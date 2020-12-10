 香港回归后首次破例 北京押后林郑述职 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.12.2020

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时政风云

香港回归后首次破例 北京押后林郑述职

香港特首每年赴北京述职是回归后不成文惯例，今年林郑也排开行程准备上京，却临时被北京通知押后行程，打破香港回归后惯例。

China Peking | Carrie Lam, Regierungschefin Hong Kong & Xi Jinping, Präsident

2019年反修例示威期间，香港政治动荡，林郑也照例赴京与习近平见面

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居英港人团体调查发现，受访315名市民中，近九成人计划申请英国海外护照（BNO）签证，当中近半数人有意尽快移居英国。人们担心港区国安法危害人身安全，又认为香港社会不复从前。

外界高度关注的几个香港案件有了新进度，黎智英成为第4位因违反国安法遭起诉的港人。同时，香港19岁青年钟翰林也被判侮辱国旗罪。相关案件恐再掀起争议。

香港前立法会议员梁颂恒表示，不打算处理拖欠约500多万港元的立法会薪津及讼费。他呼吁美国对华进一步施加制裁，包括对香港金融系统制裁后，港府发出回应。

香港国安法受到许多国家的严厉批评，除了多国取消与中国引渡协议，英国持续规划开放港人居留，现在日本银行也因美国制裁无法与中国有关官员做生意。

(德国之声中文网) 香港特首林郑月娥15日在行政会议上确认赴北京述职一事遭押后，她表示，「时机由中央决定，有消息再公布」。

林郑原定近日赴北京向中国国家主席习近平与国务院总理李克强述职，上週四(12月4日)接获北京通知押后行程，日期未定。这是1997年香港主权移交后，行政长官首次未按惯例如期述职，也是林郑上任以来首次未在12月中赴京述职。

根据《香港01》14日收到消息，林郑早已清空12月11日至16日的工作，向北京表明准备随时上京，最快可于上周五（11日）抵达北京，不过林郑于上周四（10日）突然收到通知，押后述职安排。

香港特区政府行政长官每年12月上京述职，是香港回归以来的不成文惯例，特首述职期间获国家主席、国务院总理等领导人接见，领导人發表的讲话、对特首工作评价甚具指标性意义。林郑月娥上任以来3年也都在12月中赴北京述职，就连2019年反修例示威期间香港社會动荡，林郑也照例赴京。

《信報》访问全国港澳研究会副会长刘兆佳，他认为不会把特首延迟述职这事「看得太重」，认为世界各地包括香港疫情仍然严峻，随着天气转冷或会进一步恶化，故不同地区领导人希望尽快达成抗疫策略，让当地经济復甦是头等大事，相对而言见特首只是「小事」，故才会偏离以往安排。

特首辦前新聞統籌專員何安達另外告诉《信報》，他认为延后述职跟疫情无关，而是为了迁就北京领导人行程。报导中何安达又说，以往特首上京述职犹如「考试」，相信今次延后述职安排，是北京想發放「我会主动见你，多于你主动滙报」的讯息。何安达认为，北京做决定前必有料到会引发外界猜测攸关下届特首选举，但仍然决定押后。

香港特首5年一任，特首林郑月娥2017年上台，任期至2022年6月30日届满。香港特首选委选举预计2021年12月举行，2022年3月投票选出新一届特首。该选举被视为「小圈子选举」，由各界别选出1200席选举委员投票产生；其中区议会界别有117席，由当届区议员互选。

张慈/邹宗翰 (综合报导)

观看视频 05:21

政治壓力下香港人的集體創傷

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