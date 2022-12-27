（德国之声中文网）香港取消入境强制核酸检测要求，香港特首李家超周三（12月28日）宣布了这个消息。

新措施将于12月29日生效。在世界其他地区放宽疫情限制之后很长时间内，香港和中国大陆仍维持2020年初出台的严防死守政策。上个月，中国大陆在广泛的抗议声中突然急转弯，放弃了严格的"清零"措施。

香港还取消了哪些防疫限制措施？

李家超说，此前进入香港大多数场所需要的疫苗通行证也将被取消。

核酸检测呈阳性的人也不再需要进行隔离。所有的社交隔离规则也将被取消。不过，除了运动时，在公共场所戴口罩的强制令仍将维持。

上周六，李家超已经宣布，香港将在1月中旬重新开放与大陆的边界。

香港和大陆之间的旅行限制从2020年初开始实施。由于两边的疫情爆发，取消限制的计划已经被多次推迟。北京周一宣布，从1月8日起结束对海外入境人员的核酸检测要求。

由于疫苗接种计划推广不顺，中国毫无准备的放松限制带来了新冠感染病例的大规模激增，医疗资源挤兑，脆弱人群承受很大牺牲。

(路透社、法新社）

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