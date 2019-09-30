香港十一多区衝突﹕警開六槍 一人中彈重伤

（德国之声中文网） 10月1日当天香港警方在荃湾、黄大仙、屯门等多处地点展开驱散和逮捕行动，并释放催泪弹，理由是激进示威者堵塞道路、焚烧国旗、縱火等。 香港警務處處長盧偉聰深夜召開記者會，公佈這天逾180人被捕，並確認警方總共發射6發實彈，涉及荃灣、油麻地、黃大仙3個地點。

其中，在荃湾大河道有示威者中枪受伤，被送往医院救治。香港当地媒体报道称，中枪者为中五级学生，伤势危殆，已经接受手术救治。香港大学学生会校园电视发布的现场视频片段显示，事发当时，这名学生向警员挥舞短铁棍，警员转身之后开枪，近距离击中他左胸部位。明報引述消息指，子彈距離他的心臟只有3厘米。

另外，在弥敦道附近有警员遭到示威者包围殴打，头部流血。警员此后拔枪兩度向天鳴槍示警，幸而无人中枪受伤。

盧偉聽在記者質問下為開槍警員辯護，指其決定「合法合理」。他表示下屬在生命受威脅下才迫不得已開槍，又辯稱該名中五學生中槍的位置是「左邊肩膀附近」。而截至午夜十二時，香港医管局供報受伤送院人數增加至74人，年齡屆乎11至75歲，當中兩人危殆、兩人嚴重。

香港一名示威青年与警方对抗时被开枪击中的消息传出后，本周二， 欧盟呼吁各方克制，避免事态升级。欧盟发言人科西扬奇（Maja Kocijancic）周二向记者表示，“鉴于香港骚乱和暴力持续，欧盟再次强调，对话、避免事态升级以及克制是前进的唯一道路。”她说，尽管已采取了初步的积极措施，让公众和社会各界参与对话，但仍需要继续努力恢复信任。“她同时表示，抗议活动开始三个多月后，和平集会示威的权利必须根据香港基本法和国际承诺得到维护。”

而在黄大仙附近，大批示威者与警方对峙，有人在当地街区投掷燃烧物品，有电摩托车着火并冒出大量浓烟。在屯門也有激烈警民衝突，有防暴警制服示威者，也有警員遭圍攻。港鐵在這天總共關閉超過40個地鐵站。

10月1日，游行未被批准, 仍有万人上街

未被允许的游行示威

十一当天的系列抗议活动开始于下午1点左右。在港岛铜锣湾闹市，许多民众参与民阵副召集人陈皓桓与李卓人、何俊仁等几位前民主派议员发起的示威活动，并打出"结束专政，还政于民"的标语。参加游行的还包括壹传媒创办人黎智英、泛民派政治人物梁国雄等人。

在反送中运动中扮演重要角色的政治组织"民间人权阵线"（民阵）此前曾申请在十一当天游行，但没有得到警方批准。

抗议民众因此转为网上呼吁动员，在香港黄大仙、沙田、屯门、荃湾等多个区域举行自发游行集会，其中包括在港岛铜锣湾区按照民阵原定路线，从铜锣湾到中环遮打花园游行示威。

响应港岛游行的市民占据了主要干道的所有行车道，记者目测人数过万，也有不少人站在人行道上呼喊口号和打气。除了以往游行经常出现的口号，今天许多人高喊「没有国庆、只有国殇」，表达他们对中共政权的不满。记者也看到有人张贴中国国家主席习近平的巨型头像，部分示威者向其扔鸡蛋。

游行发起人之一、支联会秘书李卓人向德国之声表示，今天参与的人数显示民众怒火不减。他们也以不申请警方批准，作为一种公民抗命：「香港人对中共70年专政，特别是整个反送中运动期间，对香港人权民主的拑制。我们知道警方想禁止所有十一游行，但我们要告诉中共和港府，我们会继续行使我们的权利。今天看到许多香港人同行，反映公民抗命无畏无惧。」

和平示威演变成暴力冲突

十一是国定假日，但香港市面的气氛犹如死城。港铁今天关闭超过20个车站，其中荃湾线和马鞍山线甚至整条停驶。全港大约30个大型商场不营业，市面也有不少小店休息。响应到铜锣湾参与游行的陈小姐接受德国之声访问时如此形容：「彷彿出现在街上就是罪，好像大陆一样戒严了，什麽都不许做。但香港其实是很安全的，如果没有滥用制度暴力的情况，香港市民是很好的，绝对不是什麽恐怖主义。」她说已经有被捕的心理准备，但依然要行使自己的集会权利。

对于中国国庆70周年，不少示威者都向德国之声表示，他们并不感到高兴。陈小姐说：「我不觉得值得开心，香港现在有那麽多人牺牲，那麽多人受伤被捕。政府不只没有反省和对焦地处理，还在自欺欺人国泰民安，这是不应该的。」与她同行的蔡小姐形容，她在这天感到难过，因为香港正发生很多不公平的事，而政府试图用各种手段威吓人民。

在香港土生土长的年轻示威者A先生称十一为「国殇」，他告诉德国之声：「在这几个月，对许多心繫香港的人来说其实没有放过假。看到香港发生这些事，有持枪持棍的人可以乱打人，打记者、市民、议员，他们什麽都做了，但到了今天仍然没有任何人受到惩罚，我觉得是不可接受的。」

游行队伍到达原定终点中环遮打花园后继续前进，走到接近中联办的上环区，由于有大量警察守卫，民众随后折返至金钟政府总部外与警方对峙。警方随后在高处多次施放催泪弹，射向地面的群民，并出动水炮车发射蓝色催泪水剂，瞄准的方位有大量媒体採访，许多记者走避不及。示威者同时也向警方扔汽油弹，在沿途焚烧庆祝十一国庆的大型横额和国旗，有人在警方追捕期间被制服在地。入夜后，警民继续在湾仔和铜锣湾一带展开攻防战，直至深夜才告終。