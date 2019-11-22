香港区议会选举开始 参选率创记录

（德国之声中文网）距离投票站关闭还有四个小时，但香港区议会选举的参选率已经打破记录。选举机构宣布，当地时间傍晚时分，参选率已经达到47.3%。而2015年的区议会选举中，最终参选率只有47%。专家们普遍认为，选民积极参选，可能对民主派阵营极为有利。

周日凌晨，投票站前就已经排起了长队。由于香港的抗议浪潮已经持续五个多月，因此今天的选举普遍被看作是反映民心向背的晴雨表。泛民派候选人得票明显上升，说明尽管近来发生了一系列暴力事件，但是多数选民仍对民主运动表示支持。迄今为止，忠于北京的建制派占据区议会四分之三的议席。今天的选举中，大约410万合法选民将决定18个区议会中总共452个议席的归属。共有一千多名候选人参加角逐。

距离投票站关闭还有四个小时，但香港区议会选举的参选率已经打破记录。选举机构宣布，当地时间傍晚时分，参选率已经达到47.3%。而2015年的区议会选举中，最终参选率只有47%。专家们普遍认为，选民积极参选，可能对民主派阵营极为有利。本次选举是在示威浪潮不断激化的大背景下举行的。此前，民主派活跃人士呼吁民众积极参选，并号召大家在投票日当天暂停所有抗议活动。

表达对时局的看法和未来的期望

“民间人权阵线”召集人岑子杰对法新社表示：“我们参加投票是为了表达我们对时局的看法。我们参加投票也是表达我们对未来的期望。”迄今为止，香港狂日持久的抗议浪潮并没有明显的组织者和领导者。社交网络中也有人呼吁民众保持冷静，不要影响投票过程。

今晚当地时间22：30分，投票站关闭后计票工作将立即展开。预计，周一凌晨就会公布初步的计票结果。

一名刚刚参加完投票的26岁银行职员对德新社表示，"投票是我们表达观点的最后一次集会，因为政府禁止了大多数的示威集会。上一次选举中，我们选区只有亲北京的候选人，而这一次也有一名民主派候选人，情况已经有所变化。"

30岁的自由职业者杰森则表示，他在皇后学院旁的投票站排队近一个小时，才投完选票。他说："即便等的时间再长一些，我也会耐心等待投票。因为我们需要民主，需要结束警察暴力。"

《南华早报》报道称，周日凌晨参加投票的选民中年轻人比例非常之高。香港当体媒体报道称，开始投票后第一小时内，参选率要比2015年上一次选举高出三倍。不过，分析人士称，本次选举只具有象征意义，因为区议会并不具备真正意义上的政治权力。区议会既不能制定法规，更不能政治决策能力，而只能对香港政府在改善各区民生质量等问题上提供建议。

区议会选举中获得多数派地位的阵营也将在1200人组成的选举委员会中获得席位，而这一选举委员会每隔五年通过投票决定香港特区首脑的人选。但该委员会的构成机制决定了只能是北京中意的人选最终当选特首。

香港立法会并非全部由自由选举产生，普选议席和功能组别议席各占一半，而功能组别议席大多数都来自亲北京阵营。过去两周来，香港出现多次极为暴力的警民冲突。不过，选举前三天，整个香港基本趋于平静。

香港特首林郑月娥周日参加投票时表示，她希望过去三天的安宁并不仅仅是由于选举在即的原因。"我希望，不会再有人在香港制造动乱，让我们重新开始，让这一段困难时期成为过去。"

过去几个月来，抗议者一直呼吁林郑下台。示威者抗议的焦点包括，港府施政不利，警方滥用暴力以及北京对香港日益扩大的影响力。

1997年主权回归中国后，香港在"一国两制"框架内实施高度自治。同中国大陆民众相比，香港公民享有集会和言论自由。但出于对丧失上述权利的担忧，香港爆发了旷日持久的抗议浪潮。