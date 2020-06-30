 香港国安法生效 欧盟无从施压 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.07.2020

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时政风云

香港国安法生效 欧盟无从施压

从5月底至今，欧盟方面对港版国安法的表态始终停留在“谴责”、“反对”这样的口头层面，强硬声音只来自并未掌握实权的人士。专家分析指出，这是由于欧盟在对华议题上受到经贸关系的掣肘，而且欧美在这个问题上也有着不同的战略利益。

Chinesischer Polizist vor EU-Flagge (picture-alliance/dpa/M. Reynolds)

(德国之声中文网) 6月30日夜间，港版《国安法》全文公布并同时生效，欧洲政界也对此密集发声表示遗憾、谴责或反对。德国外长马斯(Heiko Maas)就在周三清晨(7月1日)于德国电视二台(ZDF)的直播节目中呼吁欧盟方面向中方"迅速发出清晰的信号"，并且形成"共同的对华立场"。

马斯说，香港正在发生的事情令人担忧，自治权正在一点一点被架空，"这最终也会影响欧盟与中国的关系。"

Außenminister Heiko Maas (picture-alliance/dpa/J. Schmitz)

德国外长马斯

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利(Josep Borrell)也在周三表示，欧方认为完整保护香港民众既有的自由权利"十分重要"，已经生效的新法案"严重破坏了香港的高度自治，欧盟对此表示忧虑"。博雷利还认为，新法案还会对香港的司法独立构成不利影响。他呼吁中方继续恪守"一国两制"原则，并指出欧盟正在评估新法案的影响，还将在与中国的对话中"继续表达担忧"。

DW.COM

中国人大常委会全票通过了香港《国安法》，引发多方批评。欧盟理事会常任主席米歇尔担心该法会破坏“法治原则”，而欧盟和英国都表示将与国际伙伴磋商采取应对措施。香港民运的青年代表人物邝颂晴对德国之声表示，担心港人从此“开始自我审查”。 (30.06.2020)

7月1日，德国就要接任欧盟轮值主席国。按照原有的计划，6个月的任期内，最重要的任务之一就是构建欧盟内部统一的对华政策。而现在，新冠疫情已经导致莱比锡欧中峰会推迟，欧盟对华关系的基调也似乎变成了被动地“求稳”。 (30.06.2020)

德国即将接任欧盟理事会轮值主席国之际，总理默克尔接受媒体采访，其中也提及对华政策。默克尔表示，欧洲应有反映出利益和价值观的共同对华立场。 (27.06.2020)

欧盟支持香港人享有自由，并呼吁中国尊重“一国两制”的原则，但是却避免采取具体措施。 (30.05.2020)

英国在7月1日明确表示，港版国安法严重违反了《中英联合声明》，英国将向BNO持有者提供入籍的可能。在美国和德国，也有建议政府向港人提供庇护的声音。 (01.07.2020)

港版国安法生效首日，台湾因应香港局势开设的「台港服务交流办公室」举行揭牌典礼。这一机构旨在实践「自由台湾撑香港」的承诺。 (01.07.2020)

尽管面对美国制裁压力，中国全国人大常委会仍于6月30日全票通过港版国安法，习近平签署主席令，将该法纳入《基本法》附件三。而港媒引述消息透露了更多细节。美方随即宣布停止对香港出口国防设备等措施来进行制裁。 (30.06.2020)

23年前的七一，香港回归；23年后，这是港版国安法生效第一天，也是自2003年以来七一游行首次被禁。不过仍有不少民众走上街头。港警发射水炮驱散人群，上百人被捕，其中也不乏涉嫌违反新生效的国安法者。 (01.07.2020)

在经历过去几周的密集立法过程後，《港区国安法》於周二时间晚上11点生效，内容清楚列举四大罪行以及相关罚则，所有罪行的最高刑罚都是终身监禁。专家形容此法为充满中国特色的法律，而国际社会也立即发布声明，呼吁中国与香港政府重新思考实施此法。 (01.07.2020)

凌驾《基本法》的港版国安法共有66项条文，中央派驻的国安公署地位超然，「四宗罪」定义广泛模糊，管辖范围和对象无远弗届，连外国人在香港境外的行动也会受限。这条法例有哪10个争议点？ (01.07.2020)

在港府於周二深夜正式发布《港区国安法》的全文内容後，各界开始去剖析这个法案的真实效力与其影响。德国之声采访香港大学法学专家张达明，他认为国安法不仅与香港现行的法制系统不相符，其部分效力甚至超越中国国内法律。 (01.07.2020)

博雷利的表态中并没有表示欧盟考虑对中国出台具体的制裁措施。5月底港版国安法刚刚引起外界关注时，博雷利就曾表示，制裁不是正确的手段。

欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩在港版国安法通过后，也只是"深表遗憾"。

事实上，在过去几周时间里，欧盟实权机构、各成员国政府几乎没有人提议就香港问题对中国实施具体的制裁措施，绝大多数的表态都停留在口头谴责层面。

难以对中国有效施压

过去十几年以来，中国始终是欧盟的第二大贸易伙伴，双边贸易额仅略低于欧美之间的贸易。不少欧洲的支柱产业也与中国市场或供应链高度关联。特里尔大学的著名中国问题专家韩博天教授(Sebastian Heilmann)几天前在接受德国之声采访时就曾指出，尽管在政治上欧洲之间的摩擦在加剧，但是在香港议题上欧盟难以让中方做出让步。他预计，鉴于新冠疫情后的窘迫经济形势，德国担任轮值主席国期间的欧盟将会在对华关系上"尽可能求稳"。

诺丁汉大学的中国政治专家曾锐生(Steve Tsang)认为，在香港等中国人权相关议题上，欧美需要联合施压才能起到一定效果，在接受美联社采访时，他表示，作为中国第一大贸易伙伴的欧盟应当加入"五眼联盟"的行列共同施压。但是，欧洲政策研究中心主任、德国经济学家格罗斯(Daniel Gros)对德国之声指出，尽管欧美有着相近的价值观，不过在对华政策上，双方的战略利益已经不再相同。英国皇家国际事务研究所(Chatham House)的中国问题专家罗德怀(Rod Wye)更是在接受美联社采访时强调，在特朗普治下，美欧双方正在不少领域相互疏远，而中国可能正在利用这一点。

罗德怀悲观地表示，即便是表态较为强硬的美国，目前提出的具体制裁措施也局限于在某些领域取消香港的特殊地位待遇，"所以真正受到制裁冲击的将会是香港民众、香港经济，而非中国政府。"

强硬声音来自"无实权人士"

目前，欧盟方面的强硬声音大多来自议会、人权专员办公室等不掌握实权的部门。比如，欧洲议会对华关系小组副组长、德国绿党籍议员包瑞翰(Reinhard Bütikofer)就说，议会正在酝酿提案，要求为香港民主派人士提供"救生艇"避难项目，并且推动联合国向香港派遣特使。但是，欧洲议会的决议只对掌握行政权力的欧盟委员会具有"建议权"，并无法律约束力。

德国联邦议会人权委员会主席、自民党籍议员延森(Gyde Jensen)则呼吁德国政府以及欧盟方面对负有责任的中、港官员实施个人制裁，并且评估放宽在德港人签证及居留条件的可行性，向他们提供庇护。不过，自民党并非德国执政党，在709席的德国联邦议会中仅有80席。

Martin Schulz im Interview mit Tim Sebastian (DW/T. Sparrow)

曾身居高位、现在却无足轻重的社民党籍德国联邦议会议员舒尔茨

社民党籍德国联邦议会议员、欧洲议会前议长舒尔茨(Martin Schulz)倒是来自德国当前的执政联盟，他在接受德国之声采访时表示，欧盟如果只是呼吁中方恪守《中英联合声明》是远远不够的，必须要配合具体的经济制裁措施，"如果中国不履行其国际义务，欧盟可以阻止中国商品进入欧洲市场。"舒尔茨虽然曾身居高位，还曾以社民党主席的身份参与2017年德国大选，但是随着社民党的选举惨败、舒尔茨本人在随后组阁谈判中就职务分配问题向本党同僚出尔反尔，他目前已经辞去大部分重要职务，在联邦议会中只是一名影响力极其有限的"后排议员"。

  • Timeline 20 Jahre Hongkong 1997 (Reuters/D. Martinez)

    从“二十三条”到“港版国安法”

    《基本法》埋雷

    香港《基本法》在上世纪80年代起草时，北京方面就出于香港可能成为“颠覆基地”的担忧，写入了“香港特别行政区应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为”之词句，并禁止香港政治性组织与外国的政治性组织建立联系。1997年英国将香港主权交还中国之后，北京方面多次表态希望香港尽快就此“自行立法”。

  • Hongkong Proteste Protestaktion China (AP)

    从“二十三条”到“港版国安法”

    “二十三条”立法遭阻击

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  • Hongkong Protest gegen China & Ausschreitungen (Reuters/T. Peter)

    从“二十三条”到“港版国安法”

    “反送中运动”

    2019年，围绕《逃犯条例》修订案，香港爆发了“反送中运动”。民众先是担心修订案会导致中国内地司法机构今后可以引渡香港人前往内地受审。法案撤回后，这场抗议运动演变成了香港市民对北京势力日益增强渗透的不满。而在北京当局看来，香港近年来的多次抗议示威浪潮已经构成了对国家安全的威胁。

  • China 4. Plenarsitzung 19. Zentralkommitee KP (picture-alliance/AP Photo/J. Peng)

    从“二十三条”到“港版国安法”

    北京亲自立法

    2019年10月底，中共十九届四中全会的会议公报中，简略地提到“建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制”，外界当时猜测，北京会再度推动香港自行进行“二十三条立法”。12月，港版《国安法》在几乎无人关注的情况下悄然列入了全国人大常委会2020年度立法工作计划。根据香港《基本法》第十八条，全国人大常委有权将全国性法律置入《基本法》附件三而在香港实施，且该进程只需向香港特区政府及基本法委员会“征询意见”，无需香港立法会审批。

  • China Nationaler Volkskongress | Abstimmung Sicherheitsgesetz Hongkong (Reuters/C.G. Rawlins)

    从“二十三条”到“港版国安法”

    《国安法》浮出水面

    5月21日，受新冠疫情影响而延期召开的全国人大会议将《关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》草案审议列入了会议议程，港版《国安法》真正引起了全球的高度关注。5月28日人大闭幕当天，该立法决定获得高票通过，港版《国安法》正式启动立法。

  • Weißes Haus PK US-Präsident Trump makes announcement about China at the White House in Washington (Reuters/J. Ernst)

    从“二十三条”到“港版国安法”

    美国取消香港特殊地位

    华盛顿方面指责北京此举严重破坏香港自治，正在将香港“一国两制”变为“一国一制”。5月29日，特朗普举行新闻发布会，表示启动取消给予香港特殊贸易地位的程序。商界担心香港的国际金融中心地位将受威胁，香港股市也陷入了动荡。美国还计划出台措施，制裁直接或间接涉及损害香港自治和自由的香港及北京官员。不少西方国家也纷纷对港版《国安法》表示忧虑、遗憾、不安或谴责。

  • Hongkong Sicherheitsgesetz (Reuters/T. Siu)

    从“二十三条”到“港版国安法”

    法案全票通过

    在巨大的国际压力下，6月30日，全国人大常委会依然以162票全票通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》。截至此时，官方仍然没有公开法案全文，只是在此前披露了内容概要。根据法案，分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结境外势力危害国家安全今后在香港将是刑事罪名。而新设立的驻港国家安全公署等中央机关将对危害国家安全犯罪案件具有一定的管辖权，事实上限缩了香港的自治权。

    作者: 文山


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