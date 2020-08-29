 香港启动“全民检测” 港府称不会收集DNA | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.09.2020

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时政风云

香港启动“全民检测” 港府称不会收集DNA

按照官方说法，新冠疫情在中国内地已被基本遏止。现在香港也要落实相关措施，名为“普及社区检测”的全民免费检测便是手段之一。批评者担心，当局有可能借机收集港民个人信息。

当局称，是否参与普及社区检测纯属自愿

当局称，是否参与"普及社区检测"纯属自愿

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香港官方周五表示，将在下个月向所有750万居民提供免费的冠状病毒测试。但目前不清楚的是，有多少市民会将会参与这次由中国大陆公司主导的测试。

香港爆发第三波疫情，港府宣布将进行全民核酸检测，并得到一支内地检测团队的支援。不过，港府豁免大陆检测人员的检疫及注册手续引发争议；更有议员质疑，中央会以防疫为名收集港民DNA。

国安法和立法会选举等问题闹得沸腾之际，中央政府突然派出「支援队」赴港协助抗疫，触动了港人的敏感神经，当中「DNA送中」丶「方舱医院」的命名等，都引起各界争论。

（德国之声中文网）9月1日，有关当局在香港启动取名为"普及社区检测"的全民新冠检测计划，以遏制病毒传播。根据该计划，这个中国特别行政区的750万居民都将接受检测。当局称，参加检测是自愿行为。

依民众的参与程度，该计划或可延续一至二星期。自上周六开始预约以来，有近50万人登记。根据港府卫生事务顾问的说法，可能需有500万人参与检测，方能遏制目前的这一波病毒传播。

黄之锋吁抵制

来自内地的医护人员和企业也参与实施该计划。这在港民中引发忧虑。他们担心，北京中央政府有可能经由检测搜集包括DNA信息在内的港民个人数据。国际知名的活动人士黄之锋等民主运动的代表号召抵制这一检测计划。香港政府则强调，检测过程中不会做DNA取样，也不会将检测数据传给内地实验室。

Hongkong Oppositionsführer Joshua Wong (Getty Images/AFP/A. Wallace)

国际知名的香港活动人士黄之锋（右）

数月来，北京领导层在部分自治的香港大大强化了对 民主运动的打压。今年7月开始生效的《港区国安法》被用作其法律基础。根据该法，当局有权严厉打击被其视为危害国家安全的所有行为。该法标志着迄今对香港自治地位的最严重干预。

疫情迄今较轻

1997年主权移交中国时，这个前英国直属殖民地曾获保障，在此后50年时间里享有特别权利，其中包括言论和集会自由权。

尽管多数居民住房拥挤，但香港新冠疫情不重，迄今只有约4800人染疫、90人死亡。不过，过去数月，该地出现新一波感染，至7月底最高峰时，日均染疫人数约达150人。目前，疫情已明显缓和。

 

凝炼/苗子（法新社、路透社）

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