香港医院人满为患 抗疫进入“战场模式”

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据港媒2月17日报导，香港在过去24小时新增约新冠确诊病例超过6000例，再创单日新高。一些急诊室也爆满。法新社记录了一家香港医院外的场景：多名老年患者蜷缩在毯子下瑟瑟发抖；人们带着孩子在寒风中等待就诊。
香港確診數字屢創新高，每天都錄得數以千計新症，預計上升趨勢仍會持續，各條防疫戰線都在崩潰邊緣。病患和醫護如何經歷這一波疫情？在動態清零或與病毒共存之間，香港的抗疫路如何走下走？德國之聲訪問了確診者和醫護界，了解他們的心聲。
香港两周多来新冠确诊病例持续攀升，累计已有超过10000多宗新增本地感染。特首林郑月娥表示，第五波疫情来势汹汹，大大超出了特区政府的应对能力。特区政府定当竭尽所能，以“动态清零”为目标，用好中央在抗疫经验上的指导和人力物资的支援。
香港周六公布新增确诊病例1514例，创下新的纪录，已向中国内地寻求支持，或建港版“火神山”式的临时隔离及治疗设施。
香港2月16日通報的新冠確診案例再度飆升，目前已知有超過4千起確診案例與超過3千例初步確診案例。中國國家主席習近平也指示港府負起抗疫的責任，盡快讓疫情受到控制。
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