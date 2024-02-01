香港反修例佔領立法會案 共12人暴動罪成

2019年反修例運動，有示威者在七一佔領立法會，成為運動中最矚目和關鍵的時刻之一。14人遭控暴動罪，最終僅2名記者脫罪。罪成的包括香港藝人和社運領袖，他們將面臨最高十年監禁。
（德國之聲中文網）香港反修例運動期間，超過百名示威者闖進香港立法會，共14人被起訴暴動罪。6人不認罪的被告當中，4人在週四（2月1日）被裁定暴動罪有罪，包括香港演員王宗堯；餘下2名報稱記者的被告成功脫罪，但另一項「進入或逗留在會議廳範圍」罪成。全部人即時還押等候3月判刑。
2019年7月1日香港主權移交22週年，有反修例（反送中）示威者升級行動包圍立法會，不滿政府在港人和平遊行後仍拒絕撤回逃犯條例修訂。他們闖入和短暫佔領立法會數小時，議事廳和大樓內的區徽和多處被塗鴉破壞，有示威者宣讀「七一宣言」要求港府回應民意和落實普選，成為反修例運動其中一起最矚目的事件。
事件最終以防暴警察施放催淚彈和清場作結，大部分示威者在清場前自行離開。警方在事後展開拘捕行動，案件一直延至2023年才開審。
被告演員王宗堯供稱，當晚因為知悉有記者需要充電器，購買後進入大樓交給記者便離開。他說自己只在立法會大樓內逗留3至5分鐘，在會議廳更僅停留了27秒。法官認為當時警方準備清場，沒必要以身犯險，批評他砌詞解釋。法官稱從片段可見王宗堯曾與示威者擁抱、拍肩，顯示他表達支持和鼓勵，意在參與暴動。
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45歲的王宗堯是香港電視及電影演員，出道初期在台灣發展。他曾為黃之鋒等人創立的政黨香港眾志在立法會選舉中助選，並在2020年民主派初選中參與造勢活動。法官認為，王宗堯身為藝人的知名度會引起示威者注意，他出現於暴動現場是促使和協助暴動，裁定罪名成立。王聞判後一度拭淚，被押走時向女友揮手道別。
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至於2名暴動罪不成立的被告，供稱當時是網媒《熱血時報》記者和城市大學學生記者。法官接納兩人提出的採訪佐證，指找不到任何協助或支持暴動的行為。
不過，兩人被指控的另一項「進入或逗留在會議廳範圍罪」則成立，面臨最高3年監禁和2000港元罰款。法官指，事發時立法會已發出「紅色警示」，要求所有人離開，認為記者不可能不知情，但卻沒有聽從指示。城大學生記者被指在會議廳內觸碰被示威者撕毀的《基本法》小冊子，法官指記者採訪並非無限制，其行為屬不守秩序和干擾案發現場物品，與記者工作無關。
香港記者協會發聲明「對裁決感到非常痛心」，指基本法保障的新聞自由「毫無實際保障」，驚訝法官完全沒有給予考慮。記協憂慮在現今政治環境下傳媒的風險有增無減，此案例或進一步阻礙採訪工作。
審訊期間，被告之一林錦均爭辯自己在不自願下招認案情。他透露在2019年8月回中國內地探親時，被公安以「尋釁滋事罪」扣留和盤問衝擊立法會一事，被迫寫下悔過書和承認參與示威。同年9月有港警到內地看守所會見他，威脅若不招認將無法回港，他於是承認曾撞擊玻璃，一個月後被公安移交回港。但港警在庭上否認在內地進行調查，僅稱北上為核實被告身份。
有被告當時在會議廳內被拍到沒戴口罩，呈堂證據影片中他接受傳媒訪問時說，決定留守議會已預料會坐牢「十年八年」，稱在香港長大「很喜歡這種有自由、尊嚴的生活」。另一人被拍到推倒時任特首林鄭月娥的肖像。
其餘已經認罪的8名被告，包括多位較知名的社運人士，例如：被控民主派初選顛覆政權案正被還押的鄒家成和劉穎匡、前香港大學學生會會長孫曉嵐等。案情指，警方在會議廳內被撕毀的《基本法》小冊子上找到鄒家成的指紋，部分人則被拍攝到身處立法會內向媒體及示威者發言。他們早前已經被收押，稍後所有被告會逐一向法庭陳情，讓法官考慮刑期。
在香港現行法例下，暴動罪最高刑期是判囚10年。港府本週提出基本法23條立法方案，建議訂立新的「叛亂罪」針對危害國家安全和主權的暴動行為，並提高刑罰。
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