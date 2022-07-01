 香港回歸25年：英美批北京毀諾「一國兩制」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.07.2022

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香港回歸25年：英美批北京毀諾「一國兩制」

香港主權移交25年之際，英美同聲譴責北京毀壞「一國兩制50年不變」的承諾。英國首相約翰遜與美國國務卿布林肯發聲明支持香港，他們都說了些什麼？

Hong Kong Rückgabezeremonie

今年7月1日標誌著英國和中國1997年商定的「一國兩制50年不變」治理模式，已經過半。

（德國之聲中文網）香港回歸中國25週年前夕，英國首相約翰遜（Boris Johnson）週四（6月30日）指責北京沒有信守「一國兩制」的承諾，並稱英國「不會放棄香港」。

約翰遜通過推特發佈影片說道：「我們根本無法迴避這樣​​一個事實，一段時間以來，北京一直未能履行其義務。」他還說，這威脅著香港人的權利和自由，以及香港這片土地的持續進步和繁榮。

2022年7月1日標誌著英國和中國1997年商定的「一國兩制50年不變」治理模式，已經過半。根據該模式，香港原應保持部分自主權和自由。

香港2019年爆發「反送中」運動後，北京於2020年實施了嚴厲的《香港國安法》。此後唐寧街對於北京在港的統治手段，批判聲音越來越大。英國也通過BNO簽證計劃，為來自香港的英國國民（海外）護照持有人及其家人，提供入籍途徑。

在影片談話中，約翰遜表示：「12萬名港人和他們的家人已經踏上了這條道路。」他還稱，英國是個「尊重言論、集會和結社自由，而不是將其視為犯罪的地方」。儘管有部分批評者指責，英國政府正以越來越嚴厲的方式對待抗議活動。

約翰遜強調，英國曾向香港及其人民做出了承諾，「我們打算遵守它，盡我們所能讓中國履行其承諾。」他表示，將尋求使香港「再次由香港人管理，為香港人服務」。

針對約翰遜的推特影片談話，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）也回應稱，過去兩年來，香港的「政治和公民權利不斷受到侵蝕」。

特拉斯譴責北京稱：「當局扼殺了反對派，將不同意見定為犯罪，並趕走了任何能對權力說出真相的人」，並表示「英國將持續堅定不移地支持香港」。

特拉斯說，倫敦正「與我們的盟友和夥伴合作，作為全球自由網絡的一部分，要求中國履行其國際義務」。

美國：《國安法》侵蝕香港自治

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）週四（6月30日）也發佈聲明表示，華盛頓聲援香港人，並譴責在中國統治下，香港自治權受到「侵蝕」。

布林肯在一份聲明中說，週五（7月1日）是「一國兩制」下承諾「50年不變」的中場，但「但現在很明顯的是，香港和北京當局不再將民主參與、基本自由和獨立媒體視為此一願景的一部分」。

布林肯強調，2020年北京在香港實施《國安法》導致「自治權的削弱」，「當局已經監禁了反對派……突襲了獨立媒體組織……削弱了民主制度，推遲了選舉」。

布林肯譴責稱：「他們所做的這一切都是為了剝奪對香港人的承諾」，並表示：「我們聲援香港人，並加強呼籲他們要求恢復承諾的自由。」

除了英美之外，澳大利亞也同聲批評北京限制港人的權利與自由。澳大利亞外交部長黃英賢（Penny Wong）稱：「自實施《國家安全法》兩年以來，澳大利亞仍然對香港的權利、自由和自治，持續受到侵蝕深感關切。」

為了準備出席紀念香港主權移交25週年的活動，中國領導人習近平已於週四（6月30日）抵達香港，週五（7月1日）將主持有關儀式。

習近平抵達香港時，於車站發表簡短發言表示，「一國兩制是個好制度」，確保香港長期繁榮穩定，並稱「香港歷經風雨，浴火重生」。

观看视频 02:40

香港主權移交25年，台灣人怎麼看？

（路透社、法新社、《衛報》）

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