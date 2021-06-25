 《香港国安法》遭批违反人权　美再提援助法案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.06.2021

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时政风云

《香港国安法》遭批违反人权　美再提援助法案

《香港国安法》实施即将满一年，国际人权组织发布报告表示香港正陷入人权危机，但港府却认为香港才正往稳定发展的道路上走。

China Hongkong National Security Education Day

香港新任政务次长李家超在专访中说，未来依旧要防范安全风险，「加强国家安全教育，树立正确的国家安全观」，还说「外部势力仍然是等机会来搞破坏的」，所以会加强「整个监察系统」。

(德国之声中文网) 国际特赦组织周三 (6月30日)发布报告表示，香港当局利用国安法来针对不同意见，并试图为「侵犯人权的审查、骚扰、逮捕和起诉」辩护。报告也说，基本权利在香港受到系统性的限制。

国际特赦组织亚太区域主任米什拉（Yamini Mishra）说：「在一年内，《香港国安法》使香港迅速走上了成为警察国家的道路，并为生活在那里的人们创造了一个人权紧急情况。」

她说：「最终，这一全面和压制性的立法有可能使这个城市成为一个越来越像中国大陆的人权荒地。」

在47页的报告中，国际人权组织引用了法院判决分析、法庭听证会记录和对活动人士的采访，得出结论认为该立法已被用于「进行广泛的侵犯人权行为」。

米什拉说，这项法律「已经感染了香港社会的每一个角落，并煽动了一种恐惧的气氛，迫使居民对他们所说的话、所发的推特以及他们的生活方式三思而后行。」

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28日，香港的网络媒体winandmac宣布撤出香港，《852 邮报》也表示暂时下架所有影片。同日，香港电台多个节目宣布中止。香港记者协会发布声明，形容现下香港的白色恐怖已无所不在。

北京在港强推《国安法》一年，21%香港人表示计划永久离开香港，意味着离港人数将超过150万。各国纷纷推出「救生艇」计划协助港人移民，哪些国家的政策最宽松？

在香港《苹果日报》终止营运数天後，香港警方27日晚间於机场以违反国安法名义，逮捕正准备前往英国的前《苹果日报》英文版执行总编辑冯伟光。香港记协对此做出强烈谴责。

美国国务卿布林肯在接受《明镜周刊》专访时表示，美国的目标不是遏制或矮化中国，而是维护一个基于规则的自由国际体系。《世界报》写道，《苹果日报》停刊代表的不仅是新闻自由的末路，也是香港国际金融中心地位的终结。

在「爱国者治港」方针下，香港官场大换血，港府第二把手丶政务司的职务，首次由警察出身的官员担任，被指是「武官」凌驾「文官」。北京有何盘算？

根据路透社的统计，在安全法实施的第一年，有100多人被捕，60多人被起诉。国际特赦组织说：「香港的《国家安全法》被用作遏制异议的虚假借口。」

国际特赦组织德国分部的亚洲专家伯格曼（Theresa Bergmann）说：「在过去的一年里，该法律使香港接近于一个警察国家，并创造了一种恐惧的气氛，社会的各个方面，从政治到文化、教育到媒体，都能感受到这种气氛。」

国际特赦组织呼吁当局撤销对行使人权的人士所有的指控，并呼吁联合国人权理事会就中国和香港的人权状况，安排一次紧急辩论。

北京在去年6月30日通过并在次日实施《香港国安法》，被认为颠覆、分裂、与外国势力勾结和恐怖主义的行为都会受到惩罚，最高可判处终身监禁。该法的出台是为了应对香港2019的大规模民主抗议活动，加强对于反对派的压制，使中国为香港铺上更加专制的道路。

当局表示，这项法律只会影响「极少数人」，并说在2019年几个月的「暴力抗议活动」之后，香港已经恢复稳定。官员表示，在这个人民权利和自由仍然受到保护，但并不是绝对的。

大多数备受瞩目的民主政治人物都根据这项新的法律或因与抗议有关的指控被逮捕或流亡海外。不过当局表示，所有的逮捕都是合法的，没有人可以凌驾于法律之上，无论其职业如何。

Pictures Report: In a scarred Hong Kong beautiful things are gone

香港在2019年有多个民主抗争活动，其中「反送中」遊行更数次引发民阵宣称的百万上上街，随着北京在2020年推出《香港国安法》，这类的活动已经不复见。

美议员推《香港人民自由和选择法案》

根据《立场新闻》报导，美国民主党众议员马利诺夫斯基(Tom Malinowski) 和共和党众议员金辛格(Adam Kinzinger) 再次提出《香港人民自由和选择法案2021》 (Hong Kong People's Freedom and Choice Act of 2021)」。

这个为面临逮捕的港人提供临时保护的法案去年未能通过，如今在《香港国安​​法》实施一周年前夕推出，希望为已经人在美国又害怕回港的香港人提供临时保护身分。法案中也会加快符合难民资格受迫港人的审批程序，并为有高等学位或美国大学学位的港人提供特殊类别的特殊签证。

香港新任政务司长受访

虽然人权团体和欧美国家炮声隆隆，但香港前保安局长，新任政务司长李家超29日接受新华社专访，表示「国安法实施一年以来，香港社会趋于稳定，百姓生活回归常态」，也说「中央施展治港『组合拳』维护香港繁荣稳定」。

他也对北京「提出完善香港选举制度」表示「非常感谢」。他说：「未来香港制定法律政策方面就没有各种障碍，可以认真的把香港的政策法律定好，在『爱国者治港』的理念下，共同努力使香港全面发展，老百姓安居乐业，经济民生就可以解决了。」

(路透社、德新社等)

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