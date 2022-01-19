 香港司法独立隐忧 林郑为何迟不委任这个职位 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.01.2022

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时政风云

香港司法独立隐忧 林郑为何迟不委任这个职位

北京推出《香港国安法》后，香港司法独立屡传争议。现在一个原本应该由特首林郑月娥委任的司法人员推荐委员会大律师代表，无端延迟了5个多月，当中有什么内情?

Hongkong | PK Carrie Lam

此前，当司法人员推荐委员会有9名成员空缺时，林郑积极在数周内采取行动填补空缺。公共记录显示，在过去的10年里，该小组的任命都是在前任的辞职生效之前作出的。律师们说，这凸显了这一过程的常规性质。

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香港大律师公会2019年站在反修例这边，2020年也批评《香港国安法》，如今公会选出了新任主席，对当局态度出现180度大转变。

香港国安法生效一年後，已有数十人在未完成受审的情况下便遭关押。香港法律专家黎恩灏认为，国安法不仅让司法系统承受巨大压力，也严重威胁被告原本应享有的权利。

唐英杰被控的三项控罪可判终身监禁，案件不设陪审团。控辩双方就「光复香港丶时代革命」的含义各自表述。

《国安法》立法一年，香港进入了「二次回归」，北京不断「完善」各种制度，并宣称香港已经「由乱变治」。但对很多香港人而言，这座城市已变得陌生，社会弥漫着恐惧丶不安与哀愁。

凌驾《基本法》的港版国安法共有66项条文，中央派驻的国安公署地位超然，「四宗罪」定义广泛模糊，管辖范围和对象无远弗届，连外国人在香港境外的行动也会受限。这条法例有哪10个争议点？

(德国之声中文网) 路透社周一 (1月31日)报道，根据3位熟悉情况的律师，香港特首林郑月娥迟未委任大律师公会人选进入司法人员推荐委员会，至今已拖延5个多月。这些律师和9名外交官及学者告诉路透社，这种前所未有的拖延引发了对香港司法独立的质疑。

司法人员推荐委员会对法官的提名至关重要，影响香港法院裁决，特别是在2020年北京对香港实施国安法引发争议后，这项惩治颠覆、恐怖主义、分裂和与外国势力勾结的法律会如何施行引发各界关注。

大律师的缺席将使得大律师的声音从小组中消失。一位监测该委员会数年的法律学者告诉路透社:「如果没有大律师，委员会的设置看起来就会偏向于建制派。大律师可以提供一个重要的独立声音，特别是当起诉方为律政司时。」

香港01报道，按照一般传统，刚卸任的大律师公会主席，将获推荐为委员会委员。前任大律师公会主席夏博义（Paul Harris）未争取连任后，同时放弃委员职务，改为推举公会执委会委会、资深大律师苏朗年出任（Neville Sarony)。

事隔5个多月，根据路透社，林郑至今未委任由英国培训的资深大律师苏朗年，因为他在最近的报纸专栏中批评了香港政府的政策，表示支持言论自由和一些支持民主运动的律师。

报道指出，苏朗年是香港最资深的大律师之一，自1985年以来在香港处理了各式各样的案件，并以处里「人身伤害案件」而闻名。同行们不认为他偏向某一个党派，也不像其他一些大律师那样积极参与社会运动。

苏朗年为《香港经济日报》撰写专栏，最近的文章包括对香港政府修改法律援助和新冠肺炎隔离政策的批评。他的有些文章还批评了英国政府的行为。

香港前民主党立法会议员吴霭仪在4月16日因非法集会被定罪，判处12个月监禁，缓期24个月执行。苏朗年当时曾经声援她表示，对任何派别的政治人物都没有什么好感，「但吴霭仪是一个敬业、诚实和坚定的香港人的代表」。

苏朗年拒绝就他的提名发表评论，大律师公会的新任主席杜淦堃（Victor Dawes）也没有回应相关评论的请求。路透社无法确定延迟的原因。

Pictures Report: In a scarred Hong Kong beautiful things are gone

根据香港司法人员推荐委员会最近的年度报告，该委员会在2020年进行了45项司法提名，这些提名「被行政长官接受」。目前还不清楚是否有任何提名被拒绝。

影响层面

在香港和其他一些普通法司法管辖区，法律职业分为大律师和律师，前者是法庭辩护人，后者主要处理其他法律问题。

香港司法人员推荐委员是写进《基本法》的许多英国时代的法律遗产之一，学者和律师说，这强调了在中国统治下保持香港的普通法制度安全的重要性。

委员会成立于1976年，自1991年以来，在英国和其后中国的统治下，一直以其目前的形式运作，向特首报告。该小组的审议是秘密进行，泄露或试图干涉小组运作是一种犯罪。

根据香港《司法人员推荐委员会条例》，委员会负责向行政长官推荐各级法院法官和司法人员人选，由终审法院首席法官出任主席，委员包括律政司司长及7名由行政长官委任的人士，7人包括2名法官、1名大律师和律师，以及3名与法律职业完全无关的人士。

一位政府发言人说，政府正在处理小组的「成员任命」，并将在适当时候宣布。但该发言人没有回答为什么推迟委任苏朗年，也未说明林郑是否会直接拒绝他，并要求大律师公会提出新的人选。

一位熟悉情况的律师说，遴选通常只是一种形式，「但这次却无消无息，以及出现这种奇怪的拖延」。另一位说，林郑「似乎是在等待大律师公会的新团队提出一个新的、更容易(让北京)接受的名字」。

外交官、律师和学者说，通过推迟对大律师提名的决定，林郑正在以一种前所未有的方式利用她对委员会的影响力，加强小组中亲政府人士的力量。

律师和学者们说，他们不知道以前是否有香港行政长官没有立即接受大律师公会或律师协会建议的情况。

他们担心，这种情况会进一步威胁到这个金融中心在1997年英国将其前殖民地交还给中国时所保证的社会和商业自由。

在回答路透社向委员会主席、香港终审法院首席法官张举能提出的问题时，司法机构发言人说，香港行政长官有权任命委员会成员，包括她选择的大律师，不过她必须就此事「咨询」大律师公会。发言人说，不存在委员会「无法独立行事」的问题，符合《基本法》所保障的独立性。

(路透社)

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