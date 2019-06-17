香港各界评价林郑月娥的道歉

香港特首林郑月娥在周二（6月18日）召开的新闻会上表示自己对修例风波负有很大责任，她真诚地向香港每一名市民表达歉意。但很多泛民代表表示，林郑月娥没有回应抗议者的5大诉求，他们会继续参加新的抗议活动。
（德国之声中文网）根据香港电台的报道，民阵方面评价林郑月娥在记者会上的表现认为，"林郑月娥至今仍然未有回应市民五大诉求，认为香港人不会收货。"
这5大诉求是：完全撤回逃犯条例修订、追究警察开枪镇压、不检控和释放反送中示威者、撤销定性6月12日为暴动、林郑月娥问责下台。
民阵召集人岑子杰在接受香港媒体采访时说，记者会召开不召开没有区别，林郑月娥只是"博同情"。他还说，民阵明天将与民主派开会，商讨下一步行动。
长期关注香港社会运动的作家江松涧对德国之声表示， 林郑月娥周二的道歉没有完全回应抗议者的诉求，比如撤回修例、设立独立委员会调查警方清场做法。江松涧表示："林郑月娥没有承认警方过度使用暴力，大部分香港民众会对此感到非常失望。"
香港电台报道称，香港众志秘书长黄之锋表示，200万人游行只换来特首林郑月娥不真诚和虚伪的道歉，强烈谴责政府没有回应市民五大诉求。香港众志常委罗冠聪要求律政司司长郑若骅承诺，不检控示威者，又指政府说只是一小撮人暴动是分化，希望香港人能团结，尽百分百力量支援被捕人士。
据《立场新闻》报道，多个 「反送中」Telegram 群组今午发表联合声明，如果港府不在周四（20日）下午5时前回应示威者的5大诉求，就会在周五（21日）上午7时将行动升级。
26岁的郭小姐在接受德国之声采访时说："我不觉得她（林郑月娥）真心想解决问题。比如说，她没有直接回应抗议示威是否定义为暴动，也没有承诺释放、不检控被捕者。即便独立监察警方处理投诉委员会对警方的行为进行调查，我还是觉得她不回应民众的诉求就是想逃避承担责任。她要怎样重新赢得人民的信任呢？怎么才能让我们相信她不会辜负我们的期待呢？"郭小姐还表示，她会继续参加新的抗议活动。"我会去参加所有的抗议活动，发出我们自己的声音。"
22岁的Esther评价林郑月娥的讲话说："我觉得她说的一点用都没有。最开始她都没有用粤语道歉，直到一个记者问到她。"
她对德国之声表示："我想，如果她（林郑月娥）不清晰地表明撤回修订（《逃犯条例》），她还是觉得有机会重启修例。自从林郑月娥担任香港特首以来，她没有为香港社会做过一件好事。在新闻会上，她承认做得不够好，但未来3年会推进改善，听取民众意见。但事实上，整个社会都希望她下台。"
Esther说："我不觉得哪个香港人对她的讲话感到满意。如果她不满足民众的要求 ，我们是不会后退的。我会尽可能多地参加新的抗议游行。已经有人做出牺牲了，我们不能双手空空地做出让步。"
针对林郑月娥新闻会的表态，立法会外的示威者、中学生Yoanna对德国之声说，"我觉得道歉没有用，做些实际行动比较好，比如撤回引渡条例的修改。……她只是不断在道歉，说会暂停（修例），但没有说要停止或撤回。我不是很接受这个讲法，因为随时可能重新开始"。
在谈到下一步行动时，Yoanna说，"我会继续在这里静坐，或做一些后期的工作。但是如果林郑还是不撤回条例，我相信会有很多人采取进一步行动，但我不会去冲击立法会。我会继续做宣传的工作，让更多人知道这个事情，增加关注度。然后对林郑增加外部压力，可能会带来一些改变。"
40多岁的香港市民Brufen也在接受德国之声采访时表示，不接受特首的道歉："她完全没有回应香港民众的任何诉求。她只是在说她要做一些事情，但也没有完全清楚的表明，她接下来究竟会为香港社会做什么。我想大部分人会在没有任何人组织的情况下，走上街头继续抗议，我不认为香港人会接受林郑今天的所谓'道歉'。"
李芊/石涛/洪沙
在历经大批群众连日在政府总部附近抗议后，林郑月娥周二与媒体见面，正式向民众道歉，并承认自己对修例工作处理不足。不过，一些民众对德国之声表示，对于林郑的道歉并不满意，称"她完全没有回应香港民众的任何诉求"。 (18.06.2019)
虽然香港特首林郑月娥宣布暂缓修订《逃犯条例》，但民阵方面表示，如果政府“只缓不撤”，仍会呼吁市民继续上街抗议。周日（16日），香港如期举行了第4次反修例游行。稍晚些时间，特首林郑月娥向香港市民致歉。 (16.06.2019)
虽然在游行的前一天，香港特首已经宣布暂缓修例，但大批民众依旧按照原计划走上街头抗议。 晚间，林郑月娥发出致歉声明，却仍然难以姑息港民的诉求。 (17.06.2019)