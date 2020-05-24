 香港国安法通过在即 特朗普警告「将行动」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.05.2020

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时政风云

香港国安法通过在即 特朗普警告「将行动」

美、英、德与欧盟先后对中国两会仓促并强行推动香港国安法表示关切，呼吁中国尊重1984年《中英联合声明》与「一国两制」下香港的高度自治。但在北京坚持下，香港国安法的通过看来势在必行，西方国家只是口头警告，还是真的会采取实际行动反制?

USA Pressekonferenz Donald Trump (Reuters/L. Millis)

美国总统特朗普近日再用「中国病毒」(China virus)形容新冠病毒。外界也解读这代表他应对中国的立场更加强硬。

(德国之声中文网 ) 美国总统特朗普周二 (5月26日)再次针对「港版国安法」进行表态。他说，准备本周开始对中国采取行动，但他并未说明细节。

根据路透社报导，特朗普在回答问题时表示：「本周结束前，你们便会知道我们采取甚麽行动。在我看来，是个非常强而有力的行动。」

周二稍早，白宫发言人麦肯尼（Kayleigh McEnany）也转述特朗普对「港版国安法」的看法，她说特朗普对北京的作法感到不满，认为该法会让香港很难维持国际金融中心的地位。

当被问及这是否意味着华盛顿可能会终止给予香港的特殊经济待遇，她则没有明确回应。

美国总统特朗普的经济顾问库德洛（Larry Kudlow）则表示，中国计划对香港实施的国家安全法将犯下「一个很大的错误」，并承诺若有美国公司希望将业务从香港或中国转移回国，华盛顿会支付相关费用。

他在接受福克斯新闻频道采访时称北京的行动 「非常令人不安」。他也表示，虽然特朗普1月与中国达成的第一阶段贸易协议暂时没有变化，但特朗普在疫情等问题上對北京不滿，「对他来说貿協已经不像以前那么重要了」。

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面对北京拟强推港版《国安法》的计划，《法兰克福汇报》指出，习近平似乎忘了邓小平曾经说过“要允许香港人骂共产党”。《商报》认为，中国此举非但将葬送香港国际金融中心地位，还将彻底丧失公信力。《曼海姆晨报》则警告，西方如果袖手旁观，也会丧失公信力。 (26.05.2020)

中国人大为香港制定《国安法》的计划引发巨大争议。很多港人担心，迄今享有的自由和权利将因此受到挑战和损害。对于这种担忧及其可能产生的影响，香港大学客座教授、德国香港问题专家迪特（Heribert Dieter）接受德国之声采访。 (26.05.2020)

港版国安法如箭在弦，港人急移民撤资，形容是逃难心态。有移民顾问对德国之声指，一个周末收到几倍的查询，比九七前的移民潮更夸张，而且是跨年龄丶跨阶层丶跨政治光谱「鸡飞狗走」。 (26.05.2020)

美国可能怎么做?

美国国务卿蓬佩奥将发布一份国会授权的报告，评估香港是否享有足够的自治权，以证明香港有理由继续享受特殊的经济待遇。这份报告的发布时间尚未公开。

在中國推出香港國安法草案後，蓬佩奥说，这项立法将成为香港自治的「丧钟」。如果国务院評估香港不夠自主，将由特朗普决定是否终止香港目前享有的部分或全部的特权。

日前国家安全顾问奥布赖恩(Robert O'Brien)表示，该立法可能会引起美国制裁，并威胁到香港的金融中心地位。而美国商会正试图遊说并敦促北京缓和局势，称损害香港的特殊地位是 「严重错误」。

但中国方面态度仍然非常强硬。根据香港大公报，中国全国人大常委会委员长栗战书25日表示，他相信一定能够顺利完成这一重要立法任务。他强调该法将完善基本法解释制度。

香港全国人大代表也呼应栗战书说法，表示「国安法好比帮香港加固了国安方面的『防盗门』和『消防系统』。」

邹宗翰/张慈 (路透社等)

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