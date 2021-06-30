 香港区议员宣誓在即 港媒：恐有230人遭DQ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.07.2021

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香港区议员宣誓在即 港媒：恐有230人遭DQ

港媒报导指出，随着香港区议员宣誓在即，近日已有73名民主派区议员因避免被追讨薪资与DQ而宣布辞职，港媒估计，会因不符合宣誓资格而被DQ的区议员恐高达230人。

Hong Kong | Regionalwahlen

2019年11月，民主派在香港区议会的选举中大获全胜，掌握了所有区议会的多数席次。

(德国之声中文网) 随着香港即将举行区议员的宣誓，多家港媒报导香港政治圈传出会因不符合宣誓资格而丧失议员身份的高达230人。香港《立场新闻》报导，除了被取消议员资格外，这些区议员还会被追讨上任至今近百万的薪津。

为了避免这样的情况，至7月8日已有73名民主派区议员自行辞职。《立场新闻》统计，加上之前因不同原因辞职的区议员，目前已有112名民主派区议员在宣誓前辞职，或表明不宣誓，这个数字占民主派区议员总数的三成。

经过《香港01》盘点之後，发现沙田丶屯门和深水埗三区的区议员离职情况最严重，各有12名丶11名与8名区议员表明离职。原本有19名区议员的民协已有14名区议员决定辞职，而社民连也表示，其副主席岑子杰及行委曾健成也於8日决定辞去区议员的职务。

此前，两人已被警察以「​​「串谋颠覆国家政权」及「煽惑未经批准集结」。社民连表示，两人是在「刑期在前，DQ在後，并在破产威胁当前的情况下才做出相关决定。」该党在声明中写道：「我们当持续抵抗暴政，与劳苦大众一起继续建设民主，改善民生。失去议席，失去自由，我们也不会失去理想和尊严！」

民主派暂时保有多数优势

《香港01》在报导中也统计，虽然有大批民主派区议员已先辞职，但目前民主派在各区议会仍保有多数的优势。不过，九龙城的区议会在3名民主派区议员辞职後，目前泛民只以一席的差距保住多数的优势。

目前情势看似仍对泛民派有利，但《立场新闻》分析，如果各区议会之後继续有民主派区议员辞职，或是香港政府展开大规模的DQ的话，亲北京的建制派便有可能重夺部分区议会的主导权。

Hongkong Lokalwahlen

但在港府宣布近日将开始要求区议员宣誓后，已有超过百名民主派的区议员先后宣布辞职。

部分沙田区的区议员在宣布辞职後，7月8日仍就地方问题召开记者会，沙田区议会的区议员丘文俊也在脸书上表示，现在每一日的无力感压抑得令人透不过气来，出任区议员已经不能畅所欲言地为香港市民服务，万分不舍及无奈下决定辞任沙田区议员一职。

然而，也有区议员表明不会自己辞职。元朗区议员黎国泳在脸书专页上指出，自己是透过史上最多香港人参与的选举，投票选出的民选议员，所以他决议继续向选民履行职务，并说自己坦然面对，问心无愧。

美总统拜登延长对港国家紧急状态令

此外，美国总统拜登7月7日决定将前总统特朗普在任时对香港局势颁布的国家紧急状态令延长一年。他在公告中表示，香港的状况，包含中国近期从根本上破坏香港自治的行动，持续对美国的国安丶外交政策和经济构成特殊威胁，所以美国将2020年7月14日宣布对港的国家紧急状态延续至2021年7月14日之後。

中国外交部的驻港公署7月8日也针对此事发布声明，指责美国「不思悔改，错上加错」，表示中国对此感到愤慨，对美国一再插手香港事务和中国内政表示强烈不满与坚决反对。

(综合报导) 

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