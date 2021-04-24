香港医院人满为患 抗疫进入“战场模式”

醫患眼中的疫情：香港走在正確的抗疫路上嗎？

香港確診數字屢創新高，每天都錄得數以千計新症，預計上升趨勢仍會持續，各條防疫戰線都在崩潰邊緣。病患和醫護如何經歷這一波疫情？在動態清零或與病毒共存之間，香港的抗疫路如何走下走？德國之聲訪問了確診者和醫護界，了解他們的心聲。