 香港“国难忠医”创建人被指在广州嫖娼被捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.01.2020

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时政风云

香港“国难忠医”创建人被指在广州嫖娼被捕

据报道，支持反送中的香港民间组织“国难忠医”创建人近日在大陆被警方以涉嫌嫖娼逮捕。这位化名”肥仔“的香港学生就读于广州中医药大学，“国难忠医”为一个志愿医务人员网。

Hongkong Demonstration und Proteste (picture-alliance/AP/Vincent Thian)

（德国之声中文网）香港壹周刊报道，广州中医药大学15日向肥仔的同班同学发通告，指他因涉嫌嫖娼遭民警拘捕。通告指出，民警本月8日晚上11时半在广州市越秀区上苑酒店房内，当场抓获涉嫖娼的肥仔。通告又指，民警查明涉事人涉嫌于去年11月8日及12月16日，以同样方式进行嫖娼的违法行为，涉事人对嫖娼行为供认不讳。

1月10日，"国难忠医"另一名创办人"细牛医"和肥仔母亲一起会见传媒，称肥仔8日晚上"被消失"前正与他用语音讯息闲聊。他说，肥仔在通话中突然说要开门。他听见肥仔的脚步声和开门声，然后电话就断了。

Simon Cheng, britischer Konsulatsmitarbeiter in Hongkong (Reuters/Facebook/Free Simon Cheg)

英国驻香港领馆前雇员郑文杰（Simon Cheng）

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乐然/叶宣（综合报道）

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