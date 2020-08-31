 香港反送中被捕人数破万  五分之一遭检控 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.09.2020

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时政风云

香港反送中被捕人数破万  五分之一遭检控

香港反送中运动去年6月爆发，至今被捕人数突破一万大关，惟检控率约两成丶被定罪率不足5%，外界再一次质疑当局滥捕滥告。

Journalismus | Pulitzer-Preis für die New York Times (Reuters/T. Siu)

监警会报告指，72.6%香港市民不满意警方处理示威活动期间的整体表现，主要原因是认为警队使用过分武力。

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香港监狱管理局禁止对北京持批评立场的前主教陈日君对监狱囚犯一年一度的中秋月饼捐赠活动，称此举是 "出于政治动机 "。据报道，这位已经退休的香港主教驳斥了对他的这一指控。

《港区国安法》实施仅2个月，黎智英丶周庭等多名民主派人士被捕。最新民调显示，反对该法的比例较实施前要高，民众对反送中运动「五大诉求」的支持度也全面上升。

上周日香港数百人在示威期间被警方逮捕后，专家认为，随着北京通过港区国安法扩大拘捕的范围，香港将进入一个艰难时期。

去年721元朗事件是反送中运动的转捩点，港警拘捕受袭人之一丶民主派议员林卓廷，被指「原告变被告」，警方其後在记者会上「改写」事發經過，引起港人愤概。警方论述和事实有何不符？

北京试图改变香港「三权分立」的论述，继特首林郑月娥称香港是「三权分工」后，港澳办及中联办也发稿定调，「纠正」社会上的「错误説法」。

瑞士资深记者认为，中国是西方自由世界的大敌，西方国家应采取经济和外交手段，捍卫人类的共同价值。《经济周刊》指出，继香港之后，中国开始不断对台施压，而台湾民众也意识到北京的不可信赖。

（德国之声中文网）香港警方周二（8日）在脸书公布，自去年6月9日至今年9月6日，有10,016人因涉反送中运动被捕，当中已检控2,210人，检控比率约为22%。

警方表示三大控罪，依次为暴动（687人）丶非法集结（383人）丶藏有攻击性武器（327人）。

其中550人已完成司法程序，有462人须承担法律後果，包括被定罪丶签保守行为 (Binding over)丶获颁照顾或保护令，占完成司法程序人数的84%，但占总被捕人数仅4.6%。

逾7成港人不满意警方表现

外界一直质疑警方滥捕滥告，根据监警会5月发表的专题审视报告第15章，有多达72.6%香港市民不满意警方处理示威活动期间的整体表现，主要原因是认为警队使用过分武力／过於暴力（69.5%）。另有13.2%和12.6%市民分别不满警队滥用权力／违反规例和任意拘捕。

报告也提及针对警员的调查，结果显示仅55%的警务人员认同「不论对方的行为如何，都应该给予每一个人同等程度的尊重」，有43%警员表示经常感到愤怒，28%经常感到紧张或绷紧。这反映了相当部分警员对示威者的敌视，以及可能因情绪失控而使用不合比例的武力。

独立检讨委员会难产

由於监警会缺乏调查权及法定权力传召证人，完全依赖警方的资料，故被指「自己人查自己人」。反送中运动爆发以来，示威者「五大诉求」中最强烈的要求是成立「独立调查委员会」（Independent Commission of Inquiry）调查警察，但特首林郑月娥多次拒绝，指暴力分子希望以暴力威逼政府以满足他们的要求，「削弱警队会令暴力分子得逞」。

取而代之的是，林郑去年底宣布成立没有传召权丶调查权的「独立检讨委员会」（Independent Review Committee），审视社会持续动荡成因及香港深层次问题，原定今年2月公布细节却不见踪影，港府解释是受疫情拖延。至5月中，林郑突然宣布成立委员会的计划告吹，称有原答应参与的委员退出。

李澄欣/邹宗翰（综合报导）

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林郑月娥：能执行国安法很荣幸

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