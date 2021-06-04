 “香港加油”成禁语 马拉松跑手被拒赛 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.10.2021

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时政风云

“香港加油”成禁语 马拉松跑手被拒赛

在周日香港的马拉松比赛上，有选手因身穿印有“香港加油”字样的运动服而被要求换装，否则不得参赛。

Hong Kong | Protest-T-Shirt

横看是“香港”，竖看是“加油”(资料图片)

（德国之声中文网）在停办两年多后，香港渣打马拉松上周日举行。据香港媒体报道，在今年的渣马赛上，一些跑手因背心或短裤上印有竖看为"香港"，横看为"加油"的双体书法图案，被要求更换服装，否则不能参赛。

"香港01"报道，有运动员身上有"香港加油"的纹身，被工作人员要求用胶布遮盖。还有跑手透露，有工作人员声称如果穿回有"香港加油"字样的服饰就"后果自负"。 一些人进场时还被警员搜身、检查、摄像，记录号码牌及身分证号码。

据《明报》报道，起跑前，弥敦道一带有数十名警员戒备，至少有两名市民因身上衣服印有"香港加油"的字样被警方截停，并被带到大会的保安检查站要求更换服装。另一位市民试图将衣服反转穿着，但仍被当局拒绝参赛。

只能“跑手加油”？

渣马筹委会主席高威林10月18日在赛前简介会时曾说，认为"香港加油"没有问题，但是补充称建议"香港加油"转成"跑手加油"。

而赛前一天，渣马组织方再向跑手发短讯，重申携带背包或穿着特别装束者要接受保安检查，并警告切勿穿着政治元素或口号的装束，违者将被拒参赛，并按需要要求执法部门介入，但没有具体提及哪些字句被禁止展示。

在赛事结束后的记者会上，高威林在被追问为何不让穿"香港加油"字句服饰的跑手参赛时，只是重申渣打香港马拉松"是一项体育活动，不希望加入任何政治元素"。 至于有关字眼为何被视作"政治元素"，他表示，没有补充。

“神经衰弱”

引起风波的图案文字是2019年反修例运动时曾出现的"双体字"，直看是"香港"，横看是"加油"。

Hong Kong | Vorbereitungen für den Marathon

渣打马拉松是香港疫情下首次大型国际体育活动

在香港媒体的推特发布下，很多用户纷纷评论认为这种做法荒唐可笑，"香港加油"都不能说，"国安法让渣打马拉松很可笑"。

"这就是现实中的香港，难道不是另一种恐怖？共产党已经将香港变成另一个恐怖社会" ；"一个连「香港加油」都能成为禁语的国家还有救吗？这个国家根本神经衰弱得了被害妄想症"。

"武汉爆发疫情，媒体一片「武汉加油」声，郑州遭遇水灾，媒体一片「郑州加油」声，如今香港举办马拉松，「香港加油」涉嫌违反国安法？"

前《苹果日报》专栏作者冯晞乾发帖，批评主办方和警方的做法非常不尊重选手，又讽刺此次争议是「别有用心之徒」以「低级红」手段炒作「香港加油」四字，令这个已被淡忘的口号重上热搜，死灰复燃。

渣打马拉松去年因新冠疫情停办，今年恢复举办。这是国安法实施后香港举行的首次马拉松比赛。

 

（综合报道）

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