香港“国难忠医”创建人被指在广州嫖娼被捕

（德国之声中文网）香港壹周刊报道，广州中医药大学15日向肥仔的同班同学发通告，指他因涉嫌嫖娼遭民警拘捕。通告指出，民警本月8日晚上11时半在广州市越秀区上苑酒店房内，当场抓获涉嫖娼的肥仔。通告又指，民警查明涉事人涉嫌于去年11月8日及12月16日，以同样方式进行嫖娼的违法行为，涉事人对嫖娼行为供认不讳。

1月10日，"国难忠医"另一名创办人"细牛医"和肥仔母亲一起会见传媒，称肥仔8日晚上"被消失"前正与他用语音讯息闲聊。他说，肥仔在通话中突然说要开门。他听见肥仔的脚步声和开门声，然后电话就断了。

此案令人想起英国驻香港领馆前雇员郑文杰（Simon Cheng）。郑文杰去年8月在深圳失联。中国官方媒体之后报道，称其因涉嫌嫖娼被行政拘留15日。郑文杰获释后接受BBC采访，表示自己在深圳被拘期间遭到"国保"人员虐待，并"被迫签署供词"。

乐然/叶宣（综合报道）