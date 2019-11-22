香港区议会选举开始 参选率创记录

（德国之声中文网）距离投票站关闭还有四个小时，但香港区议会选举的参选率已经打破记录。选举机构宣布，当地时间傍晚时分，参选率已经达到47.3%。而2015年的区议会选举中，最终参选率只有47%。专家们普遍认为，选民积极参选，可能对民主派阵营极为有利。
周日凌晨，投票站前就已经排起了长队。由于香港的抗议浪潮已经持续五个多月，因此今天的选举普遍被看作是反映民心向背的晴雨表。泛民派候选人得票明显上升，说明尽管近来发生了一系列暴力事件，但是多数选民仍对民主运动表示支持。迄今为止，忠于北京的建制派占据区议会四分之三的议席。今天的选举中，大约410万合法选民将决定18个区议会中总共452个议席的归属。共有一千多名候选人参加角逐。
香港特首林郑月娥参加投票后希望香港能尽快恢复平静。
距离投票站关闭还有四个小时，但香港区议会选举的参选率已经打破记录。选举机构宣布，当地时间傍晚时分，参选率已经达到47.3%。而2015年的区议会选举中，最终参选率只有47%。专家们普遍认为，选民积极参选，可能对民主派阵营极为有利。本次选举是在示威浪潮不断激化的大背景下举行的。此前，民主派活跃人士呼吁民众积极参选，并号召大家在投票日当天暂停所有抗议活动。
表达对时局的看法和未来的期望
“民间人权阵线”召集人岑子杰对法新社表示：“我们参加投票是为了表达我们对时局的看法。我们参加投票也是表达我们对未来的期望。”迄今为止，香港狂日持久的抗议浪潮并没有明显的组织者和领导者。社交网络中也有人呼吁民众保持冷静，不要影响投票过程。
今晚当地时间22：30分，投票站关闭后计票工作将立即展开。预计，周一凌晨就会公布初步的计票结果。
一名刚刚参加完投票的26岁银行职员对德新社表示，"投票是我们表达观点的最后一次集会，因为政府禁止了大多数的示威集会。上一次选举中，我们选区只有亲北京的候选人，而这一次也有一名民主派候选人，情况已经有所变化。"
30岁的自由职业者杰森则表示，他在皇后学院旁的投票站排队近一个小时，才投完选票。他说："即便等的时间再长一些，我也会耐心等待投票。因为我们需要民主，需要结束警察暴力。"
《南华早报》报道称，周日凌晨参加投票的选民中年轻人比例非常之高。香港当体媒体报道称，开始投票后第一小时内，参选率要比2015年上一次选举高出三倍。不过，分析人士称，本次选举只具有象征意义，因为区议会并不具备真正意义上的政治权力。区议会既不能制定法规，更不能政治决策能力，而只能对香港政府在改善各区民生质量等问题上提供建议。
香港众志负责人黄之峰也一早参加了投票，此前他被取消区议会竞选资格。
区议会选举中获得多数派地位的阵营也将在1200人组成的选举委员会中获得席位，而这一选举委员会每隔五年通过投票决定香港特区首脑的人选。但该委员会的构成机制决定了只能是北京中意的人选最终当选特首。
香港立法会并非全部由自由选举产生，普选议席和功能组别议席各占一半，而功能组别议席大多数都来自亲北京阵营。过去两周来，香港出现多次极为暴力的警民冲突。不过，选举前三天，整个香港基本趋于平静。
香港特首林郑月娥周日参加投票时表示，她希望过去三天的安宁并不仅仅是由于选举在即的原因。"我希望，不会再有人在香港制造动乱，让我们重新开始，让这一段困难时期成为过去。"
过去几个月来，抗议者一直呼吁林郑下台。示威者抗议的焦点包括，港府施政不利，警方滥用暴力以及北京对香港日益扩大的影响力。
1997年主权回归中国后，香港在"一国两制"框架内实施高度自治。同中国大陆民众相比，香港公民享有集会和言论自由。但出于对丧失上述权利的担忧，香港爆发了旷日持久的抗议浪潮。
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从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去
11.19 理大对峙持续 数百人出校被捕
香港理工大学是示威者占据的五所大学中最后一所。警方已包围理大校园数日。11月17日（周日）夜，警方与示威者发生格外激烈的冲突。18日晚间，据称约600人离开理大校园，其中400人被立即逮捕，其余200名18岁以下未成年人则在登记身份后暂先回家。截至19日，据估计仍有约100人在理大校园内。
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11.18 港高院判蒙面法违宪 人大次日表态
香港高等法院18日判决，港府根据紧急法制定禁蒙面法属“违宪”，即违反基本法。判决认为，港府此次动用紧急法危及立法会的立法权，此外，禁蒙面法对民众基本权利的限制“超乎合理所需”。19日，中国全国人大表态称，香港法律是否符合基本法，只能由全国人大常委会做出判断和决定。国务院港澳办称此判决“公然挑战”全国人大权威。
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11.11 警察再开枪 路人被焚
11月11日在香港西湾河地区，一名警察在追捕示威者的过程中开枪，击中两名示威者。这是自10月1日国庆节示威中警方开枪打伤一名学生后，第三次有人在冲突中被警方开枪击中。同一天在马鞍山，一名男子疑因与政见不同者发生口角冲突，当街被人泼洒易燃液体点火烧成重伤。
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11.08 港科大生堕楼后身亡
香港科技大学学生周梓乐11月4日在将军澳示威活动期间，从停车场堕下重创。昏迷超过四天后，22岁的周梓乐于8日不治身亡。香港各界哀悼的同时，警方被质疑阻碍救护车到达现场，导致延误救援。但警方否认阻挠救援的说法。
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11.06 何君尧遇刺
11月6日，香港建制派立法会议员何君尧（8月12日资料图片）在进行拉票活动时，被一名男子拔出利器刺伤。事件中，何君尧的两位同事也受伤。何君尧当晚发文说，候选人竟然受到凶徒蓄意的袭击，"是香港区议会直选上黑色的一天“。
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11.03 民主派议员被咬断耳
11月3日晚间，香港多区集会再次演变为暴力冲突。香港民主派区议员赵家贤遭一名男子咬断耳朵。赵家贤指出，当时看到有袭击者用刀砍伤市民，前往劝阻时遭对方攻击并咬断耳朵。警方指这一事件中总共有6人受伤，3人被捕。
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11.02 新华社驻港办遭纵火
11月2日，香港的示威集会再度演变成警民冲突，超过200人被捕，不同阵营的示威者之间也发生了暴力冲突。新华社驻港机构大楼遭到袭击，建筑物玻璃墙和玻璃门被打碎，大堂则遭人纵火。这不仅引来中国官方媒体的高调声讨，香港记者协会也对针对新闻媒体的暴力行动予以谴责。
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10.29 黄之锋被取消区议会参选资格
10月29日，香港众志秘书长黄之锋正式收到“提名无效”的通知，成为区议会选举当中唯一一名被DQ(取消资格)的候选人。黄之锋被告知因不符合参选资格提名无效，而主要原因是黄之锋并未放弃以港独作为自决前途的选项。他表示：「我强烈谴责政府的政治筛选与审查，剥夺我的参选权利，反映选举主任沦为思想警察。 」
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10.23 《逃犯条例》修订案正式撤回
10月23日，香港立法会召开大会，保安局局长李家超正式宣布撤回《逃犯条例》修订案，为这一极具争议的草案划上句号。同一天，引发修例风波的命案当事人陈同佳刑满出狱（图）。围绕这一修例的争议在香港引发的大规模示威和骚乱已经持续了4个月，运动也从最初的“反送中”演变为港人追求“更多的民主和自由”。
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10.04 港府推《禁蒙面法》
10月4日，特首林郑月娥宣布，引用港英时期制定的《紧急情况法》订立《禁蒙面法》，禁止公民在参与公众集会时蒙面。违例者最高可判一年监禁。这一做法被抗议运动批评是无视警方暴力执法过度、进一步限制公民自由，立即引发抗议活动及至警民冲突。一名14岁少年被警察开枪击中大腿。多个地铁站遭纵火，中国银行，中移动商店，美心集团食肆等成为袭击目标。
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10.01 国庆日抗议 示威者中弹
10月1日中华人民共和国庆祝建国70周年之际，香港各区发生大规模抗议。警方除了使用催泪弹和水炮車驱散示威者，更多次使用实弹开枪，致一名18岁青年中弹。这是香港抗议运动以来，首次有示威者中枪受伤，引发国际层面高度担忧。欧盟也再次呼吁各方对话、避免事态升级。
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9.04 林郑月娥正式撤回《逃犯条例》
在「反送中」示威届满三个月之后，林郑月娥透过电视讲话，宣布正式撤回修例。虽然这是许多示威者期盼的结果，但是这却不能让示威者的怒气平息，因为众多市民关心的「成立独立调查委员会」，林郑仍然不允成立，并表示将全力支持现有的单位监警会的工作。众人批评林郑的让步来得「太小太晚」，接下来仍然会继续上街抗议。
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9.02 开学日罢课
9月2日，中学生与大学生都在开学第一天举行罢课集会，跨界别行业则连续两天罢工集会。有的罢课学生穿校服、戴头盔与猪嘴表达抗议，有的学生在校外手拉手组成人链，还有的举标语下跪。不少学生都告诉德国之声，所属的学系并没有留难罢课同学，老师特别在罢课期间为课堂录影或豁免计算出席率，让学生可以在课外时间继续学业。然而，中国国务院港澳半则是以这个事件谴责示威者「将黑手伸进校园」。
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8.31 太子车厢
「八三一决定」五周年当天，示威者情绪激动，警察清场也更激进。示威者在这天燃烧与投掷汽油弹，而警方也在这天首次动用颜色水。这天晚上，多个视频以不同立场呈现了太子车厢中示威者与乘客起争执的事件，虽然难以证实前因后果，但是可以确定的是，最终香港警察进入港铁太子地铁站，并对列车中携带雨伞，戴着口罩的疑似示威人群施以重暴，期间不分男女。警方在之后的记者会当中，也无法说明他们在执法当下如何区分一般乘客与示威者。
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8.25 警方首次实弹开枪
8月25日，在香港西北部举行的荃葵青大游行中爆发激烈警民冲突，总共有22人受伤送医，36人被逮捕，其中年龄最小的为12岁。在荃湾一处抗争地点，警员与示威者发生近距离冲突，警员拔出手枪吓阻，随后开枪，打伤一名示威者。
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8.23 香港“万人牵手”
8月23日，香港抗议活动以另一新形式发声：以当年开启了苏联解体大幕的波罗的海国家示威运动为榜样，在港铁港岛线、荃湾线和观塘线共39个港铁站组成名为“香港之路”的人链，表达政治述求。示威者同时表示，活动并非要鼓吹独立，而是要凸显和平示威民众团结的力量。