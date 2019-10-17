香港周日再度举行示威集会

（德国之声中文网）香港有关当局以公共安全及暴力升级为由，禁止游行队伍穿越尖沙咀购物中心。尽管如此，仍有大批民众参加了示威游行。示威者设立的路障，使九龙一带的交通陷入瘫痪。警方则再度发射催泪瓦斯，试图驱散示威者。

过去几天内，连续发生两起民运活跃人士遭暴力袭击的事件，使得抗议浪潮再度升温。周日示威游行组织者之一的岑子杰（Jimmy Shan）遭到数名蒙面男子铁锤重击，一度住院治疗。昨日，又有一名19岁示威运动支持者遭人用刀刺伤。

同过去几次游行一样，一些示威者手里举着美国国旗。数日前，美国众议院通过了旨在支持香港民主化运动的《香港人权与民主法案》使得美中关系再度紧张化。

来自美国的声援？

这项法律草案规定，一旦香港的自治地位遭到侵犯，美国将采取制裁措施。此外，草案中还规定，侵犯港人自由权利的香港政治人物将遭到美方禁止入境和冻结财产等制裁。该法案还需接受参议院审议，并由总统签字方可生效。

香港的示威活动已经持续四个月之久，示威者以此表达对特区政府的不满以及抗议北京对香港不断增强的影响力。自1997年主权回归中国后，香港根据基本法规定的"一国两制"享有自治地位。

同中华人民共和国不同的是，香港的七百万民众依法享有自由发表言论及举行集会的权利。但越来越多的港人担心他们的上述权利会被剥夺。