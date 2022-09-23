香港、台湾将放宽入境措施

（德国之声中文网）9月23日，香港特区行政长官李家超主持记者会，公布四项便利来港措施。其中包括，由机场从海外或台湾来到香港的人士，检疫安排由现行的"3+4"改为"0+3"。即所有上述旅客抵港后不再需要3日在酒店隔离、4日家居检疫，而是改为毋须等候检测结果，即可乘公共交通工具回家，或到自选的住宿酒店，进行三日居家医学监察。期间如无确诊可外出，但会获发黄码，有核酸检测的要求，不能进入高风险处所。如相关人士其后确诊，会按本地个案处理，即居家或酒店隔离，如居住条件不合适会送往社区隔离设施。相关指定检疫酒店将恢复为一般酒店。第二，海外抵港旅客无需在登机前提交核酸检测结果，可改用快速抗原测试取代。第三，取消未完成疫苗接种的香港居民不能登机的限制，惟抵港后不获发疫苗通行症，直接完成疫苗接种。第四，"来港易"和"回港易"计划将不设限额，并且扩大到内地所有地区及澳门来港人士。

港大何柏良：新冠病毒已成为常态化的风土病

据香港即时新闻报道，港大感染及传染病中心总监何柏良在一个电台节目表示，从医学角度，香港已产生防重症免疫屏障，放宽入境限制至"0+0"都是"相当稳阵"。他说，目前香港有约30万长者仍未接种新冠疫苗，但当局可以透过加强检测和及早诊断用药处理，毋须因为低比率的未接种人口而影响整体复常路线。他还指出，新冠病毒已成为常态化的风土病，重症及死亡个案大幅下降。

尽管有严厉的旅行限制和社会疏远政策，香港仍是世界上新冠死亡率最高的城市之一。香港人口740万，约有近1万人死于新冠。

香港经济全年可能再次负增长

香港曾经拥有世界上最繁忙的机场之一，但今年的乘客人数只有新冠大流行前水平的3.8%。香港财政司司长陈茂波日前表示，相信经济不止前两个季度下滑，累计全年亦可能再录得负增长。他还指，香港政府今个财政年度将录得逾1000亿元赤字，将会是历来第2高。陈茂波又透露，当局正积极筹备金融峰会。美国商会会长温德恩（Eden Woon）表示，香港要想真正重新获得与世界其他城市媲美的竞争力，现有的宣布是不够的；香港应该毫无阻碍地与世界完全接轨"。

在《全球金融中心指數》最新排名中，香港失去了亚洲首要金融中心的头衔，被新加坡取代

台湾分阶段放宽入境检疫

台湾预告分阶段放宽入境检疫，首阶段将于9月29日开始，每周入境人次上限由5万增加至6万，全面恢复免签，取消机场核酸检测，改发四个快速检测包，入境检疫措施维持3天居家检疫及4天自主防疫，前3天居家检疫处所调整为"1人1室"。

台湾即将分阶段放宽入境检疫

如果情况符合预期，第二阶段预计会在10月13日起实行，目标将开放入境人数至每星期15万人次，开放免签证国家人士入境及取消观光禁团令，入境检疫措施采取"0+7"免家居检疫安排，入境人士毋须再隔离。

(综合报道）

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