香港地图App风波后 苹果总裁访华会官员

（德国之声中文网）据路透社报道，苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）周四在北京会见了中国国家市场监督管理总局局长肖亚庆。一个星期前，这家美国科技公司还因为一款App软件而被卷入香港示威者和中国大陆之间的政治争议。

上周，苹果公司在其应用程序商店将一款可以帮助香港抗议者掌握港警实时动向的地图App下架。此前中国官媒严厉批评了苹果允许该软件上架的决定。这款名叫"HKmap.live"的地图App可以实时显示香港警察所在的街区位置，因此被示威者广泛使用，用以躲避警察追捕。

苹果公司总裁库克为下架这款软件辩护，他对公司员工表示，此举并非为了讨好中国大陆，而是为了"更好地保护我们的用户"。

中国国家市场监督管理总局在其官方网站上发布了一份声明表示，局长肖亚庆和库克就"扩大在华投资与业务发展、消费者权益保护、履行企业社会责任等广泛议题进行了深入交流"。除此之外没有更多细节信息公布。苹果公司未及时对路透社发出的询问置评。

中国是苹果公司的一个重要市场。根据市场研究公司Canalys的数据，今年第二季度，苹果智能手机在中国的市场份额降至5.8%，明显低于去年同期的6.4%，而国产品牌华为则成为占据市场主导地位的智能手机品牌。

库克与中方官员的会面也正值世界互联网大会即将在浙江乌镇召开之际。目前尚不清楚这位苹果公司CEO是否将参加今年的大会，他上次与会是在2017年。世界互联网大会自创立以来，已经吸引了众多国际企业总裁、外交人士以及中方政府官员参加。

价值一万亿的「苹果」 最初 不管是对果粉还是对苹果公司来说，1976年4月1日是一个值得纪念的日子。这一天是苹果公司官方成立的的时间，然而其注册时间是在几个月后的1977年1月3日。图片上两位长发飘飘的小伙儿是创始人之一 史蒂夫·乔布斯 (Steve Jobs) 和史蒂夫·沃兹尼亚克 (Steve Wozniak) 。不过，苹果公司最初的创始还有第三人罗纳德·韦恩（ Ronald Wayne）。三人联合开发和销售个人计算机。

价值一万亿的「苹果」 更名 42年前这家创立于私人车库的小公司注册时称为“苹果电脑公司（Apple Computer Inc. ）”。直到2007年才更名为“苹果公司（Apple Inc.）”。图片是1978年工作时的乔布斯和沃兹尼亚克。

价值一万亿的「苹果」 个人电脑革命 图片是纽约博物馆收藏的一台苹果Apple II。由沃兹尼亚克（Steve Wozniak）发明，于1976年4月推出。被认为是苹果的首款突破性产品，助长了个人电脑革命。

价值一万亿的「苹果」 1984 1984年1月22日，苹果公司通过被誉为美国广告平台的“超级碗”大赛推出了Macintosh计算机。

价值一万亿的「苹果」 首次辞职 1985年，在与时任 CEO约翰·斯库利 (John Sculley) 的权力斗争之后，乔布斯从苹果辞职并成立了NeXT，不久后收购Pixar动画电影公司。图片是1984年年轻帅气的乔布斯和·斯库利推出Apple Lisa 2。

价值一万亿的「苹果」 智能手机 2007年1月9日Macworld会议上，乔布斯向世界介绍了一款“具有革命意义的手机”也就是第一代iPhone。在乔布斯的带领下，苹果公司此前还推出了数字音频播放器iPod，以及后来的智能平板电脑iPad系列。

价值一万亿的「苹果」 乔布斯的家啥样？ 图片是乔布斯年轻时期位于美国洛斯阿尔托斯（Los Altos ）的故居，是乔布斯和沃兹·沃兹尼亚克这两个当时才20多岁的年轻人在乔布斯家的车库里捣鼓出来第一台计算机的地方。

价值一万亿的「苹果」 不可取代的传奇 2011年10月5日，病魔缠身多年的56岁的乔布斯去世，这个消息来得并不算突然。他已经与一种罕见的胰腺癌抗争了多年，2004年接受手术，2009年作了肝移植。美国总统奥巴马也表示了吊唁，他说，乔布斯是美国最伟大的发明家之一，“他有足够的勇气逆潮流而行，他有足够清醒的头脑，相信自己能够改变世界，他也有足够的天才来实现这一梦想”。

价值一万亿的「苹果」 继续辉煌 乔布斯去世后，蒂姆·库克（Tim Cook）接任，推出Apple Watch、iPad Pro 等产仅。库克接受访问时说:「股票价格是一个结果，本身不是成就......对我来说，关键在于产品和人。」

价值一万亿的「苹果」 苹果市值破万亿 2018年8月2日，苹果股价衝破207.04美元，成为美国第一家市值突破一万亿美元的上市公司。日前苹果才公布新一季财报，获利达115亿美元，比起去年同期增加32%，营收也增加17%，达到533亿美元，也是历年同期新高。

价值一万亿的「苹果」 Apple Music Apple Music免费试用和付费用户加起来达到5千万人，在美国超越Spotify，成为美国最大音乐串流服务公司。在加拿大和日本的用户也相当多。

价值一万亿的「苹果」 Apple Pay 苹果2014年在美国推出电子支付Apple Pay。到了2018年已经有超过20个国家开放使用。根据报导，2020年Apple Pay更可望拿下半数手机支付市场。

价值一万亿的「苹果」 购买iPhone排队潮 2017和2018，iPhone的销量一季大约4100万支。但是因为单价提高，iPhone带来的收入也增加了。价钱提高并没有影响买气，iPhone X开卖时，全球各地还是涌入许多果粉排队抢购。



雨涵/洪沙（路透社）