香港回归周年多人遭捕 一员警遇袭

(德国之声中文网) 在中国共产党7月1日庆祝成立100周年之际，香港出动超过1万名警察，准备镇压任何示威行动。在北京举行的盛大庆祝活动恰逢香港由英国移交给中国满24周年。

自2003年以来，香港居民在每个回归纪念日都会定期上街游行和集会。但是，在两年前大规模集会之后，中国对公民社会进行了全面的镇压，抗议活动在香港几乎已被禁止。

7月1日当天，香港约三分之一的警力被部署来防止任何公共集会，官员们警告，任何试图进行的示威行动都会导致逮捕。香港行政长官林郑月娥在北京出席了庆典，她的副手李家超在一个展览中心监督升旗仪式，警察和水炮车在附近街道巡逻。

李家超在发表演说时，讃扬中国在香港实施的国安法，该法在去年的回归纪念日前一小时才生效。他说：「在维护国家安全的同时，居民继续依法享有言论自由、新闻自由、集会和示威自由及其他自由。」

当天上午唯一可见的示威活动是由社民连的4名成员发起，该联盟是少数仍在运作的反对党之一。他们在官方接待处附近打出横幅，要求释放政治犯。大约200名警察跟随他们行进，并阻止这群人过于接近政要聚集的展览中心。

社民连成员黄浩铭向现场媒体表示：「警察的行为就好像他们面对的是某个巨大的敌人。这引发了一个问题，是香港是否真的已经成为一个警察国度。但我们将继续发声，捍卫我们最后的言论自由空间。」

仪式结束后，记者问香港公务员事务局局长聂德权，他是否认为香港现在可以被描述为一个警察国家。他说：「我认为那是一种夸张的说法。」

19人被捕

除了有大批警察紧跟着社民连的成员外，香港警方当晚也在官方脸书帐号发文表示，截止当天晚间10点为止，总共有19人因「在公众地方行为不检」、「未能出示身分证明文件」、「管有仿制枪械」、「分发煽动刊物」、「管有攻击性武器」、「侮辱国旗」及「阻碍警务人员执行职务」等罪名被捕。

《香港01》报导指出，被香港人俗称「王婆婆」的着名示威者王凤瑶当天下午两点半左右在铜锣湾附近高举英国国旗，警方要求现场人士离开，并要求记者後退，接着在把王凤瑶带入封锁区不久後，将她押上警车。

警方称，昨日下午警方称有人在铜锣湾一带聚集，除了展示旗帜与示威标语外，他们还高声叫嚣。警察说他们多次口头警告不成後，以涉嫌「在公众地方行为不检」逮捕一男一女。

此外，下午5点多警方在旺角发现有人在派发可能印有煽动内容的宣传单，以涉嫌「分发煽动刊物」逮捕多名人士，其中包含「贤学思政」召集人王逸战在内的3名成员。

除了有19人被逮捕外，港警称7月1日全港还有19人因违反限聚令与《预防及控制疾病（佩戴口罩）规例》，遭警察发出定额罚款通知书。

警察遇袭

香港多家媒体报导，7月1日晚间10点，大批警察在铜锣湾SOGO拉起封锁线，一名执勤警察突然遭一名男子用刀袭击，左肩膊中刀。现场的影片显示，一名戴着背包与戴眼镜的男子持刀从警察後方刺向他左边肩膊位置，警察受伤後即时躲开，其他身边警察以枪与胡椒喷雾指向该名男子。

但施袭者後来用刀刺向自己心口位置，喷出大量鲜血，警察与施袭者都送医治疗，後来遇袭者送医後不幸伤重不治。港府在当天晚上11点56分针对这起攻击事件发声明，行政长官林郑月娥强烈谴责有人持刀袭击执勤的警察，并对受伤警察表示慰问。

她在声明中说，经历2019下半年的黑暴事件，香港人对暴力行为深痛恶绝，也十分珍惜自《香港国安法》实施以来社会稳定的局面。她说自己全力支持警察对暴力与违法行为采取果断的执法行动，维持治安，保障港人生命财产安全。

香港保安局局长邓炳强也谴责这起暴力事件，并将事件定调为意图谋杀。他认为这是一起「孤狼式的本土恐怖主义袭击」，并称有人鼓吹暴力、煽动憎恨国家、美化暴力，是导致不幸事件的底因。

(法新社、美联社)

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