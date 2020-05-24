香港国安法通过在即 特朗普警告「将行动」

(德国之声中文网 ) 美国总统特朗普周二 (5月26日)再次针对「港版国安法」进行表态。他说，准备本周开始对中国采取行动，但他并未说明细节。

根据路透社报导，特朗普在回答问题时表示：「本周结束前，你们便会知道我们采取甚麽行动。在我看来，是个非常强而有力的行动。」

周二稍早，白宫发言人麦肯尼（Kayleigh McEnany）也转述特朗普对「港版国安法」的看法，她说特朗普对北京的作法感到不满，认为该法会让香港很难维持国际金融中心的地位。

当被问及这是否意味着华盛顿可能会终止给予香港的特殊经济待遇，她则没有明确回应。

美国总统特朗普的经济顾问库德洛（Larry Kudlow）则表示，中国计划对香港实施的国家安全法将犯下「一个很大的错误」，并承诺若有美国公司希望将业务从香港或中国转移回国，华盛顿会支付相关费用。

他在接受福克斯新闻频道采访时称北京的行动 「非常令人不安」。他也表示，虽然特朗普1月与中国达成的第一阶段贸易协议暂时没有变化，但特朗普在疫情等问题上對北京不滿，「对他来说貿協已经不像以前那么重要了」。

美国可能怎么做?

美国国务卿蓬佩奥将发布一份国会授权的报告，评估香港是否享有足够的自治权，以证明香港有理由继续享受特殊的经济待遇。这份报告的发布时间尚未公开。

在中國推出香港國安法草案後，蓬佩奥说，这项立法将成为香港自治的「丧钟」。如果国务院評估香港不夠自主，将由特朗普决定是否终止香港目前享有的部分或全部的特权。

日前国家安全顾问奥布赖恩(Robert O'Brien)表示，该立法可能会引起美国制裁，并威胁到香港的金融中心地位。而美国商会正试图遊说并敦促北京缓和局势，称损害香港的特殊地位是 「严重错误」。

但中国方面态度仍然非常强硬。根据香港大公报，中国全国人大常委会委员长栗战书25日表示，他相信一定能够顺利完成这一重要立法任务。他强调该法将完善基本法解释制度。

香港全国人大代表也呼应栗战书说法，表示「国安法好比帮香港加固了国安方面的『防盗门』和『消防系统』。」

邹宗翰/张慈 (路透社等)