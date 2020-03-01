香港"反送中"烟硝再起   疫情引发新一波衝突

(德国之声中文网) 上週六（2月29日）是"八三一"港铁太子站港警无差别袭击事件半周年，有网民到事发地点发起纪念活动给，抗议警方施暴。

2019年8月31日，正值"反送中运动"期间。当天深夜大批防暴警察及速龙小队警员冲进九龙太子站港铁车厢内，用警棍击打乘客，造成多人头破血流。警员还向车内市民喷洒催泪水和胡椒喷雾，有人跪地高举双手仍无法幸免，也有人相拥痛哭。事发画面被播出后引发舆论大哗，被视为香港警方在"反送中"期间过度执法的标志性事件。

据当地媒体《东网》及《苹果》报导，大批市民2月29日晚上约7时到太子站外聚集献花，期间有防暴警从旺角警署走出截查市民，多次清拆花坛及撕毁悼念贴纸，引起民众不满。

有示威者用镭射笔照向警署并掷鸡蛋，防暴警多次施放胡椒喷雾驱散，有记者被击中。至晚上10时许衝突愈演愈烈，有示威者堵路放火、投汽油弹，港警发射催泪弹镇压。

期间有便衣警员受袭，一度拔枪指向人群戒备。衝突持续至凌晨4时，警方共拘捕115人，年龄介乎15至54岁，包括一名休班男辅警，涉嫌非法集结被捕。

肺炎引发多区衝突

这是今年新冠肺炎疫情爆发以来，香港最大规模的警民衝突。由于疫情令民众不敢上街，近期抗争活动大部分是较小型的社区示威。

据《明报》报导，周日（3月1日）油麻地、筲箕湾、九龙湾等多区有游行，反对区内设立"指定诊所"接收肺炎轻症病人。港島筲箕湾一度有人堵路，防暴警到场戒备，游行者最终和平散去；九龙湾丽晶花园有百馀人游行，游行结束后，有人在屋苑内投掷疑似汽油弹。

早在一月底开始，粉岭、美孚、火炭、西贡等社区已先后爆发示威衝突，区议员批评港府事前没谘询地区意见，便徵用民居附近的未入伙公屋或文化馆作隔离营，有居民纵火抗议。

近期的示威主题大多围绕肺炎疫情，但也不难看到反送中运动的影子。在多个游行现场，民众手持"光复香港"及"香港独立"等旗帜，沿途高呼"光复香港，时代革命"、"封关保港，刻不容缓"、"五大诉求，缺一不可"等口号。跟"反送中"一样，示威者的矛头指向特首林郑月娥，指其为迎合北京，罔顾八成民意要求全面封关的诉求。

林郑支持率仅9%

据香港民意研究所上週二（2月25日）发布的最新民调，林郑最新评分为18.2分，较二月初跌2分，民望淨值为-74%，其中给她打出0分的受访者高达六成；其支持率仅9%，首次跌至个位数。而特区政府的最新满意率淨值同为-74%，创1997年有纪录以来新低。

调查亦显示，香港市民对"一国两制"的信心淨值为-41%，是有记录以来新低；对中央政府的信任淨值为-43%，创1992年有纪录以来新低。相反，对台湾政府的信任淨值为10%，较半年前大幅上升，创1996年以来新高。

香港中文大学社会科学院助理讲师锺乐伟分析指，当比较香港与其他国家、地区的防疫措施，港府明显没有以"香港人优先"，反之台湾方面"所有事以台湾人行先"，增加港人对台湾政府的信任。

香港民研主席及行政总裁锺庭耀则指，民调结果可见民情沸腾，同时民情与疫情相互扣连，更见问题複杂。

李澄欣（综合报导）