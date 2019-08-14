香港周末再示威 国泰高管辞职

(德国之声中文网) 香港民主派组织"民间人权阵线"此前向警方提出了申请，计划在周日(8月18日)举行从维多利亚公园前往遮打花园的游行。民间人士李轩朗也提出要在周六(8月17日)举行从红磡码头到宋皇台公园的"光复红土游行"。不过，这两场游行都没有得到香港警方的许可，只有位于维多利亚公园内的集会获得了"不反对通知书"。

警方在当地事件周五(8月16日)下午召开新闻发布会，解释称，反对两场游行、仅允许维园内集会的原因是"两个地区的活动都受到了大量当地人士的反对"，警方已经接获"逾千封团体及个人具名发出的反对游行信件"；而且基于目前社会气氛，要"防止激进者透过游行骑劫公众活动"，亦要确保公共安全及秩序。香港警方还表示，鉴于近期"大型公众活动经常演变成暴力事件，对市民人身安全及公共秩序造成极大威胁"，因此将在相关集会期间通过手机短讯向民众发出不同信息，"希望大众提高警觉"。

民主派代表人物、香港民主党主席、立法会议员何俊仁表示，不能接受香港警方做出的“打压言论自由的决定”。他在接受德国之声采访时强调，“民阵”主办的大规模示威活动，历来有着良好的记录。“当然，集会活动结束后，少数人的一些行为，和我们‘民阵’无关。不能因为有些人可能会用其他方法来挑战政府，就剥夺我们的表达意见之权利。”

"民阵"组织此次计划的周日示威，将着重突出"理性、非暴力"，从而强调这场有《逃犯条例》修订案引发的示威浪潮依然有着社会各界的广泛支持。本周一及周二，上万名示威者占领了香港机场航站楼，阻挡旅客登机，迫使各航空公司取消了大量航班，期间还爆出了中国官媒记者被怀疑是内地警方的间谍而遭示威者攻击、强行限制人身自由的事件，对示威运动的整体形象造成了一定的损害。示威者群体内部也在此后进行了反思，并且通过各种渠道向外界表示歉意。

何俊仁在德国之声采访中还强调，和平、理性、非暴力的形式，能够获得绝大多数人的支持。“我们同时也希望，那些倾向于使用武力的人，也能回归到我们的非暴力阵营来表达意见。”

不过，本周末再次发生警民冲突的风险依然很高。在之前几周，警方发出的《反对通知书》往往被示威者忽略，后者更是通过"快闪"等游击战策略，化整为零，四处设置路障，令警方疲于奔命。

此外，在周五下午，香港旅游业界举行了一场支持警方"平暴制乱"的游行。组织者称，参与人数大约为4500人。这些乘坐旅游大巴到场的旅游业者表示，近两个月许多来港旅游团取消，进入8月更是有超过九成的导游全面停工。许多人在游行队伍中手执中国国旗。在抵达终点后，游行者还高唱国歌。

深圳近日集结了大量武警人员和车辆

中国官媒重提六四威吓香港

而北京方面也在逐渐增加对香港的施压力度。具有官方背景的《环球时报》周五刊发社论，警告称"北京还没有做出立即采取断然行动在香港平息暴乱的决定，然而北京手里显然有这个选项。中国内地武警部队在深圳的集结向香港的暴乱分子们发出了清晰警告，如果香港通过自己的力量确实无法恢复法治秩序，香港的骚乱变本加厉，那么中央根据基本法直接采取措施就将不可避免。"

根据香港《基本法》第18条，如果全国人大常委会认定香港发生了特区政府"不能控制的危及国家统一或安全的动乱"而决定香港特区进入紧急状态，中央政府可以发布命令将有关全国性法律在香港特区实施。

《环球时报》社论还罕见地直接以"六四"事件为例警告指出，"香港的事情成为不了1989年北京政治风波的翻版。香港是个很小的社会，极端反对派在西方支持下已经把自己的动员能力用到了极限。他们的抗议活动是没有承受决定性打击的后劲的，他们在最高峰时也没有做到将整个香港社会裹挟到对抗行动中去。他们不堪一击，根本对抗不了国家的意志。如果面对国家的断然行动，他们将是一群会作鸟兽散的胆小鬼。"社论强调，中国比三十年前更加强大，因此西方"休要拿30年前的情况恐吓中国"。

德国政府：相信北京不会挑战香港人的自由权利

中国驻德国大使吴恳也罕有地在周四就香港问题接受了德国电视二台的直播采访。他表示，必须采取必要的措施来恢复香港的公共秩序、制止暴力行径，"如果香港特区政府无力做到这一点，就应当由中国中央政府来接手这个任务。"至于武警部队在深圳大规模集结训练，吴恳大使则试图淡化，强调中国武装力量在境内的调动、训练都是正常的。

德国联邦政府周五则再次呼吁中国政府与香港示威者寻求和平、非暴力的解决方案。默克尔总理通过政府新闻发言人表示，必须尽一切努力，在香港既有法律框架下通过对话来解决问题。发言人强调，联邦政府认为，中国不会挑战香港民众和平履行法律规定之自由的权利。

香港本土派的代表人物、“香港众志”秘书长黄之锋在周五接受德国《图片报》采访时，批评德国政界在香港问题上的立场“没能与北京拉开距离”。“在我看来，德国议会似乎十分忠诚于北京。作为自由世界的一员，德国怎么可以在中国不认同自由价值观的情况下，与中国合作呢？”

此外，香港的中学生则计划从9月2日开学后，举行每周一罢课行动。"中学生反修例关注组"、"青年反修例关注组"、"香港众志"共同协作的"中学生罢课平台"周五召开新闻发布会，透露在问卷调查中，近2万名中学生里的48.9%都表示将参与罢课，另有约两成表示将会在课后时间加入集会，剩余的三成学生则表示愿意在课堂上通过佩戴挂饰来表明立场。"中学生罢课平台"同时也强调，该组织"仅以协助学生的身份筹备罢课"，不会凌驾学生意志。

香港教育局则在早前抨击"有些组织不顾《逃犯条例》修订工作已完全停止的事实，仍继续以此为理由鼓吹中学生罢课"。教育局强调，为校园带来政治干扰的行为"极其不负责任"。

国泰航空CEO何杲

国泰航空CEO辞职

近期因员工参与示威而遭到中国民航局施压的国泰航空，周五公布了CEO何杲(Rupert Hogg)以及顾客与商务部门总裁卢家培辞职的消息。国泰航空董事长史乐山(John Robert Slosar)表示，近期发生的事件令外界对国泰航空的安全承诺产生质疑，企业声誉与品牌形象受到影响。他表示，现在是任命新管理团队、重建信心的合适时机，国泰航空将全力支持香港的一国两制，对香港美好未来充满信心。宣布辞职的何杲本人则表示，对国泰航空在过去几周所经历的挑战承担责任。

上周末，中国民航局对国泰航空发布安全风险警示，要求国泰航班凡飞入内地领空，必须事先通报机组名单，确保不含参加过非法“暴动”的员工。此前，国泰一名飞行员因参加未经批准的示威活动被控暴动罪。国泰航空董事长史乐山还一度表示，“我们当然不会觉得该告诉他们应该对某件事怎么想，他们都是成年人，都是专业人士，我们很尊重他们。”