香港国安法域外适用首案：留日学生返港被捕

（德国之声中文网）上月，香港当局根据存在争议的《香港国安法》逮捕了一名从日本返港的大学生后，海外港人对安全的担忧进一步上升。

这名留学日本的23岁学生因在社交媒体上分享的帖子而被捕，香港警方称这些帖子"煽动港独"。 据报道，这名学生被指控"煽动分裂国家"。

这是已知的首例因在香港境外进行的活动而以违反国安法为由被逮捕的香港人。

专家和海外香港活动人士表示，此案表明香港政府正试图扩大国安法的管辖范围，并在海外港人中产生寒蝉效应。

"香港当局正试图管教居住在境外的香港人，让他们知道即使居住在其他国家，老大哥仍在监视他们。"流亡香港活动人士、智库"太平洋论坛"（Pacific Forum）研究员张昆阳（Sunny Cheung）说。

据熟知该案情节的日本東京大學教授阿古智子（Tomoko Ako）称，这名香港学生并没有从事很多政治活动，而是在回港更换身份证时被捕。"政府没收了她的护照，现在她无法返回日本完成学业。" 阿古智子告诉德国之声，并说这名学生只是留日期间在社交媒体上表达了自己的一些想法。

张昆阳向德国之声表示，此案表明香港的"监控网络和跨国打压是真实存在的"。

国安法压制海外的抗议活动

自香港国安法于2020 年7月生效以来，已有200多人因此被逮捕，140人被起诉。

一些政治分析人士警告说，如果海外香港人决定返回香港，他们可能会面临潜在风险。

"我们不知道香港当局如何追踪香港人的海外活动或言论，最新的这起案件会让那些可能不认为自己是政治人物的人忧心自己的安全。" 东京大学访问研究员潘嘉伟（Patrick Poon）说，"这种趋势也会影响到许多家庭，因为海外港人在决定是否回港时需要考虑自己的安全。"

张昆阳说，实施国安法以来，参加海外抗议活动的人数有所下降，而且这些活动不得不采取更多保护措施。

"在美国，我们组织了一个有100多名香港人参与的闭门会议。为了保护参与者的安全，我们没有透露活动地点。所有参与者的身份在活动结束后都被抹去。" 他告诉德国之声。

张昆阳还认为，海外港人尝试与不同国家的情报机构合作很重要，因为它们可以帮助对抗香港政府的跨国镇压。 "在美国，我们一直在向联邦调查局提供一些情报，这种做法可以在其他国家采用。"他说， "这将有助于不同国家的海外港人对抗跨国镇压。"

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"外国政府必须敦促香港修改国安法"

香港学生被捕后，阿古智子呼吁日本大学确保学生的学业不受干扰。

她告诉德国之声："她想继续学业，所以我要求她所在的大学通过在线课程帮助她继续学习。"

虽然日本政府通常不会帮助在日本境外被捕的外国居民，但东京大学访问研究员潘嘉伟认为，各国政府表达他们对港版国安法逮捕或拘留海外港人的担忧很重要。

"我们都认为东道国应该向香港政府表达关注，告知被捕者是他们国家的合法居民……香港政府应该将护照归还给他，除非此人已被正式起诉。" 他告诉德国之声。

他强调，国际社会必须敦促香港当局修改国安法，并确保其符合香港已签署的国际公约规定的标准。

他说："由于国安法条款模糊，国际社会应该推动香港当局修改法律并使其更加明确。"他说，只要香港没有撤回在《公民权利和政治权利国际公约》上的签字，它就应该遵循国际规范。

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