香港和台湾曾经这样紀念六四

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今年随着香港天主教会宣布将不再为六四死难者举办悼念弥撒，香港公开的六四悼念活动全部无法举行，天安门民主运动的记忆在香港被系统性抹去。台湾可能成为两岸三地唯一可以纪念六四的地方。
1990年6月4日，香港民众首次走上街头，纪念天安门大屠杀一周年。这一年起，香港支联会每年组织大规模悼念活动。由于1989年民主运动在中国大陆是禁忌话题，香港逐渐成为各类与六四有关的追思活动的中心。
自1990年以来，每年6月4日晚，香港维多利亚公园都举行烛光晚会，悼念六四死难者，表达自由民主诉求。参加人数少则数万人，多则十多万人（据组织方支联会数字，一般高于警方公布数字），为全球规模最大的六四纪念活动。（2015年资料图片）
2013年，台北民众举行烛光晚会，纪念六四，声援狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波。刘晓波是89民运代表人物之一、与周舵、高新、侯德健一同被成为“天安门四君子"。
2019年，六四30周年之际，台北举办了专题纪念活动。此前还在台北中正纪念堂前放置了由台湾艺术家雪克（Shake）搭建的充气“坦克人”艺术装置，亲历六四的王丹、周锋锁等民运人士到场参与。
台湾的六四纪念活动，规模和历史远远不及香港，但近年来开始得到更多关注。2020年，尽管受到疫情影响，仍有三千多人参加了在台北的烛光悼念晚会。由于这一年香港和澳门都以防疫为由禁止六四集会，台湾成为两岸三地唯一可以纪念六四的地方。
香港六四纪念馆2012年起临时设址九龙，先后迁至城市大学和尖沙咀，在物色新馆址过程中屡遭挫折，被迫多次关闭。2018年支联会在旺角购买房产作为新址，2019年4月重新开馆。2021年4月休馆翻新后，5月底重新开放，但数日后被当局以“证照不全”为由再度关闭。
2019年六四30周年之际，香港大学生清洗丹麦艺术家高智活（Jens Galschiøt）的作品“国殇之柱”。它曾在香港各间大学巡回展出，现矗立在香港大学黄克竞楼平台。传统上，支联会每年都会派人在六四前夕洗刷该雕塑。
新冠疫情下的2020年，因有防疫限聚令，当局31年来首次未批准维园六四集会。但仍有数万港人来到维多利亚公园燃烛默哀。
2021年，香港当局再度禁止六四纪念晚会。一年前香港国安法生效后，香港社会的言论、集会自由空间受到进一步挤压。同时，澳门的民间六四纪念活动也连续第二年遭禁。
今年香港天主教会将不再为六四死难者举办悼念弥撒，这是1989年后的第一次，至此，香港公开的六四悼念活动已被全部取消。
2022年6月4日是「六四」33週年，德國之聲專訪現旅居台灣的中國流亡作家廖亦武。作為「六四」見證者，哪些歷史記憶於他依然鮮明？他的書寫，如今是為了什麼？
「六四事件」33週年即將到來，多位中國境內的異議人士與學者傳出手機或家中電話無法接通境外來電的消息。根據德國之聲實測，確實有幾位異議人士即便手機接到境外來電，接通後也無法聽到對方的聲音。
繼日前天主教香港教區榮休主教陳日君被警方以國安法逮捕後，天主教香港教區24日透露，今年將不舉辦追思「六四」的彌撒。對此，香港當地的天主教徒向德國之聲透露，不少人擔心宗教自由此後會受到國安法的壓迫。
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