 香港医院人满为患 抗疫进入“战场模式” | 在线报导 | DW | 17.02.2022

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香港医院人满为患 抗疫进入“战场模式”

据港媒2月17日报导，香港在过去24小时新增约新冠确诊病例超过6000例，再创单日新高。一些急诊室也爆满。法新社记录了一家香港医院外的场景：多名老年患者蜷缩在毯子下瑟瑟发抖；人们带着孩子在寒风中等待就诊。

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