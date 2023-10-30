香港区议会选举提名结束 民主党无人入围

（德国之声中文网）香港区议会选举将于12月10日举行，提名期于10月30日结束。香港民主党表示，该党六名拟参选的党员最终未能得到足够的提名，未能报名参与区议会选举。民主党是香港最大的民主派政党。

2019年，在香港反修例抗议活动的高峰期，民主派政党以压倒性优势赢得了上届区议会选举。但在抗议活动被平息后，北京强化了对香港社会的管控。实施了港版国家安全法，并对选举程序进行了彻底改革。

今年5月宣布的选举改革方案将区议会的直选席位从452个减少到88个，政府称此举旨在 "排除反华和破坏稳定的势力"。

根据参选提名规定，直选参选人要获参选选区至少50名选民提名，更要获地区三个由政府任命的委员会（简称三会）中每会各至少3名委员提名，即至少9名三会成员提名，方能满足提名要求。包括美国和欧盟在内的批评者认为，这一改革进一步巩固了北京对这座城市的专制控制。

民主党主席罗健熙表示，虽然有个别参选人得到个别三会成员提名，惟最终未能达到提名门槛、未能参选。

香港主權移交25年，台灣人怎麼看？

李家超：参选人要自己找原因

根据法新社的统计，在申请参加区议会选举的172名候选人中，70% 以上本身就是三个委员会的成员。

在成功报名参加直选的候选人中，超过四分之一来自香港最大的亲北京政党民建联，该党拒绝透露有多少党员参加了三会。

民主派小党民协（ADPL）的候选人郭伟诚对法新社说，他没有得到任何提名人的支持。 "选举制度要求我从对手那里获得提名，他们会这么做吗？"他说。 "天平已经倾斜，人们可以清楚地看到这一点。“

香港特首李家超上周曾表示，区议会选举过程透明公开，争取不到提名票可能因为提名人认为参选者做不到区议员责任、对其表现有保留或不信他真诚拥护《基本法》，参选人要研究自己是否出现问题。他强调提名者有责任判断参选人是否符合爱国爱港、真诚拥护《基本法》和效忠特区。

2021年，中国全国人大修改香港立法会选举制度，废除区议员在立法会及选委会的所有席次。同年，港府修例要求区议员宣誓，被指危害国安的议员会被褫夺议席及禁止参选五年。最终逾300名区议员在宣誓前辞职、离港，或被港府裁定宣誓无效而取消议席。



香港的变迁 1843年的香港黄泥涌谷地 这幅钢板画据信描绘的是1843年左右香港黄泥涌谷地。图中央的竹制导水管用以连接附近的引水道，将水引流作灌溉之用。自秦朝被归为中国版图后，香港一直以农业、捕鱼及盐业为主要产业，十九世纪前未在历史舞台上有重大影响。1841年香港开埠后，英国政府正式将此地命名为“香港”。

香港的变迁 1860年的香港 第一次鸦片战争（1839年至1841年）后，清政府被逼于1841年签订《穿鼻草约》、1842年签订《南京条约》，将香港岛割让予英国。1856年英国发动第二次鸦片战争，清廷再败于英法联军，被逼在1860年签下《北京条约》，把九龙半岛的南端地区再割让给英国。

香港的变迁 1880年左右的香港人 这是一张描绘1880年左右一群香港人下棋、抚琴、写字的图片。1898年，清政府在甲午战争中战败，英国强迫清政府缔结了《中英展拓香港界址专条》。中方同意把九龙界限街以北直至深圳河的新界地域，以及235个岛屿租借予英国，为期99年。

香港的变迁 1910年左右的香港 这张照片摄于1910年左右。当时，香港已从一个昔日的小渔村发展为中国移民的聚居地，转口港及通商中心。

香港的变迁 1910年左右的香港皇后大道 皇后大道是香港开埠之后的第一条修建的主要道路。香港1842年成为自由港后，工商业、金融业及公共事业均不断发展。1911年，九广铁路正式贯通，香港大学也于这一年正式成立。在司法方面，香港采用二元化法律体系，一方面引入英国法基础上的普通法体系，另一方面保留清代的部分法律和习惯。

香港的变迁 1940年的香港金融区 这是1940年2月27日拍摄的香港金融区的照片。二战期间，日军从1941年12月25日至1945年8月15日占领香港。日本投降后，英国收回香港。

香港的变迁 1984年中英签署香港问题联合声明 1984年12月19日，英国首相撒切尔夫人和时任中国国务院总理的赵紫阳签署关于香港问题联合声明。中共中央顾问委员会主任邓小平、中华人民共和国主席李先念出席了签字仪式。根据该声明，中华人民共和国政府决定于1997年7月1日对香港恢复行使主权。按照邓小平提出的方针，香港在主权交接后实行“一国两制、高度自治、港人治港、现有的资本主义生活方式五十年不变”。该方针被载于《中英联合声明》第三条及附件一。

香港的变迁 1997年香港政权交接仪式 1997年6月30日23时42分，中英两国政府香港政权交接仪式在香港举行。随着英国国旗的降下，英国在香港一个半世纪的殖民统治宣告结束。

香港的变迁 《基本法》生效 在香港主权交接仪式后，江泽民和英国王储查尔斯握手。两人身旁分别是时任中国总理李鹏和英国首相布莱尔。按照1997年7月1日生效的《香港特别行政区基本法》第五条，“香港特别行政区不实行社会主义制度和政策，保持原有的资本主义制度和生活方式，五十年不变”。

香港的变迁 2014年的雨伞运动 2014年9月26日至12月15日，香港发生一系列争取真普选的公民抗命运动，俗称雨伞运动。示威者的主要诉求为争取行政长官选举的公民提名权，以及废除立法会功能组别。运动的主要象征是黄色的雨伞。示威者的诉求全部被拒绝，运动以失败告终。

香港的变迁 2019年的反送中运动 2019年3月15日，香港民众掀起抗议运动，反对允许将香港的犯罪嫌疑人引渡至中国内地受审的《逃犯条例修订草案》。示威者重新提出“光复香港，时代革命”的口号。7月中旬，示威者与警方之间的冲突加剧，大批示威者被逮捕。2020年初，新冠疫情从中国大陆传入香港后，反修例运动受其影响而开始减弱。

香港的变迁 2020年通过港区国安法 2020年6月30日，中国人大常委会通过港区《国家安全法》，针对颠覆国家政权丶分裂国家丶恐怖活动，以及外部势力干预等四种行为。该法凌驾于《基本法》之上，冲击了香港的行政丶立法丶司法丶传媒丶教育等各领域，标志着香港的公民社会走向终结。



（综合报道）

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