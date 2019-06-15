 香港回归后最大游行 两百万人上街喊「撤回」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.06.2019

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时政风云

香港回归后最大游行 两百万人上街喊「撤回」

虽然在游行的前一天，香港特首已经宣布暂缓修例，但大批民众依旧按照原计划走上街头抗议。 晚间，林郑月娥发出致歉声明，却仍然难以姑息港民的诉求。

Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Getty Images/B.H.C. Kwok)

每凡救护车想要通过，民众便主动让道车辆通过，画面有如「摩西分红海」。

(德国之声中文网) 昨日香港6.16大游行人数冲上新高，不但高出前一个周日(6月9日)的白衣大游行，还创下回归后游行人数最高的纪录。 民阵召集人岑子杰宣布，游行民众为接近「二百万零一个人」，特别多加上的「零一」指的是在太古广场坠楼的反修例男子。 他并在集会结束前邀请在场人士，肃立默哀一分钟，悼念反修例人士。

周一，民阵在Telegram频道中宣布，17日继续三罢: 早上8点到9点，香港社会工作者总工会召集社福界罢工；早上11点，香港众志召集学生罢课集会；下午2点，香港职工会联盟召集打工仔罢工集会。 民阵表列五大诉求: 完全撤回逃犯条例修订、追究警察开枪镇压、不检控和释放反送中示威者、撤销定性6月12日为暴动、林郑月娥问责下台。

零星民众留守 警方劝离强调非清场

香港01报导，17日早晨约7时，仍有一百多人留守金钟夏悫道及添美道一带，警方呼吁民众离开同时强调不是清场。 接着谈判专家到场，与示威人士协商，但直到8点仍没有共识，警方后撤到大会堂方向。

香港行政署发稿表示，由于政府总部附近的道路受到阻塞，政总今日将继续暂停开放，职员无须回到政府工作。 另外，香港独立媒体网报导，警察公共关系科高级警司余铠均表示，发现龙和道附近有砖头和武器，呼吁金钟夏悫道市民和平离开，回到马路两旁，但强调不是清场。

然而，民众在Telegram讨论中表示看到防暴警察出现，配备头盔和背心。 现场气氛紧张。

特首道歉难平民怨

16日下午，原定下午三点起步的游行因为参与人数过多，提早半个小时出发。 接下来，轩尼诗道、骆克道、利园山道、菲林明道、谢斐道等都被游行人潮塞爆。 若想要从尖沙嘴乘天星邮轮到港岛，得一路排队排到星光大道。 晚间有巴士与救护车想要通过，民众主动让道车辆通过，画面有如「摩西分红海」。

这天的游行现场与上周三的抗议对比起来，更少人带面罩隐藏身份，也有更多不同年龄层的人现身。而警察在现场的部署相对松散，仅仅疏导人流。

Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Getty Images/B.H.C. Kwok)

这场游行，主办方民阵估计逼近两百万人参与，香港警方估计，游行路线最高峰人数约为33.8万人。 当天晚上20时29分，政府发布声明回应游行，行政长官林郑月娥在声明中表示: 「由于政府工作上的不足，令香港社会出现很大的矛盾和纷争，令很多市民失望和痛心，行政长官为此向市民致歉，并承诺会以最有诚意、最谦卑的态度接受批评， 加以改进，为广大市民服务。 」然而在讨论版中，反对民众对于她的道歉并不买账，认为她仍然注重在「沟通不足」，没有承认自己在推动修例上的失当，措辞中也没有辞职负责的意思。此前，林郑说自己是香港的母亲，但是舆论反而更被这句话激怒，认为警察使用橡胶子弹和催泪弹「暴力清场」林郑却不挺身负责，不配自称「母亲」。美联社采访民众，一名54岁自称Alex的男子表示，「中国只是想要把香港变成另一个中国城市。林郑月娥只是一个傀儡，所有事情都取决于北京领导人。」虽然现在有许多人呼吁林郑下台，但27岁的Kayley Fung说，她不认为要求林郑月娥下台会有帮助，因为下一个特首可能一样糟糕。

讽刺的是，在香港两百万人大游行获得国际媒体关注时，中国媒体各大主流媒体却只字未提，就算是官方媒体China Daily，在17日的头版右方所刊登的却是以「立法会暂缓修例获得广大支持」为题的报导。

罗法/杨威廉(综合报导)

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