 香港单日确诊破百例 全球病亡例破60万 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.07.2020

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时政风云

香港单日确诊破百例 全球病亡例破60万

入夏后新冠疫情不但没有结束，还随着世界各地逐步解封出现新一波的回升。香港单日新增逾百例，港府宣布收紧措施。

Hongkong | Coronavirus | Passanten mit Mundschutz (picture-alliance/dpa/abaca/T. Keith)

香港爆发第三波疫情，更创下单日新增确诊病例新高。

(德国之声中文网) 世界各地逐步恢复商业活动的同时，疫情也迎来了新高峰。世界卫生组织周六(7月19日)再次公布新冠肺炎的全球单日新增确诊病例创下新高，单日新增259,848例，是继周五以237,000创下新高之后，连续第二天打破记录。

根据约翰霍普金斯大学统计，全球新冠确诊病例为14,438,338例，死亡病例超过60万例，达到605,050万例。

香港: 单日新增逾百例

香港第三波疫情大爆发，香港媒体报导，截至19日凌晨0时，香港单日新增108起确诊病例，当中83例为本土病例。此数字不但是近期疫情新高峰，也是香港自从新冠肺炎爆发以来的最高记录。当局表示，本土病例中有48宗个案源头不明。

香港特首林郑月娥在当日下午召开记者会时宣布进一步收紧防疫措施，从20日起至26日止，公务员在家工作，政府只提供紧急及必须服务。晚上六时至早上五时禁止在餐厅内用的措施继续。

《香港独立媒体》报导，香港卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君明言市民必须自律，否则香港的医疗体系将会崩溃。

《香港01》报导，香港恒生银行屯门分行有员工确诊新冠肺炎，带动各大银行调整服务措施。恒生银行关闭该分行14天，彻底清洁消毒。汇丰银行、中银香港、东亚银行、招商永隆银行、大新银行等皆调整营业时间或关闭分行。

中国: 本土病例来自新疆

中国国家卫健委20日早上宣布，7月19日0-24时中国新增确诊病例22例，当中17例本土病例全数都在新疆。境外输入5例、无症状感染者13例。

中媒央视称官方已经减少新疆乌鲁木齐地铁、公交和出租车班次，也对小区实施封闭式管理。

南非跃升全球第五

美国仍然是全球确诊病例最高的国家，但是南非共和国急起直追，目前成为世界上确诊病例第五多的国家，达到364,328例，大约是非洲大陆确诊病例总数的一半。南非的情况预示着非洲其他医疗资源更匮乏的国家可能面临的危机。

目前全球确诊病例前五名依次是美国、巴西、印度、俄罗斯、南非。

张慈/李澄欣(综合报导)

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