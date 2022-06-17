 香港回歸25週年活動 多家傳媒未獲准採訪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.06.2022

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香港回歸25週年活動 多家傳媒未獲准採訪

香港回歸25週年慶祝活動以及候任特首李家超的就職典禮，傳出多家本地及外國傳媒並沒有獲准採訪，這也讓香港的新聞自由再次引發外界疑慮。

Symbolbild I Flagge China I Hongkong

香港回歸25週年之際，也正是反送中運動3週年。示意圖。

（德國之聲中文網）香港7月1日即將迎來回歸25週年，據傳中國領導人習近平將出席慶祝活動以及候任特首李家超的就職典禮，灣仔展覽中心附近酒店已被政府預訂一空。當局準備盛大慶祝的同時，傳出多家傳媒未能獲准採訪。

綜合多家港媒報導，香港政府新聞處（ISD）日前要求傳媒事先提供個人資料與照片，以報名採訪回歸慶祝活動，新聞處私下邀請選定的電視台提名20名記者參加，其他新聞機構最多派出10名記者，但多家媒體並沒有收到報名邀請。

未獲准受邀採訪的本地傳媒包含香港自由新聞（HKFP）、獨立媒體等，外媒則有端傳媒，日本的《朝日新聞》、《日本經濟新聞》、日本共同社，歐洲的歐新社、台灣的中視、美國的美國的Getty Images等。由於採訪報名日期已在週四（6月16日）截止，這代表多家註冊媒體屆時沒有辦法前往現場採訪。

香港獨立媒體多次向政府新聞處詢問，但先是職員回覆未收到相關資料，之後新聞處當值主任表示「要收到邀請嘅都已經收到」。獨立媒體之後寫信向政府新聞處詢問採訪邀請的標準、哪些慶祝活動需「獲邀」才能出席，以及為何不使用政府新聞處發布系統發放有關採訪資訊時，該處回信稱：「有關慶祝香港特別行政區成立二十五周年的活動，政府因應最新疫情、保安要求、各項活動的場地條件等因素，制定合適的採訪安排，獲邀請報名的傳媒機構數目因而有所限制。」

HKFP報導，一名發言人向他們表示，儘管在傳媒界的類似活動中沒有安全問題的記錄，但「這些因素對被邀請申請採訪的媒體機構的數量構成影響」。該報導稱，HKFP已與行政長官辦公室、李家超辦公室取得聯繫，並向政府新聞處提交了一份資訊公開申請，以獲得所有受邀媒體的名單。

Hongkong John Lee

盛傳習近平將出席七一慶祝活動。習近平此前曾稱讚李家超「立場堅定」。

記協、保護記者委員會表達關切

針對多家傳媒恐無法前往回歸慶祝活動現場採訪的爭議，香港記者協會週四（6月16日）發布聲明表示「深表關切」。該協會表示，類似的官方活動是向媒體開放的，不需要私人邀請，應「敦促香港當局更具包容性，接受渴望出席的媒體機構的申請，以便那些擁有大量讀者的機構能夠履行其職責，通過報道香港的歷史時刻讓公眾了解情況。」

非政府組織保護記者委員會（Committee to Protect Journalists, CPJ）亞洲項目協調員巴特勒 (Steven Butler) 則表示：「香港聲稱尊重新聞自由，應開放媒體獲取對重要事件的報導，例如李家強就任行政長官和回歸25週年」。

他說：「禁止一些媒體自由報導此類事件，嚴重削弱了即將上任的李家超行政長官的可信度，他一再表示香港享有新聞自由。」

李家超：「新聞自由是無限的」

香港回歸25週年之際，也正是反送中運動3週年。儘管港府堅稱香港的新聞自由是完整的，但在國安法的陰影之下，香港一年內有四家媒體陸續閉門、多名記者被捕，香港在無國界記者組織的國際新聞自由排名中也急劇下降。去年，香港的排名就暴跌了68名，排在第148名。

對於香港新聞自由現況，候任特首李家超日前表示：「只要不違反法律，新聞自由是無限的。」與此同時，北京在香港的頭號人物、中聯辦主任駱惠寧也在本週發言稱，香港特別「需要愛國愛港傳媒堅持真理、激濁揚清」。

（HKFP、獨立媒體、保護記者委員會）

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