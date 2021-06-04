香港国安处拘两人　涉派发「港独」传单

（德国之声中文网）香港警方周一（7日）表示，国安处人员周日(6日)在深水埗及港岛西区，分别拘捕一名17岁青年及一名45岁女子，两人涉串谋刊印丶发布丶分发丶展示或复制煽动刊物，案件周二（8日）在西九龙裁判法院提堂。

消息指涉案人士月前曾在湾仔区派发「港独」传单，被控《刑事罪行条例》第10条「发表煽动文字」罪。

据该条例第10条1(b)，任何人发表煽动文字即属犯罪，第一次定罪可处罚款5000元及监禁2年，其後定罪可处监禁3年。

「快必」谭得志已还押10个月

过去一年，香港警务处国安处曾多次引用《刑事罪行条例》第10条拘控异见人士。

今年2月，国安处拘捕D100网台主持尹耀升（外号「杰斯」），指他涉嫌在节目上要求外国制裁香港等，罪名是《刑事罪行条例》第10条中1（a）条「作出具煽动意图的作为」，目前还押候审。

而在去年9月6日，人民力量副主席谭得志（外号「快必」）被国安处拘捕，涉违《刑事罪行条例》第10条中1（b）「发表煽动文字」。他被指於去年6月底至8月摆设街站其间发表「引起对政府的憎恶或藐视」等言论，据悉曾高呼「光复香港丶时代革命」丶「黑警死全家」等口号。他多次申请保释被拒，目前仍在还押候审。

国安处高级警司李桂华当时简介案情时，承认调查初期是循是否有人违反《国安法》第21条的「煽动分裂国家」罪，但搜证及与律政司商量後，改以《刑事罪行条例》拘控。

「殖民地恶法」违人权

《刑事罪行条例》始於1938年，自1967年的六七暴动後再没引用有关条例，被指是殖民地恶法，法例古旧且定义广泛，当中「煽动意图」条文仍包含「女皇陛下」等字眼。

香港大学法律学院首席讲师张达明曾在香港电台节目《千禧年代》表示，当年制定《刑事罪行条例》第9及第10条时，未有人权法案或现今《基本法》关於保障人权及言论自由的条文，故认为该法律并不符合人权保障。

