香港国安法首案  唐英杰三控罪表证成立

（德国之声中文网）香港首宗涉及违反《国安法》的案件，周五（9日）在高等法院续审，三名国安法指定法官听取控辩双方陈词後，早上裁定被告唐英杰控罪表面证供成立。

24岁的唐英杰已还柙超过一年，他被控三项罪名，分别是煽动他人分裂国家罪丶恐怖活动罪，以及一项危险驾驶交替控罪，前两者可判终身监禁，他早前已否认相关控罪。

有别於香港法庭处理刑事案件的惯例，律政司早前引用《国安法》第46条决定该案不设陪审团，被告入禀提出司法覆核，但法庭拒绝他的申请。

唐英杰在2020年7月1日回归日兼《国安法》生效次日，在湾仔驾驶一辆插着「光复香港丶时代革命」旗帜的电单车，遇上数名防暴警员时没有按指示停下，冲越警方防线，三名警员受伤。他随即被捕，成为首名被控违反《国安法》的人。

「光复香港丶时代革命」含义？

案件关键在於「光复香港丶时代革命」口号是否有分裂国家及煽动含义。该口号由本土派梁天琦於2016年在立法会补选中首次提出，控辩双方分别找来学者作供。

综合港媒报导，控方专家证人丶岭南大学历史系教授刘智鹏作供时指，「革命」字源可追溯到商周，一般指政变，虽然晚清受西方「revolution」影响，例如工业革命（Industrial Revolution），但在中国近代史，辛亥革命丶文化大革命等都有政治意味；「光复」的意思则自三国时期至今无变过，指「恢复或者取回落入敌人丶异族手上的政权，或者国土」。他因此表示，「光复香港丶时代革命」意味要推翻政权，从敌人手中夺回香港。

代表被告唐英杰的资深大律师郭兆铭质疑，控方想以口号的字面意思将被告入罪，指控方单凭「光复」和「革命」千年不变的历史含意去断定被告意图，是很大的错误和完全不合理(simply doesn't make sense)。他又指出，梁天琦创造该口号是为了竞选进入立法会，并非改变现有政权；而有别於「香港独立」口号，「光复香港丶时代革命」的意思并不具体(not concrete)，不能证明被告有分裂国家的意图。

港府去年曾定调

《国安法》生效一年，至少117人被捕，其中64人被检控，当中不少人因藏有或展示印有「光复香港丶时代革命」的旗帜或贴纸遭逮捕。

港府曾在2020年7月2日深夜丶即《国安法》生效後第三天发声明定调指，「光复香港丶时代革命」口号「在今时今日，是有港独丶或将香港特区从中华人民共和国分离出去丶改变特区的法律地位丶或颠覆国家政权的含义」。

翻查资料，港大哲学系毕业的梁天琦在2016年提出「光复香港丶时代革命」时，「光复」是呼应本土派前一年在内地水货客充斥的新界地区发起的光复行动，而「时代革命」是指不同年龄者一起参与革新。同年立法会选举上，同属自决派组织的「青年新政」也沿用这个标语作竞选口号，该组织成员梁颂恒及游蕙祯其後当选。有关标语在2019年反送中运动成为主流口号。

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