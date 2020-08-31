香港反送中被捕人数破万  五分之一遭检控

（德国之声中文网）香港警方周二（8日）在脸书公布，自去年6月9日至今年9月6日，有10,016人因涉反送中运动被捕，当中已检控2,210人，检控比率约为22%。

警方表示三大控罪，依次为暴动（687人）丶非法集结（383人）丶藏有攻击性武器（327人）。

其中550人已完成司法程序，有462人须承担法律後果，包括被定罪丶签保守行为 (Binding over)丶获颁照顾或保护令，占完成司法程序人数的84%，但占总被捕人数仅4.6%。

逾7成港人不满意警方表现

外界一直质疑警方滥捕滥告，根据监警会5月发表的专题审视报告第15章，有多达72.6%香港市民不满意警方处理示威活动期间的整体表现，主要原因是认为警队使用过分武力／过於暴力（69.5%）。另有13.2%和12.6%市民分别不满警队滥用权力／违反规例和任意拘捕。

报告也提及针对警员的调查，结果显示仅55%的警务人员认同「不论对方的行为如何，都应该给予每一个人同等程度的尊重」，有43%警员表示经常感到愤怒，28%经常感到紧张或绷紧。这反映了相当部分警员对示威者的敌视，以及可能因情绪失控而使用不合比例的武力。

独立检讨委员会难产

由於监警会缺乏调查权及法定权力传召证人，完全依赖警方的资料，故被指「自己人查自己人」。反送中运动爆发以来，示威者「五大诉求」中最强烈的要求是成立「独立调查委员会」（Independent Commission of Inquiry）调查警察，但特首林郑月娥多次拒绝，指暴力分子希望以暴力威逼政府以满足他们的要求，「削弱警队会令暴力分子得逞」。

取而代之的是，林郑去年底宣布成立没有传召权丶调查权的「独立检讨委员会」（Independent Review Committee），审视社会持续动荡成因及香港深层次问题，原定今年2月公布细节却不见踪影，港府解释是受疫情拖延。至5月中，林郑突然宣布成立委员会的计划告吹，称有原答应参与的委员退出。

李澄欣/邹宗翰（综合报导）

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