民众真诚沟通，呼吁香港人对暴力说「不」，而没有直接给出成立或是不成立的答案。

罗法/杨威廉(综合报导)

  • Hongkong Proteste (picture-alliance/AP Photo/A. Wong)

    林郑月娥好多场记者会，都说了什么?

    6.12 ｢不能纵容孩子任性」

    林郑接受TVB专访中，强调自己是两个孩子的母亲，用母子关系比喻她和｢反送中」示威者的关系，说自己不能纵容孩子任性，否则孩子长大后悔，会回头来指责母亲。 她也泛泪说表示不能接受有人批评她｢卖港」，但她为香港做出不少个人牺牲，连老公都说她当了特首后｢卖身给香港」。

  • Hongkong Protest gegen Auslieferungen nach China & Ausschreitungen (Getty Images/AFP/A. Wallace)

    林郑月娥好多场记者会，都说了什么?

    6.12 ｢暴动」

    立法会原定6月12日对《逃犯条例》修订内容进行二读。 这天，大批香港市民占领立法会周遭干道，导致立法院取消会议。 香港特首林郑月娥傍晚以电视录像发言，三度形容金钟发生的冲突是｢暴动」。 这项批评也催生日后｢反送中」示威者的五大诉求之一｢撤回6.12暴动定性」。

  • Carrie Lam in HongKong (picture-alliance/Kyodo)

    林郑月娥好多场记者会，都说了什么?

    6.15 「暂缓修例」

    《逃犯条例》的修订初衷是因应陈同佳案，但是台湾社会在港人大规模游行后，公开表示絶不接受修订的《逃犯条例》。 有鉴于此，林郑月娥在记者会上说，《逃犯条例》在今年通过的迫切性便不复存在。 林郑认为修法仍有其必要性，提出｢暂缓」，让社会冷静一下。她强调这并非撤回。

  • Hong Kong Massenproteste gegen Auslieferungsgesetz an China PK Carrie Lam (Reuters/T. Siu)

    林郑月娥好多场记者会，都说了什么?

    6.18 「我真诚道歉」

    在民阵「反送中」6.16大遊行号称超过两百万人上街之后，林郑月娥在6月18日下午4点举行记者会。她表示，针对《逃犯条例》修订，「我個人需為此負好大責任，對於引起社會矛盾紛爭焦慮，我真誠道歉。」 林郑月娥在记者会上没有提及是否撤回修例。在记者多次追問下，林鄭重申﹕「港府暫緩後沒有重啟的時間表。」

  • Hongkong Regierungschefin Carrie Lam (Getty Images/A. Kwan)

    林郑月娥好多场记者会，都说了什么?

    7.02 凌晨四点紧急召开记者会

    7月1日，香港主权移交中国22周年纪念，示威者在包围金紫荆广场导致升旗礼改至室内举行后，又在下午开始冲撞立法会玻璃。 之后，香港示威者进入立法会大楼，但在午夜前就全数撤出，最终警方仅花三小时便完成外围清场。2日凌晨，林郑月娥反常地在凌晨召开记者会，谴责示威者。

  • Hongkong PK Carrie Lam (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    林郑月娥好多场记者会，都说了什么?

    7.09 「寿终正寝」

    林郑在记者会上承认，修例工作｢完全失败」，逃犯条例｢寿终正寝」。 然而，示威者并不满意林郑的用词，认为林郑刻意回避法律用语上的｢撤回」一词，相当于为草案的｢复活」留后路。

  • Hongkong | Schlägertrupp attackiert Demonstranten (Reuters/Stand News/Social Media)

    林郑月娥好多场记者会，都说了什么?

    7.21 (林郑没有出现)

    7月21日晚上发生了两件重大事件: 一件是示威者包围中联办，另一件是白衣人在元朗地铁站无差别袭击市民。 示威者涂污中联办国徽虽然引发批评，但是元朗车站溅血、白衣人与警察互动良好等影像与照片像火一般的扩散开来，其触目惊心很快的便夺去媒体的注意力。 林郑月娥在隔天下午三点才召开记者会时，被记者质疑，之前都可以凌晨开记者会，为何这次如此慢? 对于记者会的时机，她则说她要在掌握的情况下才向社会作出交代。

  • Anti-Auslieferungsproteste in Hongkong (picture-alliance/AP Photo/B. Yip)

    林郑月娥好多场记者会，都说了什么?

    7.22 「强烈谴责涂污国徽者」

    林郑月娥在7月22日下午三点召开记者会，谴责部份激进示威者污蔑国徽，将会依法追究。记者质疑林郑在讲话中先谴责示威者涂污国徽、才谴责元朗发生的暴力事件，是不是意味着认为涂污国徽的重要性大于元朗的人身安全? 林郑月娥强调，市民的安全与一国两制的底线都是她的关切重点。 记者会后，中国媒体大幅报导示威者涂污国徽一事，同中国官方予以强烈谴责。

  • Hongkong PK Carrie Lam (Getty Images/AFP/L. Suwanrumpha)

    林郑月娥好多场记者会，都说了什么?

    8.20 构建沟通平台

    林郑在行政会议前会见记者表示，特区政府将马上展开工作，构建沟通对话平台，和不同背景、阶层和政治意见的人对话。

  • Hongkong Wasserwerfer Demonstration (Getty Images/M. Vatsyayana)

    林郑月娥好多场记者会，都说了什么?

    8.27 「重点不是不回应诉求，而是不接受诉求」

    在这个记者会的前一个周末，警方第一次出动水炮车、又第一次鸣枪示警。林郑在那之后召开的第一个记者会上表示，关于构建沟通平台的工作还在进行中，但她提到自己在前一个周六已经约了19人见面听取意见，为时3小时。现场有记者问道，如果政府已经决意不接受示威者的诉求，那么构建平台又有甚么用意? 林郑回答道，政府在过去两个月都持续有对民众的诉求做出回应，「所以问题並非不回应诉求，而是不接受诉求。 」她继续说: 「如果我们因为民众抗议就接受诉求，那對政府而言，這是非常不妥当且不能接受的作法。 」

  • China: Carrie Lam hält eine PK in Hong Kong (Reuters/K. Pfaffenbach)

    林郑月娥好多场记者会，都说了什么?

    9.03 ｢从未提出辞职」

    9月2日晚上，路透社公布了一段香港特首林郑月娥与商界人士闭门会议的录音，录音中她说自己给香港带来｢不可原谅的浩劫」，｢若有选择，会第一时间辞职下台」。 这段24分钟的录音引发不同看法，有的人感到同情，有的人怀疑她是刻意博取同情。 隔天，林郑抢在中联办表定下午的记者会之前，先行召开记者会。 林郑月娥说，对于在私人场合的发言被录音并交给媒体十分失望。 有记者问她，是不是刻意外流录音，她严正否认。她表示，从未向中央提出过辞职要求。

  • China Hongkong PK Carrie Lam (Reuters/K. Pfaffenbach)

    林郑月娥好多场记者会，都说了什么?

    9.05 「撤回修例」

    9月4日下午，消息传出林郑急召建制派上礼宾府，料将撤回修例，还有可能成立｢真相调查委员会」。 消息一传出，港股飙升近千点。 当晚，林郑发表6分钟电视讲话，宣布正式撤回《逃犯条例》，但是没有如传闻成立新委员会，仍坚持按照既定机制由监警会调查事件。 翌日上午，林郑召开记者会，覆述她在电视上提出的四项行动。 她回复记者提问说，撤回修例决定是港府提出、中央支持。


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林郑月娥好多场记者会，都说了什么?

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