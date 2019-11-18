香港区议会选举在即 各界视为重要表态场合

（德国之声中文网）经历了过去五个多月激烈的街头抗争与警民冲突后，香港即将于周日 (11月24日) 举行区议会的选举。虽然区议会属于地方议政机构，主要针对市政及地区交通等民生事务向港府提出意见，并不具实质法定权力，但由于其对立法会及政府施政在某种程度上仍具影响力，所以受到各界重视。由于这次的选举正好在「反送中」运动持续发展的情况下举行，因此专家认为，很多香港人还把这场选举视为一个表态的机会。

香港理工大学的社会政策研究中心主任钟剑华告诉德国之声，如果选举过后，大部分选区的政治版图出现明显改变，对香港政府来说会是一个极大的打击。 他说：「本质上来说，区议会是个基层组织，所以它们实质上没有很大的权力。 但因为香港最近的示威，很多人将这场选举视为一个表态的机会。 如果让民主派取得一半以上的席次的话，香港政府的施政便会受到很大影响。 」

钟剑华指出，虽然这些影响都是间接的，但是这次选举应该是多年来最重要的一次区议会选举。

即将于周日代表民主党竞选中环选区的现任区议员许智峯告诉德国之声，不少选民都认为香港政府与建制派必须为因逃犯条例而衍生出来的混乱局面负责，所以他们认为用选票来表态是一种方式。

许智峯说：「我认为这次选举就像是一种针对『反送中』运动所进行的公投。 我认为在很多市民心中，投给民主派就代表支持这场运动，而如果他们选择投给建制派的话，就可能代表他们不支持这场运动。 」

政治主导的区议会选战

此外，许智峰也提到整场「反送中」运动发展至今五个多月，原本示威者还能透过合法申请上街参与和平示威游行，但自从香港警察开始对大型游行发出禁令后，许多支持以「和理非」方式来表达诉求的民众便失去了一个重要的管道。 他告诉德国之声：「当港警开始禁止大型游行并展开武力镇压后，支持用和平守法方式表达诉求的的示威者，便没有任何管道表态了。 也因如此，这场选举成为他们最能表态的方式，而选票也成为他们的武器。 」

但对代表民建联投入香港葵青区议会选举的李宏峯来说，他觉得这次选民在投票时，想法可能都被一些政治思想所影响。 他告诉德国之声：「区议会的选举原本应该是选一个能帮助小区居民工作的人，但是这次的选举在某个程度上应该发挥不到这个角色。 」

李宏峯说，他希望选民能够重新思考区议会议员是什么样功能的角色，而别被政治带领着去投票。 但他也提到，过去几周香港的氛围应该让不少民众理解到，他们的票具有相当重要的影响力。 他说：「区议员主要是在小区里帮忙居民办理一些日常生活的事情，而我也希望呼吁选民周日投票时，别让政治带领着他们去投票。 」

政治动荡恐持续

无论最终选举结果如何，香港理大的钟剑华教授都认为，过去五个多月来的街头运动已暴露出香港一国两制与北京强权的问题，这也使反对政府的声浪越来越大。 他说，虽然港府目前仍能以警力来压制示威，但这样的作法会让港府未来要重新建立管制威权时，变得更加困难。

他告诉德国之声：「如果北京还是否定香港人的民主诉求、不体现基本法的承诺以及不肯面对香港政治体制的问题，我认为香港街头的抗争会持续下去。 即便中国政府与香港政府现阶段能平息这波抗争，香港未来四年、八年甚至更久都还是会充满政治动荡。 」

