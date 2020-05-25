 香港国安法扩大打击范围 司法独立不保? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.05.2020

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时政风云

香港国安法扩大打击范围 司法独立不保?

「港版国安法」周二再传重大转折。港媒报导说，人大周二对草案中一个条文做修正，将危害国家安全行为的定义扩大至组织行为。此外，路透社引述消息人士表示，中国恐禁止香港的外籍法官审理国安相关案件。此举可能严重打击香港的司法独立性。

Hongkong Proteste Polizei Polizeigewalt (Reuters/T. Siu)

(德国之声中文网) 香港电台周二 (5月26日)报导，全国人大在「港版国安法」中「禁止危害国安的行为」的条文中，增加「活动」两个字，显示危害国家安全行为将不限於个人行为，而是包含了组织行为。报导指出，中国全国人大是在周二下午举行主席团会议时，在会中通过该更改。

虽然报导有提到其他条文也有被更动的状况，但并未明确提到是哪些项目。一名曾经手国安案件的中国律师向香港电台透露，中国法律有明确界定「行为」两字的范围跟概念，但是「活动」的概念则是比较抽象，且范围更为模糊。

他直指，这个修正是想让香港人民理解，立法限制或禁止的范围不只有「个人行为」，还要涵盖「组织丶团体与机构」的行为。

路透社:禁外国法官审理涉国安案件

路透社周二 (5月26日) 报导，消息人士透露中国政府制定的「港版国安法」，预计将不允许香港的外籍法官审理国安相关的案件。专家认为，此举恐进一步重创香港的司法独立性。

路透社的报导指出，香港之所以有外籍法官，主要源自於1997年回归中国後，为了维持香港国际金融中心的信誉，才做此安排。但各界担忧，任何限制外籍法官角色的举动，都可能引发部分香港律师与法官对香港司法独立性的担忧。

香港电台报导，香港大律师公会副主席叶巧琦回应说，这个消息「可能会令公众非常忧虑」。

她说:「法官根据法律条文审判案件，与他们的国籍无关，不明白禁止外国法官处理国安案件原因。」

Hongkong Demonstration gegen Chinesische Regierungspläne (Reuters/T. Siu)

虽然报导有提到其他条文也有被更动的状况，但并未明确提到是哪些项目。一名曾经手国安案件的中国律师向香港电台透露，中国法律有明确界定「行为」两字的范围跟概念，但是「活动」的概念则是比较抽象，且范围更为模糊。

目前香港终审法院的23名法官中，有15名来自英国丶澳大利亚与加拿大的外籍法官，但他们都属於非常任法官。

叶巧琦认为，如果作出有关限制，或会破坏终审法院和香港司法独立的形象，日后或会影响普通法管辖区的法官来港交流和工作。

此外，全国的人大港区代表陈曼琪周日 (5月24日) 也曾在人大发言时，建议在香港法院内设置专门审理国安案件的「国家安全法庭」，该法庭的法官由香港永久居民中，在外国无居留权的中国公民担任。

事实上，排除外籍法官处理国安案件的作法源自於澳门。澳门的立法会2018年修法，规定法院审理与国家安全相关的案件时，必须由「中籍法官」审理。目前为止，中国人大尚未明确公布「港版国安法」会何时完成立法，但路透社的报导透露，消息人士指出该法可能在香港9月的立法会选举前颁布。

特朗普：美预计本周对中国展开行动

此外，美国总统特朗普周二再次针对「港版国安法」进行表态。他说，准备本周开始对中国采取行动，但他并未说明细节。根据路透社报导，特朗普在回答问题时表示：「本周结束前，你们便会知道我们采取甚麽行动。在我看来，是个非常强而有力的行动。」

周二稍早，白宫发言人也转述特朗普对「港版国安法」的看法，他说特朗普对北京的作法感到不满，认为该法会让香港很难维持国际金融中心的地位。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导) 

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