香港基建受挑战　林郑拒绝暴力升级

(德国之声中文网)在9月10日的记者会上，香港特首林郑月娥首先指出香港的重要基建在周末受到严峻挑战。她感谢工作人员让机场不至于受到太严重的冲击，还能维持顺畅运作。另一方面她说，因为港铁有超过90个站、每天运输超过500万次旅客，在动员保护上显得不切实际，这导致周末的抗议当中，港铁站遭到破坏的程度，众人有目共睹。她说她在周一与运房局长共同视察破坏状况，感到十分痛心。

林郑呼吁示威者放下暴力:「看到港铁被疯狂破坏，已经远远超过反逃犯条例诉求，暴力升级不可解决社会问题，只会令矛盾冲突撕裂更深，令日后修补撕裂的路更漫长。」

央视记者提问，特区政府有没有统计数字评估港铁受到的损害? 有没有对破坏城市设施的行为做出阻止的行动? 林郑重申，香港铁路的系统庞大，要动员去保护每个地铁站是不可能的要求 : 「我们不知道哪天、哪个时候，暴徒要到哪里去破坏地铁。现在最重要的是市民对于我们基建是珍惜爱护的，对破坏者说我们不再容忍这个行为。」

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9月8日晚间，港媒报导称，游行队伍离开领事馆后，聚集在中环和金钟一带，有示威者在多处纵火，警方进入港铁铜锣湾后，在一出口处施放了催泪瓦斯，驱散人群。港府随后谴责激进示威者的违法行为，称他们破坏港铁设施的行径是剥夺其他市民使用港铁的权利，强调「这些行动必须立即停止」。港铁称到9月8日晚间九点为止，中环、金钟、湾仔及天后等站设施都遭大肆破坏。然而港铁人员彻夜抢修，成功使港铁站隔天正常开放。

拒绝美国成为「持份者」

美国国会已经于周一（9月9日）复会，此后或将讨论《香港人权及民主法案》。根据美国国会法案追踪网站，此法案目前停留在提案阶段。

9月8日，示威主办单位在周日现场收集《香港人权与民主宣言》的连署并且遊行至美国领事馆，将连署书交给美国领事馆代表。

此前，港府对美国国会提出法案的消息「表示遗憾」，林郑在记者会上也重复相同立场。她认为香港是中国特区，外国国会干预香港内部事务不恰当，亦不会成为持份者。她说: 「希望不要再有本地人士，特别是身处在位置的人士，去主动要求美国国会通过这个将影响香港的人权及民主法案。」

林郑也强调香港政府与美国之间的关系是互利性质的，不管是双边签署的自由贸易协定、或是避免双重课税协定，不只是香港人，美国在香港的企业也会获益。这个说法大致与中国官媒环球网在9月9日发表的社评意见一致，当时该社评写道：「中国有能力排除美国的各种干扰前进。香港的特殊关税地位不是美国对这座自由港的恩惠，它的本质是互利性质的。香港的未来将取决于中国有多强大，而不取决于美国对香港持什么态度。」

最后有记者问到，撤回修例后不见社会纷乱就此平息，港府成立独立调查委员会有无后续? 林郑只强调要继续与民众真诚沟通，呼吁香港人对暴力说「不」，而没有直接给出成立或是不成立的答案。

罗法/杨威廉(综合报导)