香港区议会选举投票率创新低

（德国之声中文网）香港选举事务处周一（12月11日）公布，本届区议会选举地方选区共约119万名选民投票，总投票率为27.54%。这个数字创下了史上新低，远低于2019年的上一次选举，也低于原来的最低纪录，即1999年的35.8%。此前，据港媒“香港01”报导，相关部门曾约见地区人士，盼区议会选举达3成投票率。

据路透社报导，目前仅存少数的民主派地方政治人物黄丹晴表示，投票率低可被视为民众开始觉得“选举没有意义”，即使是建制派支持者也开始自问“为什么要去投票”，因为他们感觉“一切都是一样的”。

本届区议会选举原定的投票时间是10日上午8时半至晚上10时半，但在晚间8点多，选举管理委员会突然称“电子选民登记系统故障」，因而延长投票时间1个半小时，至午夜结束。

外界质疑这是为了拉高投票率，但选管会否认，称投票率不是考虑因素，此举是考量到选民是否受影响。香港特首李家超则说，不应因系统故障而“抹杀整个选举”。

2019年的选举在2019年“反修例”大规模抗议期间举行，创下了71%的历史最高投票率，并为民主派带来压倒性胜利。然而，随着北京于2020年强加的国家安全法和今年早些时候市政当局对议会组成的改革，政治反对派遭到了广泛打压。

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政府淡化投票率低下

政府官员淡化了投票率作为改革成功的度量标准的重要性。政制及内地事务局局长曾国卫周五表示，不投票并不一定意味着反对选举，并补充说一个人不参与可能是由于其他原因。

尽管政府官员淡化了低投票率的重要性，但香港浸会大学的政治学家陈家洛向法新社表示，经过这次选举，区议会将名义上表现为地方咨询机构，实际上成为政府的回音室，目的是实现100%的政治控制。

“我们4年前看到的广泛政治声音现在都消失了，”27岁的邓女士向路透社表示，她表示将抵制投票，仅愿意透露她的姓氏。

21岁的大学生Timothy Cheung也在香港地方选举规则变更后决定不投票，表示他的同龄人也打算弃权。“就算我投票也没用。所有候选人都倾向于一边，”他说。他指的是候选人亲政府的背景。

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据当地媒体报道，为防止选举中的干扰，全市部署了超过12,000名警察。同时，政府加大了对投票的宣传力度，包括举办嘉年华会、户外音乐会和免费入场参观博物馆等活动。国泰航空也提供了折扣机票，鼓励居民回港投票。

当局试图激发选举热情，在全市张贴海报，鼓励香港人参与，但周日上午，富裕的半山区的投票站似乎选民寥寥。

“爱国者治港”的关键一步

李家超表示，此次选举是实施“爱国者治港”原则的关键一步。他指出：从现在开始，区议会不再是过去那种破坏政府管理和危害国家安全的平台。

香港的18个区议会主要处理本地级别问题——如卫生、交通路线或公共设施的充分性。

据包括“香港01”在内的当地媒体报道，截至当地时间下午5点半，投票率维持在大约21%的水平，低于香港2015年和2019年的区议会选举，也低于2021年的立法会选举。

香港特区立法会2023年7月初通过的《2023年区议会（修订）条例草案》将直接选举的席位从462个削减至88个，直接选举席位的比例从大约90%削减到大约20%，甚至低于1980年代在英国统治下首次引入这些机构时的水平。

剩余席位由特区领导、亲政府人士和乡村土地拥有者控制。候选人需从政府任命的委员会中获得提名，实际上排除了所有亲民主派团体。同时有超过70%的直选席位候选人是这些委员会的成员。

所有候选人现在必须接受国家安全背景审查，并获得亲政府委员会的提名。至少3个亲民主派团体，包括温和派和一些亲北京人士，都未能获得足够的提名。

警方对反对派采取行动

此外，包括三名活动家和一对夫妇在内的五人因涉嫌破坏选举被逮捕，其中一人为政府工作。反对派政党“社会民主连线”计划举行小型抗议活动，但其成员在中环被警方拦下并搜查后被逮捕。警方称，有三人“试图煽动他人扰乱区议会选举”。

同时香港廉政公署表示逮捕了一对夫妇，他们涉嫌“在社交媒体帖子上留言”，煽动人们投无效票。“社会民主连线”称这次逮捕“极其讽刺和荒谬”。周五，警方就曾逮捕了一名77岁的男子，罪名是“企图进行煽动性行为”。本周二，一名38岁的男子因转发一段涉嫌煽动人们抵制选举的海外评论员视频而被起诉。

香港浸会大学的政治学家、前亲民主派立法会议员陈家洛说：“在今天的香港，谈论民主或民主化变得非常困难。”他说：“他们（香港政府）现在所做的，就是安装所谓的‘仅爱国者治理’的架构。”

“香港必须由爱国者治理——这是我们的原则，”一位姓李的土木工程师向法新社表示。他补充说“仅仅因为某些（候选人）不能参与并不会影响选举”。

这次选举被视为香港政治环境的一个转折点，标志着自1997年香港回归中国以来，北京对该地区的控制不断加强。同时也是1982年香港第一届区议会直选以来，首次没有任何民主派人士参选。

香港的变迁 1843年的香港黄泥涌谷地 这幅钢板画据信描绘的是1843年左右香港黄泥涌谷地。图中央的竹制导水管用以连接附近的引水道，将水引流作灌溉之用。自秦朝被归为中国版图后，香港一直以农业、捕鱼及盐业为主要产业，十九世纪前未在历史舞台上有重大影响。1841年香港开埠后，英国政府正式将此地命名为“香港”。

香港的变迁 1860年的香港 第一次鸦片战争（1839年至1841年）后，清政府被逼于1841年签订《穿鼻草约》、1842年签订《南京条约》，将香港岛割让予英国。1856年英国发动第二次鸦片战争，清廷再败于英法联军，被逼在1860年签下《北京条约》，把九龙半岛的南端地区再割让给英国。

香港的变迁 1880年左右的香港人 这是一张描绘1880年左右一群香港人下棋、抚琴、写字的图片。1898年，清政府在甲午战争中战败，英国强迫清政府缔结了《中英展拓香港界址专条》。中方同意把九龙界限街以北直至深圳河的新界地域，以及235个岛屿租借予英国，为期99年。

香港的变迁 1910年左右的香港 这张照片摄于1910年左右。当时，香港已从一个昔日的小渔村发展为中国移民的聚居地，转口港及通商中心。

香港的变迁 1910年左右的香港皇后大道 皇后大道是香港开埠之后的第一条修建的主要道路。香港1842年成为自由港后，工商业、金融业及公共事业均不断发展。1911年，九广铁路正式贯通，香港大学也于这一年正式成立。在司法方面，香港采用二元化法律体系，一方面引入英国法基础上的普通法体系，另一方面保留清代的部分法律和习惯。

香港的变迁 1940年的香港金融区 这是1940年2月27日拍摄的香港金融区的照片。二战期间，日军从1941年12月25日至1945年8月15日占领香港。日本投降后，英国收回香港。

香港的变迁 1984年中英签署香港问题联合声明 1984年12月19日，英国首相撒切尔夫人和时任中国国务院总理的赵紫阳签署关于香港问题联合声明。中共中央顾问委员会主任邓小平、中华人民共和国主席李先念出席了签字仪式。根据该声明，中华人民共和国政府决定于1997年7月1日对香港恢复行使主权。按照邓小平提出的方针，香港在主权交接后实行“一国两制、高度自治、港人治港、现有的资本主义生活方式五十年不变”。该方针被载于《中英联合声明》第三条及附件一。

香港的变迁 1997年香港政权交接仪式 1997年6月30日23时42分，中英两国政府香港政权交接仪式在香港举行。随着英国国旗的降下，英国在香港一个半世纪的殖民统治宣告结束。

香港的变迁 《基本法》生效 在香港主权交接仪式后，江泽民和英国王储查尔斯握手。两人身旁分别是时任中国总理李鹏和英国首相布莱尔。按照1997年7月1日生效的《香港特别行政区基本法》第五条，“香港特别行政区不实行社会主义制度和政策，保持原有的资本主义制度和生活方式，五十年不变”。

香港的变迁 2014年的雨伞运动 2014年9月26日至12月15日，香港发生一系列争取真普选的公民抗命运动，俗称雨伞运动。示威者的主要诉求为争取行政长官选举的公民提名权，以及废除立法会功能组别。运动的主要象征是黄色的雨伞。示威者的诉求全部被拒绝，运动以失败告终。

香港的变迁 2019年的反送中运动 2019年3月15日，香港民众掀起抗议运动，反对允许将香港的犯罪嫌疑人引渡至中国内地受审的《逃犯条例修订草案》。示威者重新提出“光复香港，时代革命”的口号。7月中旬，示威者与警方之间的冲突加剧，大批示威者被逮捕。2020年初，新冠疫情从中国大陆传入香港后，反修例运动受其影响而开始减弱。

香港的变迁 2020年通过港区国安法 2020年6月30日，中国人大常委会通过港区《国家安全法》，针对颠覆国家政权丶分裂国家丶恐怖活动，以及外部势力干预等四种行为。该法凌驾于《基本法》之上，冲击了香港的行政丶立法丶司法丶传媒丶教育等各领域，标志着香港的公民社会走向终结。



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