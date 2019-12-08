香港国际人权日：游行结束 抗议不止

（德国之声中文网）香港民阵发起的12.8国际人权日大游行于当地时间下午3点开始，根据警方发出的不反对通知书，获批的游行路线由维园中央草坪出发，最后以遮打道行人专用区为终点。民阵在晚上八点多时宣布，约有80万人参加。警方则称，最高峰有18.3万人参加。

此次大游行是近四个多月以来首次获批准的民阵游行，也是区议会选举后首次获批准的大型游行。政府发言人总结表示，大批市民参与，过程大致和平有序。发言人还强调，下午的游行及过去5年，在香港举行的5万次公众集会和游行，显示市民享有和平集会、游行、示威和言论自由。

民阵召集人岑子杰向媒体坦言，看不到区议会选举后出现民怨下降的情况，并形容民阵游行是市民再一次发声，他希望行政长官林郑月娥成立货真价实的独立调查委员会，回应市民诉求。

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傍晚时分，香港警方在脸书专页上发布消息称，游行后并没有经批准的集会在该处举行。“有部分游行人士偏离游行路线，占用部分告士打道及德辅道中行车线，警方提醒游行人士不要偏离游行路线，到达终点后要尽快离开，不要堵路。若不跟从警方指示，警方会采取相应行动。”另外警方称，有暴力示威者在铜锣湾及湾仔一带破坏商店及银行。

半个小时后，香港警方又发文指出，警方多次呼吁示威者到达游行终点后尽快离开，但仍有大量示威者于砵甸乍街及德辅道中堵路，他们正参与一个非法集结，当中更有人手持武器。警方警告他们立即停止违法行为，在场围观的市民亦应尽快离开，否则警方会使用最低相应武力驱散及拘捕。

据香港“城市广播”报导，香港高等法院其中一个出入口遭掷汽油弹，起火燃烧。从当地媒体的直播画面上可以看到，夜幕降临后，游行队伍仍然人头攒动，示威者高举手机灯光，形成一片灯海。

香港律政司稍后发表声明表示，今日在终审法院和高等法院外的纵火，除扰乱社会安宁外，更对香港作为法治之都的良好声誉造成损害。“纵火属严重罪行，威胁社会大众的生命财产，一经定罪，可被判终身监禁，任何人都不应以身试法。”

警方首次查获真枪

游行开始之前，香港警方举行新闻发布会称，警方近日有情报显示，本港一个曾牵涉 10 月 20 日向旺角警署投掷汽油弹的"激进团伙"，计划在今日游行中使用枪械制造混乱，包括会射击警员，或伤及无辜途人后嫁祸警员。警方今日清晨进行情报主导行动，在 11 个地址拘捕共 8 男 3 女，年龄介乎 20 至 63 岁，罪名为"无牌藏有枪械"、"管有危险品"、"管有违禁武器"及 "非法集结"。

香港有组织罪案及三合会调查科高级警司李桂华在记者会上表示，警方在多区搜获武器，其中包括在天后砲台山道一个单位捡获一支9mm半自动手枪、5个弹盒，其中3个上满子弹，及105发子弹。

李桂华继续介绍，警员另于荃湾柴湾角一工厦单位内，检获爆竹、烟花、九支伸缩警棍、四支胡椒喷雾，相信该批烟花及爆竹是用作射入警署。警方又在湾仔克街一单位发现两件避弹衣，警方相信该单位为行动集合点。

游行队伍中不乏造型特别的示威者

李桂华指出，根据其纪录，今次为警方首次于反修例示威运动中检获真枪，警方对事件表示紧张。李桂华亦表示，今午游行的风险评估交由其他同事进行，现时拘捕行动仍在进行中。警方呼吁，游行人士以和平方式进行示威，并留意自身安全，如发现可疑物品，应立即离开，在安全地方暂避，并通知在场纠察或报警。

民阵召集人岑子杰游行开始前曾向记者表示，今日是国际人权日，香港过去几个月正经历灾难级的人道危机，市民今日出来游行，是要和全世界连结，及要告诉全世界香港面对什么处境，港人会继续争取五大诉求，绝不退缩。