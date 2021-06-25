《香港国安法》遭批违反人权　美再提援助法案

(德国之声中文网) 国际特赦组织周三 (6月30日)发布报告表示，香港当局利用国安法来针对不同意见，并试图为「侵犯人权的审查、骚扰、逮捕和起诉」辩护。报告也说，基本权利在香港受到系统性的限制。

国际特赦组织亚太区域主任米什拉（Yamini Mishra）说：「在一年内，《香港国安法》使香港迅速走上了成为警察国家的道路，并为生活在那里的人们创造了一个人权紧急情况。」

她说：「最终，这一全面和压制性的立法有可能使这个城市成为一个越来越像中国大陆的人权荒地。」

在47页的报告中，国际人权组织引用了法院判决分析、法庭听证会记录和对活动人士的采访，得出结论认为该立法已被用于「进行广泛的侵犯人权行为」。

米什拉说，这项法律「已经感染了香港社会的每一个角落，并煽动了一种恐惧的气氛，迫使居民对他们所说的话、所发的推特以及他们的生活方式三思而后行。」

根据路透社的统计，在安全法实施的第一年，有100多人被捕，60多人被起诉。国际特赦组织说：「香港的《国家安全法》被用作遏制异议的虚假借口。」

国际特赦组织德国分部的亚洲专家伯格曼（Theresa Bergmann）说：「在过去的一年里，该法律使香港接近于一个警察国家，并创造了一种恐惧的气氛，社会的各个方面，从政治到文化、教育到媒体，都能感受到这种气氛。」

国际特赦组织呼吁当局撤销对行使人权的人士所有的指控，并呼吁联合国人权理事会就中国和香港的人权状况，安排一次紧急辩论。

北京在去年6月30日通过并在次日实施《香港国安法》，被认为颠覆、分裂、与外国势力勾结和恐怖主义的行为都会受到惩罚，最高可判处终身监禁。该法的出台是为了应对香港2019的大规模民主抗议活动，加强对于反对派的压制，使中国为香港铺上更加专制的道路。

当局表示，这项法律只会影响「极少数人」，并说在2019年几个月的「暴力抗议活动」之后，香港已经恢复稳定。官员表示，在这个人民权利和自由仍然受到保护，但并不是绝对的。

大多数备受瞩目的民主政治人物都根据这项新的法律或因与抗议有关的指控被逮捕或流亡海外。不过当局表示，所有的逮捕都是合法的，没有人可以凌驾于法律之上，无论其职业如何。

美议员推《香港人民自由和选择法案》

根据《立场新闻》报导，美国民主党众议员马利诺夫斯基(Tom Malinowski) 和共和党众议员金辛格(Adam Kinzinger) 再次提出《香港人民自由和选择法案2021》 (Hong Kong People's Freedom and Choice Act of 2021)」。

这个为面临逮捕的港人提供临时保护的法案去年未能通过，如今在《香港国安​​法》实施一周年前夕推出，希望为已经人在美国又害怕回港的香港人提供临时保护身分。法案中也会加快符合难民资格受迫港人的审批程序，并为有高等学位或美国大学学位的港人提供特殊类别的特殊签证。

香港新任政务司长受访

虽然人权团体和欧美国家炮声隆隆，但香港前保安局长，新任政务司长李家超29日接受新华社专访，表示「国安法实施一年以来，香港社会趋于稳定，百姓生活回归常态」，也说「中央施展治港『组合拳』维护香港繁荣稳定」。

他也对北京「提出完善香港选举制度」表示「非常感谢」。他说：「未来香港制定法律政策方面就没有各种障碍，可以认真的把香港的政策法律定好，在『爱国者治港』的理念下，共同努力使香港全面发展，老百姓安居乐业，经济民生就可以解决了。」

(路透社、德新社等)

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