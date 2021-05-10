 香港反送中两周年 在台抗争者：被蔡英文遗弃 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.06.2021

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时政风云

香港反送中两周年 在台抗争者：被蔡英文遗弃

香港反送中运动两年以来逾万人被捕，不少香港年轻人转赴台湾希望安身立命。德国之声访问其中两位，发现他们当初的希望正逐渐破灭。

Hongkong Taiwanesische Flagge an Taiwans Nationalfeiertag

台湾没有《难民法》和完善的庇护机制，在台香港抗争者面临身份危机。

DW.COM

香港政制及内地事务局宣布，即日起（18日），香港驻台湾经济贸易文化办事处暂停运作。香港政府发言人表示，这一决定与台湾目前的疫情无关。台湾有学者分析认为，此举“是为关闭台湾驻香港办事处铺路”。

香港流亡人士罗冠聪7日在推特宣布英国政府已核准他的政治庇护申请，但他也同时呼吁英国政府能够协助更多寻求类似协助的港人。同日，英国政府揭晓一个数千万英镑的助港人计划。

一项最新调查显示，香港青年对于自身以及香港社会的未来并不乐观。超过半数受访者表示希望能离港发展。而近期的一系列调查显示，不少港人动了“出走”的念头。

通过炒作难民危机、煽动排外情绪发展壮大的右翼民粹政党“德国选项党”近期将矛头指向了来自香港的政治避难者。旅德香港人则指责该党“卑鄙地利用流亡港人来煽动排外情绪”。

（德国之声中文网）香港反送中运动两年至今，警方拘捕逾1.2万人，约2600人卷进漫长诉讼，当中约750人被控暴动罪，面临长达10年刑期。这两年不少前綫抗争者逃到台湾，但当地没有《难民法》和完善的庇护机制，香港青年要在台生活只能循「就学」和「就业」两个途径，惟前提是要有相关签证和居留身份。

18岁的在台港人Kristy（化名）2019年曾参与理大一役，当时因未成年，被警方抄录个人资料後获放行，但随时有被捕风险。她从理大逃出来後的半年，每几天要换住处以逃避警方追捕，在捉迷藏的生活中勉强完成高中文凭试，考上台湾的大学，去年9月以侨生身分到台湾读大学。

原以为抵台後能松一口气，可以专注学业和融入社会，但她很快遇到身份危机——她的护照明年夏天将过期，她因安全疑虑无法回港更换，届时就会变成无身份人士。

她对德国之声说：「除了即将失去出入境自由，我连留在台湾继续生活也有困难，因为以後找工作丶结婚丶申请居留，每一关都要有护照。而且台湾行政手续官僚丶死板，不能补交其他文件作替代，公务员会建议你回港补办，但我根本不能回去！」

Kristy在九七後出生，没有BNO护照，她形容台湾是她的唯一希望，现在却感到失望。「吸引了香港人才过来但没有下文，没想过後续怎麽协助和跟进，上面没有制定一套SOP，下面的公务员也不懂处理。」相较之下，和她同期流亡到英国的朋友很快获得当地居留身份，并开展庇护程序，手续具弹性和透明度，当事人明确知道多少年後能申请入籍。「他们前路清晰，可以安心生活和规划人生，我就要天天担心护照过期的问题。」

Taiwan | solidarische Proteste mit Hong Kong in Taipeh

台湾曾举办多场声援香港反送中运动的集会

《难民法》卡关16年未通过

有别於西方国家，台湾没有完善的庇护机制，内政部早在2005年提出《难民法》草案，2016年通过初审，但至今没有径付二读丶三读。反对声音主要担心会有中国渗透，而台湾宪法表明港澳与大陆地区不属「外国」，若制定《难民法》就意味着要修订对有关地区的「国籍」定义，牵一发动全身。

2019年9月反送中运动期间，香港众志秘书长黄之锋访问台湾并公开呼吁当局制定《难民法》，台湾总统蔡英文则表明没此必要，指现存《港澳条例》已有足够基础为港人提供必要协助。但多个人权组织都指出，由於台湾缺乏庇护机制，目前港人要先取得居留身份才可就学丶就业，身份问题影响到当事人生活的各个层面。

「每一日都想放弃」

记者访问另一位在台读书的香港学生，他表示希望使用在港抗争时的化名「生理盐水」，对他来说能延续抗争精神。他去年流亡台湾，来台後第二个月开始找学校，但因为没有居留身份而申请不到学校，而无法就学又无从取得居留证，形成恶性循环。他对德国之声表示当时感到绝望，「每一日都想放弃」，苦候一年半才循不便透露的「特别途径」申请到入学，取得学生签证及居留证。

在没有身份的一年半，他在台湾生活非常不便，小至买不到电话卡丶考不到驾照，大至租房子要找人代签租约，以及无法打工帮补生计，这一切都让他感到无助。「情绪很不稳定，高高低低，一直都很负面丶很辛苦，只有自己一个人。」

被问及希望台湾政府如何提供协助，他和很多流亡香港抗争者一样，都表现得消极和无奈。「生理盐水」不愿多说，只道：「台湾不是自己的地方，不可以有太多要求，否则会招人反感。」

Taiwan Präsidentschaftswahl 2020 | Tsai Ing-wen

蔡英文在2020年总统选举中大打「香港牌」

「蔡英文有否兑现承诺？」

Kristy也形容自己「寄人篱下」，处於「食物链最底层」，指台湾没有义务帮助香港人，自己在台没有发言权，但心情非常矛盾。「我也不想承认香港抗争者变成了蔡英文的政治手段丶筹码，但这是我的真实感受，有点被遗弃。当初蔡英文的选举宣传片有香港的抗争，一部分票源是来自香港因素，但她有没有兑现承诺？」

目前台湾协助港人是根据《港澳条例》第18条，「对於因政治因素而致安全及自由受有紧急危害之香港或澳门居民，得提供必要之援助」。台湾陆委会去年6月18日宣布《香港人道援助关怀行动专案》，​7月1日开始营运台港服务交流办公室，设「专案管理」服务。

Hongkong | Taiwan | Migration

台港服务交流办公室去年​7月1日开始营运

Kristy曾就护照问题向该办公室求助，职员却表示爱莫能助，仅着她继续以侨生身份就学，「多等几年」，等未来更多同类求助个案，才可给政府压力要处理。

「但什麽叫等几年？几年是多少年？在制度上会怎样解决？感觉他们只是答问题的机器，而题库内没有我问的问题，所以无法回答我。」她感到无奈和彷徨，也求助无门，「这个办公室是蔡英文政府成立的，连他们都帮不到我，请问还有谁可以帮我？」

德国之声就此向台湾陆委会查询，陆委会回应表示不评论个别个案，指因港人人道援助工作事涉机敏，为保护受助个案的安全及隐私，避免协处机制受到干扰及渗透，政府不便对外说明受助个案数目及相关资讯。

当局强调，对於进入台湾寻求人道协处的香港居民，政府审酌个案安全与自由受紧急危害程度，依据人道原则及相关法规妥适处理；对於进入协处机制之受助个案，交流办均指定专人，依不同对象不同需求分别提供协助丶协调，包括在台居住丶生活丶就学丶就业等事宜。

政府帮不上忙，Kristy只好自己想办法，现时把寄望放在同样曾在理大前綫丶目前有案缠身的香港男友，他本身已有台籍，若今年审讯结束丶走运不用坐牢的话，就可以赴台生活，两人拟赶在明年Kristy护照过期前结婚，「我才18岁，从没想过这麽早结婚，但护照过期後连婚也结不了，而且这是延长居留的唯一出路」。她承认这是权宜之计，「身份问题是个计时炸弹，结婚是延迟它爆炸的时刻，我婚後两年可以申请入籍，但还是需要护照和良民证等文件，到时一样会爆炸」。

Honkong Proteste Polytechnische Universität | Verletzter

参与反送中运动的香港人，很多都患上创伤後遗症丶焦虑等情绪病，图为一名被捕的理大示威者。

情绪困扰不敢求助

一场社会运动，彻底改变了无数香港青年的人生轨迹。「生理盐水」在台湾享有自由，却不自主，他终日郁郁寡欢，多次表示绝望，「因为自己的人生已成定局了，读完四年书还要在这里工作几年才有机会拿到身份，但这不是我想要的生活，谁会想离开自己的家？」

他透露，自己因反送中运动患上创伤後遗症（PTSD）丶焦虑丶躁狂等情绪病，但因为安全疑虑及曾被出卖，变得难以信任别人，加上在台湾学校内遭本地同学排挤，即使情绪困扰也不愿求助。

因理大一役患上创伤後遗症的Kristy，也表示感到漂泊，没有人能理解她的心情。「香港同学暑假还能回家，他们会讨论回去要吃什麽美食，而我连护照都快没有；有台湾同学家住万华，说因为疫情，暑假前都应该不能回家，妈妈会很想她。我在旁一边听一边忍住眼泪，因为我永远都不能回家。」

她说去年走得太急，没跟家人好好道别就离港，早年丧父的她，现在只剩下母亲在家，她顿一顿道：「妈妈身体不好，一个人孤伶伶在香港，我觉得很对不起她，我最大心愿就是回家跟她吃一顿饭。」而她明知道在可见的十年丶二十年，这也是不可能完成的愿望。

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  • London Aktivist Alan Li Tung-sing aus Hongkong

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    李东昇

    李东升为本土民主前线前成员，与黄台仰弃保潜逃到德国寻求庇护之后，于2018年获德国政府批出难民身份，2019年起在德国柏林的一所大学修读学位课程。

  • Taiwan Taipeh | Coronavirus | Buchhandlung Causeway Bay Books, Wiedereröffnung

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    林荣基

    2019年，香港铜锣湾书店店长林荣基因担心《逃犯条例》修订后，自己会被引渡到中国大陆，4月即流亡至台湾，隔年在台湾重开铜锣湾书店。


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