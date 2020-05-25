香港各界如何就港版国安法表态

（德国之声中文网）政界的态度

香港现任特首林郑月娥表示，国家安全的立法属于中央的事权，港版《国安法》不会影响香港的权利和自由，国际社会不应持有"双重标准"予以对待。

前特首董建华表示，港版国安法立法建议令不少香港人鼓舞。他指出，中央已表明立法只针对极少数人，如没有计划分裂国家、串连外国势力干扰香港事务，实在没有任何理由感到害怕或忧虑。他比喻香港过去一年如同得了重病，而国安法并非洪水猛兽，而是救助香港走出困局的良药，符合港人及中央利益。他强调，国家重视及珍惜香港，现在港人是时候展示责任及担当，为国家稳定作出贡献的关键时刻。

前特首梁振英表示， 全国人民代表大会根据新的形势和需要，行使宪法赋予的职权，从国家层面建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，坚持和完善"一国两制"制度体系，是完全必要的。他还强调：" 我在这里奉劝香港的反对派，不要低估中央处理香港问题的决心。 "

香港380多名泛民区议员日前发表联合声明，指《逃犯条例》条订惹来港人激烈反对及国际社会广泛质疑，造成社会撕裂与官民对立的困局。声明指责港府不仅没有反省其责任，反而指摘为追求自由奋身抗命的香港人破坏社会安宁，制造舆论配合中央绕过本地立法程序，直接将港版国安法列入《基本法》附件三，使"一国两制"沦为空谈，香港的自由亦将化为乌有。

80多名建制派议员发出声明，表示坚决支持订立港版国安法。建制派议员表示，在国家安全遭受严重威胁、相关法律缺失的情况下，全国人大立法完善香港在维护国家安全方面的法律制度和执行机制，守护"一国两制"，合情合法合理。

香港四大地产商均表示支持

香港富商李嘉诚表示，"任何国家对自身国家安全问题有权责，大家不必过份解读"。他表示，通过《港区维护国家安全法》，希望可以纾缓中央对香港的担忧，发挥长远稳定发展的正面作用。与此同时特区政府责无旁贷，要巩固香港人对"一国两制"的信心，和强化国际社会的信任。

李嘉诚的长子李泽巨也通过集团代表发送电邮表示，香港目前处于政治动荡和营商环境充满不确定性的氛围，希望相关草案能够稳定香港，助社会和经济恢复正常。

除了李氏家族掌控的长和集团之外，香港另外三大地产商新地集团、新世界集团和恒地集团近日也均发声表态支持，认为该法案能够稳定香港局势，为香港建构起更安定有序的投资、营商和社会环境。

全国政协常委、香港恒基兆业集团主席李家杰表示，制订"港版国安法"，为维护香港的长治久安，若失去和平和稳定，繁荣和发展就无从谈起，香港的经济地位也难以保存。

全国政协委员、新地集团主席郭炳联称，国家安全是"一国两制"行稳致远的重要基石，订立"港版国安法"可有效缔造香港安定有序的投资、营商和社会环境，保障市民大众的利益，巩固香港国际金融中心地位。

全国政协前委员、新世界集团主席郑家纯指出，对于一切可以保障国家安全，维持香港繁荣稳定和促进特区长远发展的法律及政策表示支持，相信有关法规会为本港建构更平和的营商环境和社会气氛。

司法界的看法

香港大律师公会发表声明回应人大常委会提请审议《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定（草案）》 ，称草案中有几点"令人忧虑"。 声明指出，大律师公会认为《香港国安法》涉及《基本法》第23条涵盖的范围，"理应由香港在自治范围内自行立法，人大常委并没有权利以《基本法》第18条将《香港国安法》纳入《基本法》附件三 " 。 大律师公会还强调， 草案提出司法机关应根据《香港国安法》防范、制止和惩治危害国家安全的行为，大律师公会认为此点令人产生一个司法机关正在或将会被指示如何判决的观感，强调司法独立是香港的基石，不该被削弱动摇。

路透社援引知情人士的消息称，人大审议的港版国安法决定草案将禁止外籍法官审理涉及国家安全的案件。 大律师公会副主席叶巧琦质疑在有关做法下，司法独立是否已不存在。行会成员兼资深大律师汤家骅指，若选择法官审理国安案件会影响国际观感。香港终审法院现有23名法官，当中15名是外籍法官，分别来自英国、加拿大和澳洲，均是非常任法官。

文艺界的表态

原本定于今年11月举行6场"香港企硬"（香港站直）脱口秀的香港艺人杜汶泽上周五（5月22日）在其脸书专页上写道："各位已经买票的朋友，如果国安法实施后我人被抓走，我绝不会退票。请大家保留好门票，我坐完牢出来后再开，不过演唱会的名字可能会改为'Shut Up Hong Kong'（闭嘴，香港）。敬请原谅。"

上周五港股下跌，地产收租股遭受重创。杜汶泽对此表示："我有楼，不算贵，值2000多万（港币），万一跌到仆街我都不怕，更不怨任何人。因为我一生最大的成就不是我这层楼，而是我的良知！最重要看到你们蓝尸（挺港府派）心疼！好期待……"

"反送中"运动支持者、歌手黄耀明也在其脸书上写道：" 历史会记住谁出卖了香港人，谁蔑视人权与普世价值！ "

歌手何韵诗在Twitter上表达了对上周末参与街头抗议活动的示威者的支持："香港人民再次走上街头，抗议中共的镇压。"面对很多人向她询问是否会离开香港，她回答说："答案很简单，不会。"她在脸书上写道：" 傻的，如果怕第一天就不会站出来，站出来了，就不用去想怕不怕。坏与更坏，一起面对。我都不怕你怕什么。 "



另外香港一批文艺工作者发起联署声明，指出对全国人大宣布将绕过香港立法程序，直接在香港实施港版国安法，"深表恐惧，忧虑和愤怒"。 联署发起者包括：文化同行，香港文学馆，香港艺术家工会，影话戏剧团，歌手黄耀明，艺术家周俊辉，作家董启章，邓小桦，潘国灵，剧场导演陈曙曦，以及除戏曲范畴外九个艺发局艺术总监代表。

