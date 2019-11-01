 香港周末不安宁 新华社谴责“野蛮行径” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.11.2019

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时政风云

香港周末不安宁 新华社谴责“野蛮行径”

本周末，香港的示威集会再度演变成警民冲突，超过200人被捕，不同阵营的示威者之间也发生了暴力争端。新华社驻港机构大楼遭到袭击，则引来了中国官方媒体的高调谴责。

China Hongkong l Anti-Regierungsproteste (picture-alliance/NurPhoto/V. Yuen)

太古城购物中心发生了严重暴力冲突

(德国之声中文网）中国官方通讯社 - 新华社驻港办公楼遭示威者袭击发生后，周六（11月2日）晚些时候新华社发表声明："就暴徒打砸新华社亚太总分社办公大楼并纵火的野蛮行径表示强烈谴责"。据报道，位于湾仔的新华社香港分社建筑物玻璃墙和玻璃门被打碎，大堂则遭人纵火。香港记者协会也对针对新闻媒体的暴力行动予以谴责。

  这是香港爆发抗议浪潮以来，新华社驻港机构首次遭到袭击。今年七月，中央政府驻港机构"中联办"曾遭示威者袭击，而中资企业和银行遭袭击的事件近变得越来越频繁。新华社驻港机构遭袭击的事件发生后，官方的《环球时报》发表评论称："这些暴徒之所以在新华社香港分社纵火，带有明显的政治意图，用心非常险恶"，"新华社带有象征性意义，暴徒们破坏新华社既是对香港法治的挑衅，也是对中央和内地的挑衅"。

Hongkong | Lobby von Xinhua News von Demonstranten beschädigt (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

中国官方通讯社新华社驻港办公楼

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香港“反送中”抗议进入连续第22个周末，抗议者和警察之间再次发生暴力冲突，数十人被捕。除了地铁中环站附近被人纵火之外，中国银行香港分行和新华社香港分社也遭到燃烧弹袭击。与此同时，有香港网友发起“罢买淘宝”行动，要让「双十一」变「伤十一」。 (02.11.2019)

万圣节前夜，香港多地出现反政府示威抗议活动。示威者呼吁市民“乔装打扮”，借以反对《禁蒙面法》。另外，在全球经济放慢、本地社会动荡持续的双重夹击下，香港经济已步入技术性衰退。 (31.10.2019)

在“大湾区”发展规划的背景下，香港警察队员佐级协会日前表示，有望与开发商合作在广东肇庆建一座特色社区“香港城”，为公务员购楼以供退休后养老。香港抗议浪潮持续数月，港警不断受到滥用暴力的指责，也成为示威者袭击的对象。 (19.10.2019)

上周结束的中共四中全会公报中称："必须严格依照宪法和基本法对香港特别行政区、澳门特别行政区实行管治，维护香港、澳门长期繁荣稳定。建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制。"有分析认为，这是北京试图重启反颠覆立法的信号。香港基本法第23条是一条就香港领土有关国家安全，即叛国罪，分裂国家行为，煽动颠覆国家政权罪，颠覆国家罪和窃取国家机密等多重条文做出立法指引的宪法条文。2002年至2003年，所谓23条立法在香港民众的强烈反对呼声中，最终被搁置。

香港政府周日表示，特首林郑月娥目前正在上海，并将于本周二前往北京会晤中国副总理韩正以及参与一个有关大湾区发展规划的会议。警方表示，周六一系列未经批准的示威集会中，共有大约两百名示威者遭到逮捕，其中包括年龄介于19到24岁的四男一女，警方在他们的住宅中发现了188枚燃烧弹、催泪瓦斯和防护面罩等物品。

本周日，香港也多处出现示威集会。据当地媒体报道，又有人遭警方逮捕，但具体人数目前尚不得而知。
不同阵营的示威者之间又发生了暴力冲突。据香港《南华早报》报道，一名据信来自亲政府阵营的男子持刀刺伤至少四人。目击者表示，行凶事件发生前，双方曾因政见不同发生口角。行刺者稍后也遭人群围殴。位于太古城的购物中心，也爆发了严重的警民冲突，现场可以看到多处血迹。此外，大埔，沙田等地也传来发生警民冲突的报道。这已经是香港发生示威游行的第22个周末。示威者对香港政府表达不满，也担心北京对香港日益扩大的影响力。

 

 

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