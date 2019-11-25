香港区议会选举 中国网民怎么看

（德国之声中文网）在选举结果出炉的本周一（11月25日），中国主要的官方媒体对这一受到全球瞩目的选举，只简要称投票举行，却不提计票结果。

被各大媒体转发的新华社的新闻通稿，关于投票结果，仅一句"18个选区452个区议会议席全部产生"，完全没有说明不同阵营的席次分配情况。文章虽指出本届区议会选举是香港修例风波以来第一场全港性选举活动，但马上强调"过去5个多月中，乱港暴力分子与外部势力遥相呼应，不断制造、升级暴力活动，造成香港社会政治氛围对立、社会情绪撕裂、经济民生发展受挫。持续数月的社会动荡，严重干扰了选举进程。"

民意出来了，怎么办？

不过在社交平台上，还是有不少中国网友在关注此次选举，并对官媒的无语表示不满。微博用户"老叟看资讯"说："别不承认事实，香港区议会选举结果告诉我们，选票代表民意。"

"厚德载悟"写道："泛民获得大胜！所获席位远超预期。香港市民已用选举表达了民意。这样的民意需要不需要尊重？要不要接纳？要如何采纳？……中联办港澳办应该自省引咎，不能再自欺欺人了。"

"疾风中青勁草"则推测，"也許對區選的報導不多，也引起了大家的不滿，但這就是怕挑起大家對香港的仇恨，都是在保護大家呢！"

也有人对选举结果提出质疑。用户"利泽中二 "问道："这次香港的区议会选举没作弊才有鬼了，泛民选上去一堆都是什么玩意？……不明白建制派为什么如此不紧不慢，没几个人推动一下对选举结果进行一次整体复核查票的。"

"渎汰汰"也指出："建制大败获得4成总票数却只赢得了1成议席，证明了选举制度是有问题的！" ​"吃香喝辣玩在香港"则提醒："是的，167万人让泛民得到议席；但不要忘记，香港有123万人明确表示要「反暴力」，希望香港回复正常。"

在审查之下的微博上，所能看到的发言基本在就事论事，尚属理性平和。"不爱画画的桑桑"抱怨说："新浪还在拼命的压热搜，粉饰太平，我自己都快不相信，墙的主作用在于保护我们幼小的心灵。"

"精神胜利"

官媒《环球时报》主编胡锡进也在社交媒体发布视频，评论香港区议会选举。他反驳了"泛民派大胜建制派"的说法，认为没有出现"很多人预测香港的中间选民全倒向了泛民"的现象，"4比6格局在席位背后的实际票数中得到保持"。因此"香港并不是反对派和西方宣扬的那样民意出现'重大改变'，建制派的民意基本盘仍在"。

他还解释说，香港的区议会本来不是用来"搞政治的"，而是呼应基层选民民生诉求的，更像是大陆的"居委会"。"这波泛民议员却一上来就热衷玩政治。这可不是香港的好兆头。"有微博评论对此质问："居委会选举就不能算作政治与民意的体现了吗？！逆向来思考，怪不得香港会发生暴乱！"

而YouTube上对这条视频的评论，大多是在反驳胡锡进的论据，认为这是自欺欺人的"精神胜利法"--"老胡又在丧事喜办了！"

"失败就失败，别粉装太平，欺骗自己也欺骗国民。中联办这些玩意都做了些什么啊。中央没人对此负责嘛？"

"请求老胡别再一味宣传你的沙文主义思想了好吗？总说得什么都是恩赐给别人一样？谁听了都不舒服。就不能多条件去客观分析问题吗？"

"面对现实吧，如果大多数人把这次选举当做立法会选举甚至"公投"。那不是说输的更惨吗。不要再搞普惠制，优先爱国者，稳住警察队伍。"

有人表现淡定："香港民意已去，别强求。过好自己日子就可。"也有人主张强硬："什么时候你们才能丢掉幻想，准备斗争呢？香港人不是同胞！"