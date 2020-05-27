香港《国歌法》二读 街头抗议再升级

（德国之声中文网）香港立法会周三 (5月27日)恢复国歌法二读，再次引爆港人罢工、罢市、罢课的大三罢行动。大批民众上街示威，并包围立法会。

由于正在举行的全国人大会议上提出将「港版国安法」以全国性法律列入《基本法》附件三，直接为香港立法，连日来香港街头抗争重燃。因此警方在国歌法二读之前已严阵以待。香港警方周二晚间发出警告，称不会容忍扰乱公共秩序。数百名防暴警察则连夜在香港立法会与政总加强布防。

会场拉锯战

在立法会会场内，泛民主派议员不断就议题与程序提出"额外"要求。在法案恢复二读辩论前，泛民议员于1个半小时内三度提出休会。

公民党陈淑庄动议休会待续，讨论人大的「港版国安法」。法律界议员、公民党郭荣铿接力提出紧急质询，指出有行政会议成员及传媒报道称，国安法将规定外籍法官不能审议涉及国家安全的案件，这一做法对香港的司法制度及司法独立构成重大影响，要求大会就此讨论。

立法会主席梁君彦在泛民派议员第三度提出休会待续要求后，决定不再处理休会待续动议，并表明不会再处理任何紧急质询的议案，会议正式进入恢复二读程序。

5月27日的香港街头

街头起冲突

据新闻网站香港01报道，至下午，中环、铜锣湾及旺角皆有群众聚集，警方展开围捕;中环毕打街、铜锣湾轩尼诗道近波斯富街一带，警方以涉嫌参与未经批准集结，拘捕约180人。在铜锣湾时代广场，防暴警使用了胡椒喷剂，至少2人中椒。在中环，警员也开射胡椒球弹驱散人群。在旺角有群众堵路，警方亦拘捕逾60人涉非法集结。至下午五时为止，警方共拘捕约240人。

港版国歌法的立法程序，始于2017年秋天。2017年底，全国人大常委会将《国歌法》纳入香港《基本法》附件三，即内地同年实施的国歌法也须在港实施，由港府在本地立法落实。在2018年迅速进入草案拟定的阶段，并于2019年初交付立法会一读。该草案的二读辩论，议程原定于去年6月底进行，但在反送中运动引爆的一连串示威抗争下，议程因此延宕推迟，今年5月27日，才重新启动了二读程序。

防暴警察与被拘示威者

根据香港《明报》报道，港版国歌法的二读辩论，将在周三起的4天内展开，一共有30个小时的时间。根据议程，议员将辩论所有条文，以及22项由民主派提交的修正案，并可能在下周四，也就是6月4日进行三读表决。

若《国歌法》三读通过，港人一旦"不当使用国歌"及"侮辱国歌"，比如在球场上报以嘘声丶在升旗礼举起示威手势或在网上恶搞，均可被处以罚款至5万港元及最高监禁3年。此外，该条例同时将国歌纳入中小学教育。

民主派阵营担心《国歌法》可以被无限上纲，成为以言入罪的工具。尤其是条文模糊的灰色地带，让港人唯恐丧失言论自由与"不表态"的权力，甚至因此遭遇政治清算。

在「港版国安法」议案在香港重新激起民众的反抗情绪后，国歌法草案恢复二读辩论，更被解读为北京再次加速迈向「一国一制」的动作。