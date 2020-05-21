 香港国歌法二读 警方严密布防 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.05.2020

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时政风云

香港国歌法二读 警方严密布防

中国两会期间，香港因为北京强推国安法动荡不安，27日香港立法会重启二读充满争议的国歌法，双重压力下，外界关注港人是否会再次走上街头抗议。

Hongkong Demonstration gegen Chinesische Regierungspläne (Getty Images/AFP/A. Wallace)

根据Now新闻引用警方消息表示，星期三会动员全体逾3千名防暴警员戒备。图为5月24日港警出动镇压国安法立法示威的画面。

(德国之声中文网) 香港立法会周三 (5月27日)恢复国歌法二读，有网民号召包围立法会及三罢。根据香港《苹果日报》，香港中三至中五学生也在这天复课。「中学生行动筹备平台」发声明，说「国歌教育纳入中小学课程是为洗脑教育开路」，呼吁学生周三罢课响应。

香港警方周二晚间发出警告，称不会容忍扰乱公共秩序。数百名防暴警察则连夜在香港立法会与政总加强布防。警务局长邓炳强也到现场了解情况。

香港立法会现在周围已经布满水马阵，外墙挂上白布防止有人丢执砸物。政总外也加了三米高的铁栏。

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中国大陆的《国歌法》虽然已经正式生效多时，但针对香港社会现实制定的《国歌法》距离执行仍有一定阻碍。最近，香港公布了《国歌法》草案的细节，其中不乏许多引发争议的内容。 (10.01.2019)

港澳办及中联办主任年初换人后，近日频频出招对付民主派，继上周大抓捕15名泛民人士后，又掀起两办凌驾《基本法》第22条的争议。港澳办今日连发三稿回应，被视为确立「两办治港」，也为「DQ」议员揭开序幕。 (21.04.2020)

推行国歌法的《国歌条例草案》本周三在香港立法会进行首读和二读，内容包含行政长官、立法会议员等宣誓仪式应列为奏唱国歌的场合。公开故意篡改、贬损国歌的行为，一经定罪最高可判3年有期徒刑、罚5万港币。 (24.01.2019)

民主与建制派再战

根据Now新闻，香港立法会主席梁君彦预留四日共30小时审议，会合并辩论所有条文，以及22项由民主派提交的修正案，并可能在下周四也就是6月4日表决。

民主派会议召集人陈叔莊表示，民主派人士认为这样「浓缩、有框架」的有时限审议不公平。建制派的副召集人陈克勤则表示，主席会按议会规则行事，若有议员违反会按规则处理。

这两派18日才因为内委会主席选举在立法会内引发冲突，5分钟内在没有民主派议员投票下，由民建联李慧琼获选主席。建制派也指控民主派暴力对待保安员。

此前内务委员会正副主席选举已拖延了7个月。民主派也曾表明这是为了阻挡《国歌法》议案进入立法会大会审议，事件引起北京不满。

两办4月打破不干预香港内部事务的惯例，多次高调发表声明斥郭荣铿恶意拖延，被外界质疑违反《基本法》22条，中联办其后表示对港拥有监督权。

侮辱国歌可监禁3年

近年港人反中情绪高涨，国歌成为发泄的对象。2014年占中后，大批香港球迷不时在球赛观众席上中，在大会播放中国国歌时喝倒彩。

及高举「香港不是中国」旗帜。2017年底，全国人大常委会将《国歌法》纳入香港《基本法》附件三，即内地同年实施的国歌法也须在港实施，由港府在本地立法落实。

若《国歌法》三读通过後，港人一旦「不当使用国歌」及「侮辱国歌」，比如在球场上报以嘘声丶在升旗礼举起示威手势或在网上恶搞，均可被罚款5万港元及监禁3年。民主派阵营担心《国歌法》可以无限上纲，成为以言入罪的工具。

另外，该条例同时将国歌纳入中小学教育，包括国际学校和特殊学校，校方需教授学生唱国歌丶国歌历史及奏唱国歌时的礼仪等，引发学界关注教育自主是否被侵蚀，甚至担心学校被逼实行「爱国教育」。

邹宗翰/李澄欣/杨威廉 (综合报导)

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