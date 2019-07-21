 香港周日再爆冲突 警方逮捕49人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.07.2019

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时政风云

香港周日再爆冲突 警方逮捕49人

尽管警方发出禁令，香港还是迎来了一个不平静周日。示威者无视禁令，再度发起了遊行活动。香港警民关系因为「反送中」运动愈来愈紧张。网上大量流传疑似为警方对普通市民大声咆哮的影片，还有警员手持「警棍镶环」的图片。

Hongkong l Demonstration für Demokratie und gegen Polizeigewalt (Reuters/E. Su)

面对警方对和平集会参与者发射催泪弹是否有失误情况，港媒报导提到，港警指对遊行态度「忍让及克制」，使用武力时也「比较被动」。

（德国之声中文网）根据《香港01》，香港警方指，事件至今共49人因涉「未经批准的集结」及「藏有攻击性武器」等被捕，并予以最严厉谴责，「批评他们行为愈演愈烈」。

香港警察公共关系科高级警司余铠均称，「示威者大规模破坏政府公物，四处纵火，并使用多种『致命武器』袭击警察，暴力程度令人髮指」。

德国之声记者在现场报导时发现，示威民众与警方始终保持距离，然而警方仍然几次在民众没有冲击警方防线的情况下，举黑旗向民众发射催泪弹。现场记者表示，由于附近都是民居，道路也不宽广，催泪弹在施放后难以消散，导致就算距离前线几十公尺，眼睛和口鼻仍然会有刺激感。

晚上7点到8点之间，警察一度让速龙小队突然往前衝，一次逮捕多名示威者。在德国之声记者的现场画面当中，警察将示威者压制在地之后，便用束带绑住将他们的双手绑在身后。警察也要求示威者拿下头盔、口罩和眼罩等。

Hongkong Proteste Tränengaseinsatz (Getty Images/AFP/A. Wallace)

香港周日再度爆发警民冲突

警民对峙持续

香港连续第二天发生警民冲突。尽管警方此前发布禁令，但仍有上万民众在香港中心举行了和平游行。当地时间傍晚，警方在中联办附近发射了催泪弹。

大约两百名示威者在前往中联办途中，被特警拦截。警方通过高音喇叭呼吁示威者立即结束「非法集会」，随后警方向示威者发射了催泪瓦斯和橡皮子弹。部分示威者则向警方投掷石块。

法新社记者看到多名示威者遭到逮捕。两名记者受伤。至少有一名示威者头部受伤。

大部分示威者集中在市中心铜锣湾一带。一些活动人士建立了路障，并占据了一条交通要道。此前，警方仅批准示威者在一个公园里举行集会，驳回了游行申请。

Hongkong Proteste Tränengaseinsatz (Getty Images/AFP/V. Prakash)

周日香港警方施放催泪弹，试图驱散示威者。

过去七周以来，香港几乎每个周末都会爆发大规模游行示威，参加人数从几十万到上百万不等。引发争议的《逃犯条例》草案引发了香港的抗议浪潮。香港特首林郑月娥尽管宣布《逃犯条例》"寿终正寝"，但她拒绝正式撤回这一法律草案。今天的游行退伍穿过香港中心地带时，游行者不断高呼"收回恶法"和"香港加油"等口号。1997年主权回归中国后，香港一直依照"一国两制"原则享有一定程度的自治权力。

示威者还抗议警方今夏以来多次过度使用暴力。本次抗议浪潮何时能够平息，目前无人能够定论。示威者宣布，今后几周内还会继续发起抗议游行。

本周六，示威者和警方在元朗发生冲突。数万示威者不顾禁令，在元朗发起了和平游行。游行活动最初得以和平进行，但傍晚警方试图强力驱赶元朗车站的示威者时，双方发生了暴力冲突。警方动用了催泪瓦斯、橡皮子弹和警棍。

示威者选择在元朗举行游行集会的原因是，上周末示威者在此间遭到白衣人士的暴力袭击。香港著名民运积极分子黄之峰发推称，警方和亲北京帮派区别何在？警方和帮派都袭击了无辜的示威者。

夏立民/罗法/达扬 / 文木 （德新社等）

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