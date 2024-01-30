香港启动23条立法：增五大国安罪

（德国之声中文网）香港基本法23条立法的公众咨询在周二（1月30日）展开，港府提出订立全新的《维护国家安全条例》，针对五大类的新国安罪行。

基本法23条立法咨询方案部分重点：

叛国：

禁止加入与中国交战的外来武装力量、协助与中国交战的敌方、鼓动外国武力入侵中国等。不止涵盖真正的战争，而是意图危害中国主权、统一或领土完整而威胁使用武力的行为，罪行同时适用身在境外属中国公民的所有香港居民。

禁止隐匿叛国罪犯人。禁止未经当局批准之下接受、提供、参与境外势力策划的「非法操练」，如军事、武器和变阵演练等。 叛乱、煽惑叛变及离叛、具煽动意图行为：

新增「叛乱罪」处理危害国安的暴动，指现有暴动罪罚则不足以反映如2019年「大规模暴乱」的本质；提高现有煽动意图及煽动刊物罪的罚则。禁止煽惑叛离的对象，由警员等扩阔至「制定及执行政策、维持公共秩序、管理公共财政、维护司法公正、具调查政府部门法定权力的公职人员等」，禁止煽惑他们放弃拥护基本法或效忠特区。 窃取国家秘密及间谍：

参考《中国国家秘密法》重新定义「国家秘密」，除防务及国际关系资料外，还包含有关中港经济、社会发展、科技等。禁止非法获取、管有、披露「国家秘密」。

扩阔间谍活动定义，禁止损害国安而勾结境外势力、参加或支持境外情报组织。举例指境外势力在「港版颜色革命」中策动境内代理人发布误导讯息，煽动对政府仇恨，属于「典型的现代间谍行为」。 危害国安的破坏活动：

新增罪行禁止透过计算机或电子系统、破坏公共设施危害国安，举例2019年「暴徒」破坏铁路站等瘫痪交通以迫使港府屈服妥协。 境外干预：

新增「境外干预」罪，禁止配合境外势力不当影响施政、干预选举、影响立法会及法院履行职能，而「不当手段」除暴力外，还包括失实陈述、威胁损害他人名誉、使人精神受压等。扩大政府取缔组织的权力，如本地政治团体与境外政治组织有联系，或当局相信禁止任何本地组织运作属维护国安所需，则有权禁止运作。举例原因是有境外势力透过本地代理成立「所谓非政府组织」、或香港组织移师境外成立「影子组织」继续危害国安。 国安法生效后的香港 前香港众志成员周庭被捕 8月10日，继黎智英等人被捕后，23岁的前香港众志的成员周庭，也在住所遭十多名港警逮捕，指她涉嫌「勾结外国或境外势力危害国家安全罪」。周庭粉丝专页指，她在过去一个月屡遭不明人士跟踪，有人在其居所外安装红外线镜头，至她被捕后才被拆除。周庭在《港区国安法》通过后已随即宣布退出香港众志，表明无法再参与国际连结工作。她被捕的消息让外界质疑国安法有追溯期。

国安法生效后的香港 壹传媒创办人黎智英被捕 8月10日，香港警方进入黎智英寓所，以涉嫌违反国安法「勾结外国势力」为由将其拘捕，也到西贡拘捕其次子黎耀恩，部份壹传媒高层也被捕。数以百计警员随后进入苹果日报总部搜查9小时，曾超越法庭手令范围翻阅记者桌上的文件，又阻止部分中外媒体在大楼外采访。

国安法生效后的香港 美国制裁11名中港官员 8月7日，美国财政部宣布制裁11名中港官员，包括香港特首林郑月娥、中联办主人骆惠宁、港澳办主任夏宝龙、港澳办副主任张晓明等。遭制裁人士和其亲属未来将被禁止移民或入境美国。林郑幼子林约希正攻读哈佛大学数学博士，有报导指他已离开美国。

国安法生效后的香港 港府通緝6名海外人士 7月31日，香港警方通緝6名流亡海外人士，羅冠聰、陳家駒、鄭文傑、黃台仰「涉嫌煽動分裂國家」，劉康、朱牧民「涉嫌勾結外國或境外勢力危害國安」。其中，朱牧民具有美国身份，成为第一名因国安法被通缉的外籍人士。

国安法生效后的香港 12名民主派人士被DQ 7月30日，黄之锋、杨岳桥等12名民主派立法会选举参选人被取消资格(DQ)。港府认为他们不会真心拥护《基本法》，因此决定提名无效。隔天，港府以疫情为由，宣布引用《紧急法》押后立法会选举一年至2021年9月5日举行。

国安法生效后的香港 五眼联盟全部暂停对港引渡协议 继英国、澳洲、加拿大与美国之后，新西兰于7月28日宣布暂停与香港之间的引渡协议，相当于「五眼联盟」全数成员都暂停与香港签订的引渡协议。中国对这些国家「单方面宣布暂停」的做法表示坚决反对，同时宣布暂停香港与上述国家的引渡协定。

国安法生效后的香港 酒店改装国安公署 中央驻港「第四机构」国安公署改装铜锣湾维景酒店作临时基地，7月8日凌晨在外墙挂起国徽，早上举行升旗及揭幕仪式。新华社发布照片，为牌匾揭幕的包括中联办主任丶国家安全事务顾问骆惠宁丶驻港国安公署署长郑雁雄丶全国政协副主席董建华和梁振英丶行政长官林郑月娥。

国安法生效后的香港 与记者的「安全距离」 驻港国安公署开幕当天，大批传媒到场追访，却被挡在水马外面，周围警员重兵驻守。当局在酒店外围设采访区，但距离酒店正门约100米之遥，记者只能够隔着重重水马窥探里面情况，难以拍摄开幕过程，也听不到嘉宾致辞内容。 为了这样的安排，警方封锁酒店附近一带街道，大量巴士被逼改道，附近居民还因此需要区议员协助找路。

国安法生效后的香港 前众志成员周庭认罪 黄之锋丶林朗彦和成员周庭，6月30日因应《港区国安法》通过，宣布退出香港众志，之后香港众志宣布解散。黄、林、周三人涉於去年6月21日号召群众包围警察总部，分别被控煽惑他人丶组织或参与未经批准的集结等罪名。7月6日，周庭在东区裁判法院当庭承认两项控罪，黄之锋和林朗彦则否认所有控罪。

国安法生效后的香港 罗冠聪证实离港 罗冠聪7月5日在英媒《每日邮报》撰文，证实自己在《港区国安法》生效以前就已经离开香港。他在文章中说，自己不想离开香港，但港区国安法生效之后，认为自己将会成为北京领导人的目标。之后罗冠聪公开自己人在英国。

国安法生效后的香港 反讽与暗语 《港区国安法》能够禁止直白的抗争语言，但是却无法限制人们的创意。这一句话「起来! 不愿做奴隶的人们!」是中国国歌的第一句歌词，被人写在香港街头却也另有深意。

国安法生效后的香港 空白连侬墙 延续白纸抗议的思路，一些支持香港抗争者的「黄店」在撕除可能有港独意味的标语和装饰品之后，用空白的便利贴组成新的连侬墙，让观者自行解读意思。

国安法生效后的香港 白纸抗议 7月2日晚间，港府明确宣布「光复香港时代革命」为「港独口号」、有违反《港区国安法》之虞。香港人为了避免触法，开始用更灵活的方式表达不满: 举起一张白纸，让观看者自行解读意思。

国安法生效后的香港 举杯同庆 《港区国安法》生效的第一个早晨，也是香港回归23周年纪念日当天。庆祝典礼第一次排除泛民议员，香港特首林郑月娥、中联办主任骆惠宁皆表态支持中央。港澳办副主任张晓明则在北京说，国安法是给香港的「生日礼物」。

国安法生效后的香港 第一批触法者 《港区国安法》实施后首个七一，香港示威民众按往例在当天上街抗议，只是人数不如往年。港警宣布当日逮捕370人，其中有10人涉嫌违反《港区国安法》被捕。

国安法生效后的香港 港警旗帜新颜色 过去香港警察的警告旗帜只有黄、蓝、红、橙、黑等颜色，在7月1日，港警首度举起新颜色「紫旗」，警告示威民众的行为涉嫌违反《港区国安法》。



分析：较2003年加辣国安观看齐中国

行政长官李家超在记者会上形容，23条下的新国安法是一部分防守性法律，「告诉人家不要攻击我们」，并将这个长年的争议划上句号。虽然现已有北京颁布的国安法，但他说地缘政治日益复杂，必须尽快修补好国安「短板」「街头暴乱事件随时可以其他借口，包括打造为幌子的民生问题、民主问题、一般的生活问题，推波助澜。」他说：「要防范孤狼式攻击，一些潜伏性的对抗，因为外国代理人、港独思潮还在香港潜伏。」

这次是继2003年后，港府再度推动23条立法，此前的唯一一次是前特首董建华任内。但民间忧虑23条侵害自由和人权，引发50万人在当年7月1日回归纪念日上街大游行，随后建制派的自由党主席田北俊辞任行政会议职位，港府在立法会内取得足够票数，最终宣布搁置立法。当年的主责官员、时任保安局局长叶刘淑仪，亦在立法失败后辞职，此后数任特首都没有再把这个政治敏感话题提上议程。

美国乔治敦大学亚洲法中心香港法学者黎恩灏接受DW访问，认为这次的方案更严苛、影响更广泛。「例如2003年的修订版本加入公众利益作为抗辩理由，但这次没有，可以说是加辣。」他分析，新版国安法内容基本上与中国内地看齐，「不止沿用中国大陆国安法规、习近平的国安观和定义，国家机密和反间谍法的涵盖范围亦与看齐」。

对于外界关注的境外干预罪，官方档指「正当批评政府施政、正当游说工作、一般政策研究、与海外组织正常交流或日常商业活动」属于一般国际惯例可接受范围，只有超出范围的不正常干预行为才构成国安风险。

黎恩灏留意到，当局把近年有关订立假新闻法的讨论融入为国安罪行，例如境外干预罪包含发表失实陈述等元素，担心会加剧新闻界的寒蝉效应。而咨询档点出的境外势力，不止外国政府和政党，也包含非政府组织在港推展人权活动。黎恩灏解读：「等于无论政府或非政府组织都可被视为境外势力，还有海外关心香港议题的团体。」

香港大学法律学院副院长杨艾文认为：「与外国政府有一些连系的商业或其他团体都可以被涵盖。」他指新法会划出一些红线，特别是为国家秘密和间谍定下定义。

《国安法》在香港的第一个冬天 黄之锋等三人出庭后被还押 11月23日，前香港众志的成员黄之锋丶周庭与林朗彦继续接受2019年6月21日包围香港警察总部案件的审判。三人必须还押并等候12月2日下午2点30分的正式判刑。这是周庭首次遭刑事检控，也是她首次被法庭下令还押。

《国安法》在香港的第一个冬天 两区议员涉选举舞弊被捕 11月22日，香港天水围区议员王百羽及九龙城区议员李轩朗以及另外一人清晨被港警逮捕，理由为两人涉嫌诈取选举资助。此外，两人组成的团体选举总支出约489万元，被建制派质疑申报天价开支以进行诈骗。图为王百羽。

《国安法》在香港的第一个冬天 「臭水事件」三立法会议员被捕 11月18日，朱凱廸、許智峯及陳志全等三名前立法会议员先后被警方上门拘捕，理由是在今年5月28日和6月4日向立法会主席台投掷恶臭液体，涉嫌违反《立法会﹝权力及特权﹞条例》中的藐视罪及香港法例第212章《侵害人身罪条例》中的「意图使他人受损害、精神受创或恼怒而企图施用有害物品罪」。图为许智峯走出警署。

《国安法》在香港的第一个冬天 四民主派立法会议员被DQ 11月11日，港府宣布按照全国人大常委会决定，4名民主派立法会议员即时丧失议员资格，由左至右分别为郭荣铿、杨岳桥、郭家麒及梁继昌。立法会议员胡志伟批评北京彻底放弃《基本法》和“一国两制，令立法会变成一言堂。

《国安法》在香港的第一个冬天 民主派立法会议员集体辞职 为了抗议港府DQ四名立法会议员，另外15名民主派议员宣布集体辞职。11月12日，立法会秘书处称已收到全部15名表示会总辞的泛民议员的辞职信，但除了许智峯和毛孟静辞职则于12、13日凌晨起生效，其余13人辞职日都于12月1日生效。

《国安法》在香港的第一个冬天 锺翰林寻求庇护前被捕 10月27日，香港社运人士、「学生动源」前召集人锺翰林在寻求美国庇护前夕被捕，港警称理由是他8月起在社交平台發表内容涉嫌煽动他人分裂国家，违反《香港国安法》。锺翰林也是7月29日被以《香港国安法》罪名逮捕的4名学生之一，也是港警国安处成立后第一批被拘捕的人士。

《国安法》在香港的第一个冬天 罗冠聪在柏林挺香港 9月1日，中国外长王毅访问德国时，香港民主人士罗冠聪在柏林的德国外交部外发起示威，呼吁德国就助香港示威者，也呼吁欧盟正视人权议题，对中国涉及侵犯人权的官员实施制裁。 作者: 张慈 （综合报道）



不送内地审 拟彷英延羁留期

李家超说在23条国安法之下，被捕人士不会送往中国受审；但因为都是涉及国安的罪行，其保释、审讯程序和指定法官等，会与现有国安法安排一致。当局引述英国等欧美国家的国安法，寻求加大警权如延长犯人羁留期、阻止其咨询某些律师、强制指定居住，另外考虑取消在逃人士的护照，订立窝藏逃犯罪，会就细节咨询各方。

民主党主席罗健熙特别担忧，市民会更易误堕泄露国家秘密或煽动罪的法网，建议加入公众利益为免责条款。他说：「国家安全在内地很阔，但香港究竟如何界定，特别是经济金融方面如何令大家放心？例如有人唱衰香港股市楼市、公布数据影响金融体系，或一些大到不能倒的企业出现大问题，有人揭破它会否变成国安风险？我希望不会，但现在看不到具体说法，(定义)宽阔的程度仍令人忧虑。」

罗健熙认为，政府未能确切说明如何平衡言论自由和国家安全：「煽动评论的界线大家都很努力捉摸，日后提升至国安层面需要清晰的定义。例如过去有市民或政党提出不同意见，会被个别人士指责与某些地方的意见相同，因而说是配合境外势力。」他说民主党会向当局提交意见书。保安局局长邓炳强在立法会上表示，听到有建议加入重大公众利益作泄密抗辩理由，会听意见后再考虑。

李家超则试图派定心丸：「所以如果你有任何意见发表，但你没有意图去危害国家安全的话，原则上都是法律所容许，所以这是很清晰的。」他说未来会重点向外国领事及商会释疑，称：「我听过一位德国商会代表谈及对国家安全法律的看法，他说不会有任何危害国家安全的想法，所以他对我们任何国家安全法律不会有任何顾虑，就是这么简单的标准。」

从“二十三条”到“港版国安法” 《基本法》埋雷 香港《基本法》在上世纪80年代起草时，北京方面就出于香港可能成为“颠覆基地”的担忧，写入了“香港特别行政区应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为”之词句，并禁止香港政治性组织与外国的政治性组织建立联系。1997年英国将香港主权交还中国之后，北京方面多次表态希望香港尽快就此“自行立法”。

从“二十三条”到“港版国安法” “二十三条”立法遭阻击 2002年，“二十三条”立法进程启动，在香港社会引起了极大争议。反对者认为，这部威权主义色彩浓厚的法案会侵蚀自由权利，且受约束者过于广泛。支持者则认为，西方民主国家也有国家安全法案。2003年7月1日，数十万市民上街抗疫“二十三条”立法，建制派的自由党随后也宣布反对该法案。重重压力之下，特区政府宣布无限期搁置立法。

从“二十三条”到“港版国安法” “反送中运动” 2019年，围绕《逃犯条例》修订案，香港爆发了“反送中运动”。民众先是担心修订案会导致中国内地司法机构今后可以引渡香港人前往内地受审。法案撤回后，这场抗议运动演变成了香港市民对北京势力日益增强渗透的不满。而在北京当局看来，香港近年来的多次抗议示威浪潮已经构成了对国家安全的威胁。

从“二十三条”到“港版国安法” 北京亲自立法 2019年10月底，中共十九届四中全会的会议公报中，简略地提到“建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制”，外界当时猜测，北京会再度推动香港自行进行“二十三条立法”。12月，港版《国安法》在几乎无人关注的情况下悄然列入了全国人大常委会2020年度立法工作计划。根据香港《基本法》第十八条，全国人大常委有权将全国性法律置入《基本法》附件三而在香港实施，且该进程只需向香港特区政府及基本法委员会“征询意见”，无需香港立法会审批。

从“二十三条”到“港版国安法” 《国安法》浮出水面 5月21日，受新冠疫情影响而延期召开的全国人大会议将《关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》草案审议列入了会议议程，港版《国安法》真正引起了全球的高度关注。5月28日人大闭幕当天，该立法决定获得高票通过，港版《国安法》正式启动立法。

从“二十三条”到“港版国安法” 美国取消香港特殊地位 华盛顿方面指责北京此举严重破坏香港自治，正在将香港“一国两制”变为“一国一制”。5月29日，特朗普举行新闻发布会，表示启动取消给予香港特殊贸易地位的程序。商界担心香港的国际金融中心地位将受威胁，香港股市也陷入了动荡。美国还计划出台措施，制裁直接或间接涉及损害香港自治和自由的香港及北京官员。不少西方国家也纷纷对港版《国安法》表示忧虑、遗憾、不安或谴责。

从“二十三条”到“港版国安法” 法案全票通过 在巨大的国际压力下，6月30日，全国人大常委会依然以162票全票通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》。截至此时，官方仍然没有公开法案全文，只是在此前披露了内容概要。根据法案，分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结境外势力危害国家安全今后在香港将是刑事罪名。而新设立的驻港国家安全公署等中央机关将对危害国家安全犯罪案件具有一定的管辖权，事实上限缩了香港的自治权。 作者: 文山



「反驳队」打舆论战最快今夏通过实施

基本法23条订明，香港应自行立法禁止七类危害国家安全的罪行，其中分裂国家和颠覆中央政府已在2020年的国安法涵盖了，而该法也特别指出香港应尽早完成23条立法。

公众咨询即日开始为期一个月，相较2003年的三个月大幅缩短，并横跨农历新年长假期。咨询结束后，政府会把草案呈上立法会审议，早前有港媒引述消息指当局目标在议会暑休前通过，并于今年实施。有意见质疑政府的咨询是「走过场」，在行政立法皆受控的优势下只求速战速决。

李家超强调重点工作之一是做好解说，强调23条立法问题缠绕香港26年「不能再等」，政府已成立「反驳队」打舆论战。「（对23条的）抹黑和政治攻击会持续，所以我希望全政府整装去解释，高声和清晰地、自信和正确地告诉世界，我们只是在保护自己免受攻击，你们不要攻击我们。」

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