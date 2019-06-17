香港各界评价林郑月娥的道歉

（德国之声中文网）根据香港电台的报道，民阵方面评价林郑月娥在记者会上的表现认为，"林郑月娥至今仍然未有回应市民五大诉求，认为香港人不会收货。"

这5大诉求是：完全撤回逃犯条例修订、追究警察开枪镇压、不检控和释放反送中示威者、撤销定性6月12日为暴动、林郑月娥问责下台。

民阵召集人岑子杰在接受香港媒体采访时说，记者会召开不召开没有区别，林郑月娥只是"博同情"。他还说，民阵明天将与民主派开会，商讨下一步行动。

林郑月娥周二在记者会上向香港每一名市民表达歉意

长期关注香港社会运动的作家江松涧对德国之声表示， 林郑月娥周二的道歉没有完全回应抗议者的诉求，比如撤回修例、设立独立委员会调查警方清场做法。江松涧表示："林郑月娥没有承认警方过度使用暴力，大部分香港民众会对此感到非常失望。"

香港电台报道称，香港众志秘书长黄之锋表示，200万人游行只换来特首林郑月娥不真诚和虚伪的道歉，强烈谴责政府没有回应市民五大诉求。香港众志常委罗冠聪要求律政司司长郑若骅承诺，不检控示威者，又指政府说只是一小撮人暴动是分化，希望香港人能团结，尽百分百力量支援被捕人士。

据《立场新闻》报道，多个 「反送中」Telegram 群组今午发表联合声明，如果港府不在周四（20日）下午5时前回应示威者的5大诉求，就会在周五（21日）上午7时将行动升级。

26岁的郭小姐在接受德国之声采访时说："我不觉得她（林郑月娥）真心想解决问题。比如说，她没有直接回应抗议示威是否定义为暴动，也没有承诺释放、不检控被捕者。即便独立监察警方处理投诉委员会对警方的行为进行调查，我还是觉得她不回应民众的诉求就是想逃避承担责任。她要怎样重新赢得人民的信任呢？怎么才能让我们相信她不会辜负我们的期待呢？"郭小姐还表示，她会继续参加新的抗议活动。"我会去参加所有的抗议活动，发出我们自己的声音。"

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 遊行队伍提早出发 由于参与遊行的人潮众多，遊行起点维多利亚公园在表定时间开始之前就已经挤满人，主办方民阵便在下午两点半左右宣布遊行队伍提前起步。由图中可以看到，一些民众谴责警方在6月12日清场时动用暴力，要求政府追究警察动用武力的行为。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 道路拥塞群众平静 遊行路线以轩尼诗道为主，定维园为起点、添马公园为终点。但是因为人潮实在太多，轩尼诗道无法消化，临近街道也都挤满人。港铁天后、铜锣湾、油塘、旺角、香港站均实施人流管制。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 人潮瘫痪陆路海路 共计120条巴士路线受到人潮影响，有的暂停服务，有的改道。海路的部份，想要从尖沙咀搭天星小轮到港岛的民众，人龙已经排到星光大道。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 现代版「摩西分红海」 每当有救护车接近时，群众都会自动让开一条路让救护车通过，救护车通过之后，又很快地合并成原本的人海。网路上这类影片疯传，国际媒体大赞香港人的质素，中文媒体喻为「现代版摩西分红海」。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 五大诉求 在遊行的前一天，香港特首林郑月娥宣布暂缓修例。没想到这个公告却没有浇熄市民上街的意愿，甚至有许多市民认为，林郑避重就轻，没有直接回应诉求，而因此上街表达呼吁。主办方民阵表列五大诉求: 完全撤回逃犯条例修订、追究警察开枪镇压、不检控和释放反送中示威者、撤销定性6月12日为暴动、林郑月娥问责下台。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 「两百万名加零一」 民阵召集人岑子杰宣布，6月16日参与游行的民众人数接近“二百万零一个人”，特别多加上“零一”指在太古广场与劝阻警方拉扯后意外坠楼身亡的反修例男子。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 反修例雨衣男坠楼不治 游行的前一天晚上，一名身穿黄色雨衣的男子危站在太古广场旁的棚架上，旁边打着反送中的抗议标语。虽然警方与立法会议员邝俊宇尝试把他劝下来，却都没有成功。之后，消防员在楼下展开气垫戒备。晚上9时08分，男子突然向外爬出，消防员撲前试图拉回，另外三名消防员出手相助，但男子上衣被拉脱，整个人向下坠落，没有被气垫接住，直接撞击地面。男子被送往医院抢救，但在9时34分宣告不治。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 为「黄衣人」致哀 黄衣人坠楼身亡，成为反修例运动的第一名牺牲者。当天不断有民众携带白花到事发现场致哀，并为他烧纸钱。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 白色纸花聊表心意 由于太多人要去太古广场排队献花悼念坠楼身亡的反修例男子，许多花店的白色鲜花皆已售罄。民众改以白纸摺白花代替。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 黄衣男子精神犹在 在太古广场坠楼身亡的黄色雨衣男子在遊行中成为意识形态的象征，许多民众把黄色雨衣摆成人形，指控香港特首林郑月娥忽视人命、硬推修例。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 一人牺牲 万人上街 有民众接受外媒采访时表示，黄衣男子的牺牲带动了他走上街头抗议的想法。民众用堆叠标语的方式让黄衣男子在天堂参与遊行。这些标语写着「撤回控罪」、「全面撤回送中 我们不是暴动 释放学生伤者 林郑下台」等诉求。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 献花不断 一直到晚上，仍然有大批民众向黄衣男子献花。各种标语与白花堆积成山。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 白色蜡烛致意 除了白花以外，民众也点白色蜡烛悼念黄衣男子

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 特首向市民致歉 晚上八点多，街上人潮只增不减，香港政府发布声明，表示特首林郑月娥因工作上的不足令社会出现重大矛盾，向市民致歉。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 海外城市隔海响应 15日，大约一千多名民众在加拿大温哥华市隔海响应香港的反修例游行。16日在台湾立法院外也有数千民众身着黑衣举行响应活动。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 少量民众留守街头 大规模遊行隔天，立法会大楼附近的夏慤道仍然有少量民众留守，部份人士夜宿街头，一夜没有回家。

香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声 立法会外罢课集会 遊行隔天，香港下起大雨，罢课的学生聚集到立法会的走廊，躲雨的同时以集会表达诉求



22岁的Esther评价林郑月娥的讲话说："我觉得她说的一点用都没有。最开始她都没有用粤语道歉，直到一个记者问到她。"

她对德国之声表示："我想，如果她（林郑月娥）不清晰地表明撤回修订（《逃犯条例》），她还是觉得有机会重启修例。自从林郑月娥担任香港特首以来，她没有为香港社会做过一件好事。在新闻会上，她承认做得不够好，但未来3年会推进改善，听取民众意见。但事实上，整个社会都希望她下台。"

Esther说："我不觉得哪个香港人对她的讲话感到满意。如果她不满足民众的要求 ，我们是不会后退的。我会尽可能多地参加新的抗议游行。已经有人做出牺牲了，我们不能双手空空地做出让步。"

针对林郑月娥新闻会的表态，立法会外的示威者、中学生Yoanna对德国之声说，"我觉得道歉没有用，做些实际行动比较好，比如撤回引渡条例的修改。……她只是不断在道歉，说会暂停（修例），但没有说要停止或撤回。我不是很接受这个讲法，因为随时可能重新开始"。

在谈到下一步行动时，Yoanna说，"我会继续在这里静坐，或做一些后期的工作。但是如果林郑还是不撤回条例，我相信会有很多人采取进一步行动，但我不会去冲击立法会。我会继续做宣传的工作，让更多人知道这个事情，增加关注度。然后对林郑增加外部压力，可能会带来一些改变。"

40多岁的香港市民Brufen也在接受德国之声采访时表示，不接受特首的道歉："她完全没有回应香港民众的任何诉求。她只是在说她要做一些事情，但也没有完全清楚的表明，她接下来究竟会为香港社会做什么。我想大部分人会在没有任何人组织的情况下，走上街头继续抗议，我不认为香港人会接受林郑今天的所谓'道歉'。"

李芊/石涛/洪沙