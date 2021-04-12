香港“国家安全教育日” 学生升旗唱国歌

(德国之声中文网)自去年7月香港国安法实施后，香港周四（4月15日）举行首次“全民国家安全教育日”，今年的主题为“国家安全，护我家园”。此次的国家安全教育日由香港政府主导，多所学校也在教育局建议下举办升旗、唱国歌等活动。

香港警察学院也在这一天举办开放日，期间展示中式步操、表演反恐特勤队和冲锋队反恐演练等。中国官方媒体新华社特别针对香港警察首次以中式步操亮相进行报道，中新网称香港纪律部队迈起中式步操“彰显国家情怀”。法新社指出，过去香港警方学习的是英式步操，这次的步操展示是一种打破英国殖民历史的象征，改为由解放军协助训练港警中式步操。

香港警察学院在4月15日的开放日表演中式步操

香港政府为了此次国家安全教育日特地推出宣传影片，强调维护国家安全需要“爱国爱港的人共同努力，完善的选举制度，落实爱国者治港”。

在2019年香港爆发返送中运动后，北京去年迅速通过香港国安法，该法推出后大幅限缩民主派的活动空间。与此同时，港府在北京授意下大力推动“爱国教育”，希望从小培养“爱国意识”。

香港行政长官林郑月娥周四在湾仔会议展览中心进行“全民国家安全教育日”开幕典礼致辞时，特别提到了2019年的香港大规模抗议运动，形容其为“近乎恐怖主义”的活动，对特区政府和政治体制带来极大安全风险。她表示，“中央从国家层面果断应对”推出香港国安法，“立竿见影地恢复了社会的稳定，让香港走出‘黑暴’的阴霾”。

林郑月娥强调：“国家安全和政权安全是不可分割的，要真正达致国家安全，管制权必须牢牢地握在爱国者的手中。”

香港中联办主任、香港特区国安委国家安全事务顾问骆惠宁在致辞时则强硬表示：“凡破坏国家安全的，属‘硬对抗’，就依法打击；属‘软对抗’，就依法规管。”

他也警告称：“对一切损害国家安全和香港繁荣稳定的行为，该出手时就出手，一旦出手必到位；对一切蛮横干预香港事务、企图拿香港做“棋子”的外国和外部势力，该反制就坚决反制，让他们留点教训。”

香港在2019年中爆发长达7个多月的返送中运动，示威者走上街头提出民主诉求并向港警暴力究责。北京政府将这场民主运动归咎于“外国势力的阴谋”，对抗议者展开镇压并提倡“爱国者治港”，试图根除不忠于共产党的人士。

社民连、支联会：“没有民主人权 没有国家安全”

在香港政府盛大举办“国家安全教育日”之际，四名民主派人士在会场外拉起布条抗议。据香港《苹果日报》报道，社民连主席黄浩铭、行政委员陈皓桓、支联会副主席邹幸彤、常委徐汉光上午在港府举行教育日开幕礼时，到湾仔会场外抗议。警方出动3辆警车在场外驻守，更派遣超过30名军装警员到场监视。现场照片显示，4人在前往会展示威时，前后皆有大批警员包围。

四人拉起“没有民主人权，没有国家安全”、“释放政治犯”、“抗议中共打压人权”、“结束一党专政，全国进行普选”等标语。

据《苹果日报》报道，黄浩铭宣读了社民连与支联会的联合声明，指《香港国安法》实施以来有近百人被捕，47名民主派参与初选被控，至今还有30多人需要还押；此外，政府还以《刑事罪行条例》中的“煽动罪”以言入罪。

声明称，所谓“国家安全”实乃“中共安全”、“权贵安全”；没有人权，人民失去表达权利，固无“人民安全”可言；没有民主，人民失去监督权力，亦无“政治安全”可见。社民连和支联会提出三点诉求，分别为：结束一党专政，全国实行普选；平反八九民运，停止逼害异见者；废除国安恶法，释放所有政治犯。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。